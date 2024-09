Mercedes Drive Pilot: la guida autonoma spinge sull'acceleratore

Guida autonoma: l'ultima versione di Drive Pilot di Mercedes-Benz peme l'acceleratore, consentendo la marcia completamente automatizzata negli incolonnamenti (come defnito dalla normativa SAE-Level 3) fino a una velocità massima di 95 km/h. In questo modo, Drive Pilot diviene il sistema di livello 3 predisposto per la velocità più elevata al mondo tra i veicoli di serie.

I sensori del sistema Drive Pilot Mercedes

A CHE COSA SERVE La capacità di Drive Pilot di funzionare a una velocità più elevata lo rende più versatile. Infatti, se prima poteva tornare utile solo negli incolonnamenti più congestionati, ora potrà invece essere utilizzato anche in condizioni di traffico scorrevole o in statale, ad esempio, purché il sistema abbia da seguire un veicolo che precede. Durante la guida condizionata automatizzata, il compito di condurre il veicolo può finalmente essere affidato al sistema, consentendo ai clienti di dedicarsi ad alcune attività secondarie come lavorare, navigare in Internet, guardare un film in streaming. Salvo l'obbligo di rimanere pronti a riprendere il controllo, quando il sistema lo richieda tramite un segnale di allarme.

Drive Pilot aggiornato funziona negli incolonnamenti e nel traffico scorrevole

QUANTO COSTA E QUANDO ARRIVA Il prezzo di Drive Pilot rimarrà invariato e i clienti che già ne dispongono sulla propria auto potranno aggiornarne il software gratuitamente. A seconda del modello, l'update potrà avvenire in modalità wireless come aggiornamento over-the-air (OTA) o tramite un passaggio in officina. Non è necessario modificare alcun componente del veicolo. Questo aggiornamento, lanciato in Germania dove l'uso del sistema è già consentito, dovrebbe ottenere la necessaria ricertificazione da parte dell'Autorità Federale Tedesca per il Trasporto Automobilistico per la fine del 2024 e il via alle vendite è previsto per l'inizio del 2025. La disposibilità in altri stati dipende dalla normativa locale: in Italia la guida assistita di livello 3 non è ancora stata autorizzata e presumibilmente non sarà reso disponibile l'aggiornamento alla versione più avanzata di Drive Pilot fino alla necessaria revisione del Codice della Strada.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 23/09/2024