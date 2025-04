Mercedes Classe S 2025: novità per guida autonoma, infotainment e personalizzazione

Si aggiorna per il 2025 la Mercedes Classe S: lo fa con innovazioni che riguardano guida automatizzata, infotainment e personalizzazione. Le novità principali includono l’espansione delle funzionalità del sistema Drive Pilot, un’interfaccia utente potenziata e una gamma ampliata di opzioni Manufaktur.

Guida autonoma su autostrada

Il sistema Drive Pilot per la guida autonoma di livello 3, che in Germania consente legalmente al conducente di distrarsi dalla guida, mentre l'auto segue un veicolo che la precede nella corsia di destra sfino a 95 km/h sulle autostrade tedesche.

In precedenza il sistema era limitato a 60 km/h.

Il sistema si basa su ridondanze hardware e software per garantire la sicurezza, ed è progettato per restituire il controllo in caso di necessità. Ma fino a quel momento, nulla ti vieta di leggere, guardare video o lavorare mentre il pilota automatico è attivo.

Attività alternative durante la guida

Il funzionamento di Drive Pilot dipende dall’equipaggiamento del veicolo e dalla normativa vigente nel paese.

Perché funzioni, sono richiesti alcuni Digital Extras, tra cui Intelligent Drive Online Service, Live Traffic Information e Car-to-X Communication. Inoltre è necessario un account Mercedes me ID collegato al veicolo.

Mercedes Classe S, l'infotainment MBUX

Un assistente vocale potenziato

Il sistema MBUX della Classe S 2025 integra ChatGPT tramite Microsoft Azure OpenAI Service.

Il risultato è un assistente vocale più naturale, in grado di comprendere il contesto e fornire risposte aggiornate tramite il motore di ricerca Microsoft Bing.

Navigazione e intrattenimento migliorati

La navigazione beneficia ora della vista satellitare di Google per una maggiore chiarezza in ambienti complessi.

Inoltre, il pacchetto Entertainment Package Plus consente l’accesso diretto a YouTube e a Ridevu, il servizio di streaming video di Sony Pictures Entertainment, disponibile anche per i passeggeri posteriori.

Mercedes Classe S, i sedili posteriori

50 nuove vernici e 25 opzioni per gli interni

La Classe S 2025 offre un'ampia gamma di nuove opzioni di personalizzazione grazie all’estensione globale del programma Manufaktur.

I clienti possono scegliere tra oltre 50 tinte di carrozzeria e 25 combinazioni per gli interni, con finiture artigianali e materiali pregiati come pelle Nappa e inserti in legno.

Mercedes Classe S, alcuni colori della personalizzazione Manufaktur

Design e dettagli esclusivi

La nuova Classe S Edition si distingue per dettagli estetici specifici, come le maniglie dark shadow gloss, le soglie illuminate e cinque varianti di vernice selezionate.

All’interno, sono disponibili tre combinazioni di pelle Nappa, accompagnate da un head-up display e da un sistema audio Burmester 3D.

Dotazioni tecnologiche premium

Completano l’allestimento i cerchi AMG da 20 pollici, la tecnologia Digital Light con proiezione e l’emblema digitale dell’edizione integrato nel sistema MBUX, inedito per la Classe S.

Mercedes Classe S Edition, l'emblema digitale nell'infotainment

Quali sono le principali novità della Mercedes Classe S 2025?

Le novità includono il sistema Drive Pilot fino a 95 km/h, aggiornamenti AI al sistema MBUX, nuove opzioni di personalizzazione Manufaktur e l’introduzione della versione Classe S Edition.

Dove è disponibile il sistema Drive Pilot?

Il sistema è attualmente disponibile in Germania e in alcune aree degli Stati Uniti, su autostrade selezionate e con requisiti specifici di equipaggiamento e normativa.

Come funziona l’assistente vocale con ChatGPT?

ChatGPT è integrato nell’assistente vocale MBUX tramite Microsoft Azure. Permette conversazioni più naturali e contestuali, con risposte aggiornate grazie a Microsoft Bing.

Cosa offre il pacchetto Manufaktur?

Il programma di personalizzazione propone oltre 50 nuove tinte per la carrozzeria e 25 combinazioni di interni, permettendo un alto livello di personalizzazione con materiali di pregio.

Cosa distingue la versione Classe S Edition?

La Classe S Edition presenta un design esclusivo, dotazioni tecnologiche avanzate, interni in pelle Nappa e dettagli stilistici unici come cerchi AMG e luci Digital Light.

Scopri di più su prezzi e personalizzazioni sul configuratore della Mercedes Classe S.

