Iniziato a Monza MIMO 2025: il programma e una mini video anteprima

Semaforo verde. Con la cerimonia di inaugurazione ha preso oggi ufficialmente il via l'edizione 2025 del Milano Monza Motor Show (o MIMO 2025 per gli amici), di scena all'Autodromo Nazionale di Monza da venerdì 27 a domenica 29 giugno.

Nella suggestiva cornice di uno dei templi mondiali della velocità, tre giorni all’insegna della passione per le quattro ruote, con parate, esposizioni, anteprime e attività pensate per tutti gli appassionati.

Ecco una nostra (mini) video anteprima live.

Ti sei perso l'inaugurazione? Hai ancora a tua disposizione le giornate di sabato 28 e domenica 29. L'ingresso è gratuito!

MIMO 2025 TRA PARATE ED ANTEPRIME

Ad aprire le danze è stata una affascinante sfilata guidata da quattro esemplari unici firmati Pagani:

Huayra R Evo Roadster

Huayra R

Huayra Codalunga

Utopia Coupé



(Ecco cosa ti sei perso)

MIMO 2025, la parata inaugurale (Facebok / Milano Monza Open-Air Motor Show)

A seguire, la Premiere Parade e la Journalist Parade, aperte rispettivamente da due modelli simbolo di avanguardia e innovazione: Maserati GranCabrio Folgore e Maserati GranTurismo Folgore.

Quanto alle giornate di sabato 28 e domenica 29: l'appuntamento clou è sempre alle ore 17.00, l''orario parata''.

Ad avvincendarsi sono Supercar Parade, RECARO Parade, Donne & Motori Parade ed altre ancora.

Non mancheranno momenti speciali come il programma “Arte in pista”, che vedrà ancora protagonista Pagani.

Nei paddock e nei box, il pubblico potrà ammirare da vicino i modelli di marchi iconici. Qualche esempio?

McLaren

Dallara

Aston Martin

Mercedes

e tanti altri...



Grande interesse la sta suscitando la premiere nazionale di Jaecoo 5, il nuovo SUV compatto dell'emergente marchio cinese.

Nuova Jaecoo 5 a MIMO 2025 (Facebok / Milano Monza Open-Air Motor Show)

Tre aree tematiche completano l’esperienza:

il Supercar Paddock ;

; l’area Electric Performance ;

; uno spazio interamente dedicato ai club.



MIMO 2025, parate e non solo (Facebok / Milano Monza Open-Air Motor Show)

MIMO 2025: la mappa e il programma

Per organizzare al meglio la tua visita, in fondo alla pagina trovi sia il programma dettagliato, sia la mappa della manifestazione

Repetita iuvant: l’ingresso è gratuito...

Pubblicato da La Redazione, 27/06/2025