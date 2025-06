Mercedes-Benz, cinque serie speciali per il 2025 tra personalizzazione e tecnologia

Dal fashion all’automotive, Mercedes (qui, tutti i listini Mercedes-Benz) ha sviluppato numerose collaborazioni con brand e personaggi famosi. Ricordiamo la concept car Project Maybach realizzata nel 2021 con lo stilista Virgil Abloh (guarda il concept Project Maybach), oppure la recente capsule collection con Adidas e Petronas a sottolineare la partnership con il Team di Formula Uno.

Serie speciali Mercedes 2025: tutti i modelli coinvolti

“Spingere la personalizzazione di un modello oltre il semplice elemento di dettaglio ci permette di soddisfare quel profondo desiderio di individualità che è una caratteristica distintiva dei marchi premium.

Serie speciali Mercedes 2025: la collaborazione con Adidas e Petronas per il Team F1

Queste cinque serie speciali, che rappresentano una parte importante della nostra offerta per il 2025, oltre a rispondere a questa esigenza, ci permettono di conferire ancora più carattere ai sei modelli coinvolti sottolineandone il posizionamento e assicurando a chi le scegli qualcosa di unico, con un significativo vantaggio economico”, ha dichiarato Paola Ardillo, Responsabile Product Management di Mercedes-Benz Italia.

Insomma, una tradizione, quella di Mercedes, radicata nel tempo e che oggi si aggiorna con le serie speciali 2025. Infatti, Mercedes-Benz Italia introduce cinque nuove serie speciali pensate per offrire un’identità stilistica ben definita su segmenti differenti, una dotazione tecnologica avanzata e un concreto vantaggio economico per il cliente.

Serie speciali Mercedes 2025: la Classe C Station Wagon Travel Edition alla presentazione

Ogni versione è caratterizzata da un allestimento dedicato e dalla possibilità di accedere a contenuti solitamente opzionali, inclusi in configurazioni a tiratura limitata. Le serie speciali Mercedes coinvolgono modelli Sport Tourer, SUV, Station Wagon e Coupé, con il contributo del programma di personalizzazione Manufaktur.

Classe B Street Edition

La Classe B Street Edition nasce per valorizzare l’aspetto funzionale della Sport Tourer di Stoccarda, unendo eleganza e praticità. Basata sulla 180 d Progressive Advanced Plus, si rivolge a chi utilizza l’auto ogni giorno, proponendo una dotazione incentrata su comfort e sicurezza. All’interno troviamo rivestimenti in Artico nero, cielo in tessuto nero e vetri oscurati. Le colorazioni esterne comprendono tutte le tinte metallizzate e pastello presenti a listino.

Serie speciali Mercedes 2025: la Classe B Street Edition

Tra le dotazioni principali:

Pacchetto parcheggio con telecamere a 360°

Distronic e Blind Spot Assist

Climatizzatore automatico Comfortmatic

Il vantaggio cliente dichiarato è dell’84% rispetto al valore degli optional inclusi.

EQA Street Edition

Pensata per portare il concetto di edizione speciale nel segmento full electric, la EQA Street Edition si basa sulla versione 250+ Progressive Advanced Plus. Mantiene lo stesso approccio orientato alla ricchezza di contenuti, con soluzioni mirate al comfort quotidiano e alla sicurezza.

Serie speciali Mercedes 2025: la EQA Street Edition

Esternamente è disponibile in tutte le varianti cromatiche previste a listino, con cerchi in lega da 19”. L’abitacolo propone rivestimenti in Artico nero e sedili a regolazione elettrica con memoria.

Dotazioni incluse:

DISTRONIC e telecamere a 360°

Smartphone Integration

Vetri oscurati

Il vantaggio cliente è dell’80% sul totale degli equipaggiamenti presenti.

GLA Tech Edition

La GLA Tech Edition ripropone il format delle special edition su uno dei SUV compatti più richiesti della gamma Mercedes. Disponibile con motorizzazioni 200 d e 250 e, è sviluppata sulla base AMG Line Advanced Plus. Il focus è sulla tecnologia, ma anche sul comfort e sull’estetica.

Serie speciali Mercedes 2025: la GLA Tech Edition

Tra i contenuti più significativi ci sono i fari Multibeam LED e il tetto panoramico. Gli interni si distinguono per la scelta tra tappezzeria ARTICO/MICROCUT in nero o marrone Bahia, mentre all’esterno si può scegliere tra vernici pastello o metallizzate.

