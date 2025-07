La Pagani Huayra R da pista spacca i timpani nel video onboard a Monza

320 km/h sul rettilineo, con il V12 che satura l'aria ruggendo a 9.000 giri: sali a bordo della Pagani Huayra R nel suo giro veloce sulla pista di Monza, grazie al video onboard dello youtuber NM2255.

Huayra R è una versione da pista del modello, prodotta in serie limitatissima ad appena 30 esemplari. Monta il motore Pagani V12-R, un aspirato da 6,0 litri di cilindrata, 850 CV e 750 Nm di coppia. L'auto pesa 1.050 kg e genera un carico aerodinamico di una tonnellata a 320 km/h. E ha un sound degno delle F1 più leggendarie.

Pagani Huayra R, il video in pista a Monza

Pagani Huayra R: note sul giro di pista a Monza

Per chi fosse avvezzo a girare in pista a Monza con un'auto sportiva potrebbe essere interessante notare che la Huayra R affronta in prima marcia entrambe le varianti e in seconda marcia l'Ascari, le due di Lesmo e la Parabolica.

Significativo che riesca a mettere la sesta anche prima della seconda variante dopo quella che sembra una Curva Grande percorsa ''full gas''.

Il video della Huayra R a Monza ha avuto luogo in occasione del track day ''Arte in Pista'' riservato alle Pagani, che si è tenuto al salone MIMO 2025.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 01/07/2025