Prova XPeng G6 e G9: i SUV elettrici cinesi tra design, hi-tech e comfort

XPeng porta in Europa i primi due SUV a batterie: design, tecnologia avanzata e comfort in arrivo dal mercato asiatico. Dopo averli provati vi diciamo come vanno

XPeng si presenta all’Europa come colosso cinese della cibernetica e dell’intelligenza artificiale, tecnologia che trasferisce in settori come l’automotive.

Pochi mesi fa, alla Milano Design Week, ha presentato alcuni concept: il robot umanoide Iron, il drone per trasporto passeggeri X2 e tre veicoli (qui XPeng alla MDW 2025). La berlina P7+, che per adesso non arriverà in Italia, e due SUV che, invece, sono già pronti per sbarcare sul mercato, distribuiti da ATFLOW, realtà di grande esperienza sul nostro territorio nel settore automotive.

Si chiamano G6 e G9, nomi semplici in un’infinità di sigle e numeri, che celano contenuti interessanti. Li abbiamo guidati e ve li raccontiamo.

XPeng G6: il SUV coupé fra design e hi-tech

XPeng G9: maxi SUV che punta su comfort e lusso

Prova XPeng G6 e G9: il SUV coupé G6 offre un bel piacere di guida

Quando l’ho visto in forma statica mi ha subito colpito per la sua pulizia di linee, un bell’incontro fra modernità e sportività. In Italia arriva con il restyling poiché in Cina era presente già da due anni e il suo nuovo look non passa inosservato.

La barra luminosa a tutta larghezza sul frontale, i fianchi robusti, le grandi ruote, il padiglione e la coda leggermente inclinata conferiscono al SUV cinese un look filante e contemporaneo. In tutto fanno 4,75 metri di lunghezza che, secondo me, catturano l’occhio da ogni angolo.

Prova XPeng G6 e G9: gli interni di G6 offrono comfort e qualità costruttiva

Gli interni sono spaziosi e di qualità

Una volta a bordo, lo avevo notato nel mio primo contatto, impressiona la percezione di qualità trasmessa. Rivestire sedili e pannelli di morbida pelle non è complicato, semmai sono i montaggi precisi e la sensazione di solidità che non è sempre facile trovare. Invece, XPeng G6 trasmette anche questo.

Qualità ovunque

Toccare materiali di qualità e perfettamente accoppiati è davvero piacevole. Si va alla ricerca del piccolo difetto, della sbavatura e non si trova praticamente nulla se non con la lente d’ingrandimento. Qualche plastica rigida nelle zone meno in vista, per esempio, ma niente più.

Prova XPeng G6 e G9: i comodi sedili con regolazioni elettriche di G6

Cosa manca? Direi nulla, se non un pizzico di personalità in più. Intendo dire che se sali su una delle tre sorelle tedesche o una inglesissima Land/Range Rover, hai sensazioni più personali, quasi da ''sentire'', o meglio, riconoscere, di essere entrato in un loro abitacolo. Ecco, con i modelli asiatici questo non accade ancora. Forse pretendo troppo da costruttori così da poco tempo sul mercato, ma sarebbe un bel passo avanti per i miei gusti.

Si viaggia in business class

Il comfort è un altro punto a favore. I sedili sono accoglienti e sostengono bene il corpo oltre che prendersene cura con la funzione di massaggio e lo spazio per i passeggeri è buono. Tutti sono sistemati comodamente e in un ambiente luminoso nonostante il tetto digradi verso la coda togliendo qualche centimetro alla testa di chi si siede dietro.

Mi piace la presenza di numerosi vani portaoggetti, compreso quello sotto la grande console centrale a ponte, che ruba un pizzico di spazio alle gambe ma offre un ulteriore vano nascosto. Bene anche il baule con un profilo regolare e una capacità variabile da 571 a 1.374 litri.

Prova XPeng G6 e G9: il baule con portellone elettrico di G6 G6 va da 571 a 1.374 litri

Il layout della plancia si divide lo spazio per i due display, soluzione diversa dai mega schermi chiusi in una sola cornice come vediamo ultimamente, ma altrettanto efficace. Il quadro strumenti digitale da 10,2'' è ricco di informazioni e il touchscreen da ben 14,96'' è chiaro da leggere e facile da usare.

Infotainment super connesso e sicurezza al top

Da qui passa tutta la tecnologia connessa grazie al sistema operativo Xmart OS e, quindi, ogni servizio per gestire viaggi, intrattenimento e attività del SUV, anche da remoto tramite app per smartphone. Un veicolo tanto moderno non si fa mancare proprio nulla, quindi largo a compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto, prese USB, piastre di ricarica per il cellulare, assistente vocale e sistemi di sicurezza per la guida che vanno dagli ADAS di livello 2, alle telecamere di parcheggio.

Prova XPeng G6 e G9: il display da 10,2'' è abbinato allo schermo da 14,96'' dell'infotainment

Batterie a ricarica rapida

XPeng G6 (come G9, ma ne parlo dopo) adotta un'architettura a 800V con batterie da 63,5 oppure 87,5 kWh. La ricarica dal 10 all’80% può avvenire in 20 minuti in CC a 280 kW per un'autonomia da 435 a 570 km.

