Nuova Mercedes-Maybach Classe S: l'ammiraglia extra lusso cambia volto

Cambio di look e novità in abitacolo per il debutto previsto a fine 2025 con l'obiettivo di allungare la vita oltre il 2030 ai modelli endotermici

Novità in vista per Mercedes e la sua emanazione extra lusso Maybach. In questi freddi giorni pre-natalizi è stato avvistato un prototipo dell’ammiraglia Classe S aggiornata durante alcuni test sulle strade innevate della Scandinavia. L’arrivo del nuovo modello sul mercato è previsto verso la fine del 2025 come modello 2026 e l’aggiornamento del design è in fase di definizione. L'attuale generazione delle berline di punta Mercedes e Maybach, la W223, ha debuttato nel 2020 e dopo quattro anni sul mercato è tempo di restyling. Infatti, la casa di Stoccarda tende a lanciare un aggiornamento per le sue auto con una cadenza quadriennale, che tradizionalmente segna il punto intermedio nel ciclo di vita dei suoi veicoli, sebbene questo aggiornamento sia in ritardo di circa un anno rispetto al cronoprogramma.

Nuova Mercedes-Maybach Classe S: debutto a fine 2025 per l'ammiraglia aggiornataLA TRANSIZIONE PUÒ ASPETTARE? Ciò indica che l'attuale Classe S ha un periodo commerciale più lungo, probabilmente definito dalla recente scelta della casa automobilistica di mantenere in vendita i modelli con motore convenzionale e non elettrico oltre il 2030, data entro la quale Mercedes in precedenza pensava alla transizione verso l’elettricità. Mantenere in vendita gli attuali modelli con motore endotermico per più tempo darà al costruttore tedesco il “timing” giusto per vedere come si sviluppa il mercato dei BEV e potenzialmente programmare modelli con motori a combustione che in precedenza non erano in agenda. Nel caso della Classe GLE e della Classe GLS, Mercedes-Maybach sta persino preparando un secondo aggiornamento per allungare la vita di questi due SUV e gira voce che l’attuale generazione di Classe S riceverà un ulteriore aggiornamento prima di essere definitivamente sostituita da un modello a elettricità.

Nuova Mercedes-Maybach Classe S: arriverà con motori endotermiciPICCOLI AGGIORNMENTI MA DI… CLASSETornando alle immagini, dalle pellicole mimetiche che coprono il prototipo della Classe S avvistato in Svezia, l'aggiornamento consisterà in nuovi fanali anteriori e posteriori oltre a una mascherina di maggiori dimensioni. Le luci di coda adottano motivi con stella a tre punte, simili a quelli che si trovano nell'ultima Classe E. Anche quelle anteriori hanno un design riconoscibile, in questo caso più evidente per gli indicatori di direzione. La nuova calandra della Classe S sarà aggiornata con una maggiore estensione verso il basso per dare una migliore percezione di ampiezza in quella porzione dell’avantreno. La coda è pesantemente mimetizzata, il che suggerisce che anche lì arriveranno degli sviluppi di design. Chi ha potuto vedere più da vicino i prototipi ha rivelato che anche il cruscotto era nascosto in alcune aree, il che significherebbe l’arrivo di interessanti aggiornamenti per il ponte di comando dell’ammiraglia extra lusso di Stoccarda.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 17/12/2024