Contenuti principali:

Pacchetto parcheggio con 360°

Climatizzatore Comfortmatic

Blind Spot Assist e Smartphone Integration

Il valore degli equipaggiamenti inclusi consente un vantaggio cliente fino al 75%.

GLB Seaside Edition

Con una forte personalità estetica e una dotazione completa, la GLB Seaside Edition è la proposta più “alternativa” tra le nuove serie speciali. Basata sulle versioni 200 d e 200 d 4MATIC (leggi la prova di Merceds GLB 220 d 4Matic), si presenta nell’esclusiva colorazione Blu Spettrale metallizzato per richiamare l’atmosfera dell’ambiente marino e adotta l’estetica dell’AMG Line Advanced Plus.

Serie speciali Mercedes 2025: la GLB Seaside Edition

Internamente spiccano inserti in legno di tiglio nero a poro aperto e il tetto panoramico. L’equipaggiamento include tecnologie per la sicurezza e la connettività.

Dotazioni rilevanti:

Distronic e Smartphone Integration

Luci Multibeam LED

Cerchi AMG da 20'' e Pacchetto Night

Il vantaggio economico per il cliente supera il 65% rispetto al valore degli optional.

Classe C Station Wagon Travel Edition

La Travel Edition applicata alla Classe C Station Wagon si propone come soluzione per chi cerca un mezzo da viaggio confortevole e tecnologico, ideale per chi fa tanta strada come commercianti e piccoli imprenditori. Le motorizzazioni disponibili sono C 220 d 4MATIC e C 300 de 4MATIC con tecnologia ibrida plug-in, sempre su base AMG Line Advanced Plus.

Serie speciali Mercedes 2025: la C Station Wagon Travel Edition di 3/4 posteriore

Tra le soluzioni più evolute troviamo il pacchetto tecnico con sospensioni adattive e asse posteriore sterzante (solo su C 220 d), oltre al pacchetto Energizing Plus, che include sedili anteriori con funzioni di massaggio e climatizzazione.

Dotazione di bordo:

Fari Digital Light e vetri acustici

Consolle centrale effetto metallico

Cerchi AMG da 19'' e Pacchetto Night

Il vantaggio cliente, in base alla versione, arriva fino al 59%.

CLE Coupé Lifestyle Edition

La CLE Coupé Lifestyle Edition completa la gamma con un’offerta focalizzata su design e raffinatezza. Disponibile in tre configurazioni estetiche, è caratterizzata da interni personalizzabili e tinte carrozzeria specifiche, inclusi colori Manufaktur.

Serie speciali Mercedes 2025: la CLE Coupé Lifestyle Edition

Ogni versione adotta cerchi AMG da 20'', tetto panoramico e dettagli estetici scuri. Gli interni variano da Artico beige a marrone Siena fino a microfibra Microcut nera, con optional in pelle o pelle Nappa. Il modello svelato durante la presentazione era una 300 4Matic.

Dotazione standard:

DISTRONIC e DIGITAL LIGHT

Sospensioni adattive con asse posteriore sterzante

Inserti in legno nero e Pacchetto Night

Il vantaggio cliente stimato è di circa il 50%.

Serie speciali Mercedes 2025: Eugenio Blasetti e Paola Ardillo di Mercedes-Benz Italia

Serie speciali Mercedes: la Racing Collection

Accanto alle nuove serie speciali, Mercedes conferma la Racing Collection, dedicata alle compatte AMG (leggi, l'experience AMG con Kimi Antonelli) come Classe A, GLA e GLB. Riconoscibili per i colori Grigio Montagna Magno e Nero Cosmo, le versioni Racing adottano un look sportivo con cerchi neri, elementi in nero lucido e sedili Performance AMG (non disponibili su GLB).

Serie speciali Mercedes 2025: la Racing Collection su base AMG

Dotazioni principali della Racing Collection:

Tetto panoramico

Fari Multibeam LED e pinze freno rosse

Smartphone Integration e Distronic

Pacchetto Night AMG II

Il vantaggio cliente può superare il 50% anche in questa configurazione.

Classe B Street Edition: 44.386 €

EQA Street Edition: 61.442 €

GLA Tech Edition: da 53.732 € a 61.747 €

GLB Seaside Edition: da 56.437 € a 58.828 €

Classe C Travel Edition: da 69.578 € a 79.664 €

CLE Coupé Lifestyle Edition: da 73.260 € a 80.451 €

Pubblicato da Alessandro Perelli, 06/06/2025