XPeng G6: scheda tecnica

Motore elettrico sincrono a magneti permanenti Potenza max 255 - 282 - 469 CV Coppia max 440 - 660 Nm Velocità max e 0-100 km/h 200 km/h e 6,6 - 6,2 - 4,0 sec. Batteria 63,5 - 87,5 kWh Dimensioni 4,75 x 1,92 x 1,65 metri Peso o.d.m. 2.025 - 2.120 kg Autonomia combinata WLTP 435 - 550 - 570 km Prezzo di listino 43.670 - 51.970 - 56.970 euro

Prova XPeng G6 e G9: potenza elettrica di di 252, 282 e 469 CV

Inizio col sottolineare come XPeng G6 sia un SUV che convince nella guida nelle sue differenti configurazioni di potenza, che sono tre: 255 CV, 282 CV e ben 469 CV. Va da sé che le due inferiori sono adatte a un uso, diciamo, tranquillo, mentre la G6 con il motore più performante (che aggiunge 660 Nm di coppia massima contro 440 Nm delle altre due) offre prestazioni quasi da sportiva.

Tradotto significa accelerazioni scattanti (XPeng dichiara uno 0-100 orari rispettivamente di 6,6, 6,2 e 4 secondi), discreto allungo per un BEV e un bel piacere di guida. Lo sterzo è sempre un po’ leggero ma abbastanza preciso, le sospensioni digeriscono anche le strade più rovinate e ho trovato una valida tenuta di strada con più sicurezza pur forzando il piede sull’acceleratore.

Prova XPeng G6 e G9: autonomia elettrica da 435 a 570 km e ricarica in CC fino a 280 kW

Insomma, volevo mettere sotto pressione l’ennesimo SUV cinese e invece mi sono trovato al volante di un modello che mi è abbastanza piaciuto e che una volta lasciato mi ha trasmesso sensazioni positive. Il breve test drive non è stato indicativo per una valutazione sui consumi, ma il computer di bordo ha indicato una media di 20-22 kWh/100 km.

Prezzo in linea con i rivali

Il prezzo? Siamo in una fascia medio/alta: si parte da 43.670 euro per G6 in versione RWD Standard Range, si passa a 51.970 euro per la RWD Long Range e si arriva a 56.970 euro per il modello di vertice. Non poco, ma un listino allineato a quello di tesla Model Y (leggi tutto su nuova Tesla Model Y), il rivale più accreditato oggi. E soprattutto, fino a settembre, la promo di lancio taglia i prezzi. Per esemepio la G6 ''base'' è offerta a 39.700 euro.

Se G6 è un SUV dallo stile più audace e sportivo, G9 impressiona di più per la sua imponenza, pur con un design pulito e molto attuale. Va da sé che trovo una linea più tradizionale, con un abitacolo bello disteso e voluminoso e anche se nel complesso preferisco G6, l’ammiraglia di XPeng in 4,89 metri di lunghezza non si fa mancare spunti moderni.

Per esempio, la sottile barra luminosa a LED che unisce le luci diurne sul frontale. Oppure i due spot di luce dei fari principali sul paraurti, una fiancata che trasmette robustezza e ricerca aerodinamica con le maniglie a scomparsa.

Prova XPeng G6 e G9: il maxi SUV G9 su strada

Infine, una coda allungata, che promette tanta capacità del baule, che va da 660 a 1.576 litri e un portellone (elettrico) appena inclinato dove le luci a LED si uniscono alla fascia luminosa centrale. In modo diverso da G6 anche G9 esprime modernità senza eccesso.

Interni premium con spazio e tecnologia

E le misure abbondanti non possono che trasformarsi in comfort grazie a tanto spazio e luminosità di cui godono i cinque passeggeri. Appena salito a bordo mi ha colpito proprio la disponibilità di centimetri, soprattutto dietro. Il divanetto è super confortevole, regolabile elettricamente e a una bella distanza dai sedili davanti, anche se sono regolati su stature intorno al metro e 80.

Prova XPeng G6 e G9: un SUV elettrico che offre ottimo comfort

La cura dei dettagli, poi, è sottolineata da rivestimenti in morbidissima pelle, materiali di qualità e perfettamente assemblati, delicate luci ambiente, regolazioni elettriche, massaggio e climatizzazione dei sedili per un comfort di prima classe.

Anche in questo caso, apprezzo molto la presenza di tanti vani per riporre gli oggetti, con la vasca sotto la console a ponte che è ben più di un semplice svuotatasche.

Infotainment e sicurezza al top del segmento

La plancia mostra tutto il lato hi-tech di XPeng G9 con un triplo schermo digitale che rapisce l’occhio.

Infatti, se per il quadro strumenti c'è un display da 10,2'', a curare la gestione dell’infotainment trovo due maxi touchscreen full HD, a centro plancia e per il passeggero destro, da 14,96'' ciascuno. Le schermate intuitive aiutano nell'uso di tutti i giorni anche se le numerose funzioni possono un po' disorientare soprattutto durante la guida. Tuttavia, può venire in vostro aiuto l'assistente vocale ''Hey XPeng'' col quale potete dialogare e aiutarvi a sbrigare le faccende.

Prova XPeng G6 e G9: la plancia di G9 con il doppio display full HD da 14,96''

Anche qui, sale a bordo la connettività con aggiornamenti OTA (Over-the-Air), oltre all’integrazione di Apple CarPlay e Android Auto per ritrovare l’amichevole schermata del proprio smartphone.

Il quadro si chiude con la consueta suite di prese USB, la doppia piastra di ricarica per il cellulare, le telecamere di parcheggio 360° e il sistema di assistenza XPILOT, ovvero il non plus ultra della guida semiautonoma di livello 2 (la massima per legge in Italia), ma già predisposta per un futuro upgrade.

Prova XPeng G6 e G9: architettura a 800V e batteria da 78,2 o 98 kWh per G9

Batterie di ultima generazione e autonomia elevata

Come per G6, anche il maxi SUV G9 è equipaggiato con un sistema elettrico di ultima generazione con architettura a 800V, il che significa rigenerare in CC a 260 o 300 kW fino a 230 km in appena dieci minuti. Le batterie sono da 78,2 kWh oppure 98 kWh per un’autonomia rispettivamente di 460 e fino a 570 km dichiarati nel ciclo combinato.

XPeng G9: scheda tecnica

Motore elettrico sincrono a magneti permanenti Potenza max 313 - 551 CV Coppia max 430 - 717 Nm Velocità max e 0-100 km/h 200 km/h e 6,4 - 3,9 sec. Batteria 78,2 - 98 kWh Dimensioni 4,89 x 1,94 x 1,68 metri Peso o.d.m. 2.210 - 2.235 - 2.340 kg Autonomia combinata WLTP 460 - 550 - 570 km Prezzo di listino 61.170 - 66.170 - 76.170 euro

XPeng G9 è equipaggiato con motori elettrici da 230 fino a 405 kW, cioè da 313 CV/430 Nm a ben 551 CV/717 Nm con trazione posteriore oppure integrale. Numeri che la dicono lunga sulla dinamica di questo sport utility asiatico. Certo, il peso o.d.m. che varia fra 2.210 e 2.340 kg non è di aiuto, tuttavia la dinamica è piacevole in ogni situazione.

Il test drive è stato, oggettivamente, un’esperienza interessante. Lasciate stare la guidabilità “sportiva” di un modello europeo, si sa, a noi piace sentire fra le mani l’auto, ma anche G9 non è niente male.

Parola d’ordine comfort e non ho dubbi che il focus degli ingegneri cinesi sia stato centrato. La potenza è elevata e il SUV si muove con vigore sia nel traffico sia fuori città.

Chiaro che non potete pretendere l’agilità di una compatta; tuttavia, la sensibile reattività all’acceleratore offrono spunti energici e un discreto allungo anche a questo “bestione”. Semmai, lo sterzo non è rapidissimo e si fa apprezzare più per la leggerezza che per la precisione. Ma torna tutto nell'ottica di una guida che bada al massimo comfort.

Prova XPeng G6 e G9: il SUV G9 raggiunge una velocità massima di 200 km/h

Tuttavia, provate a scegliere il profilo di guida sportivo e le reazioni diventano più vivaci con scatti rapidi (la G9 più performante fa 0-100 orari in 3,9 secondi) e un discreto allungo, con una velocità di punta di 200 km/h. Ma il suo territorio prediletto restano le strade più libere, dove si può godere di tutto il comfort di bordo.

Sospensioni tarate sul soffice (adattive per il modello top di gamma), abitacolo silenzioso e spazio sono le armi per combattere migliaia di chilometri senza fatica, mettendo in conto le necessarie soste per il rifornimento di elettricità.

Si, perché a velocità autostradale la batteria, lo sappiamo, si esaurisce alla svelta e quindi è meglio non esagerare con l’andatura. Diciamo che XPeng G9 dovrebbe trovare il suo equilibrio intorno ai 120-130 km/h.

Ma uso il condizionale poiché il breve test drive mi ha permesso di fare solo una stima del consumo medio di 26/28 kWh/100 km. Sono certo che in condizioni ottimali si può migliorare il risultato e per questo mi riprometto di verificare questi numeri quando il SUV cinese arriverà in redazione per una prova approfondita.

Prova XPeng G6 e G9: prezzo da 61.170 euro per il SUV G9 RWD Standard Range

Prezzo che lo posiziona nel segmento premium

Il listino riflette la posizione premium nel segmento D-SUV di G9 visto che la versione di attacco con trazione posteriore RWD e batteria Standard Range parte da 61.170 euro. Si passa alla versione RWD Long Range a 66.170 euro, per arrivare al top della gamma AWD Performance a 76.170 euro. Come per G6, anche l'ammiraglia di XPeng è proposta fino a settembre con una promozione che, per esempio, fa scendere il prezzo della variante ''base'' a 55.790 euro.

Se siete alla ricerca di uno maxi sport utility premium, che coniuga eleganza, performance e comfort restando lontano dall’ostentazione eccessiva, allora XPeng G9 può fare al caso vostro.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 19/06/2025