Ferrari Daytona SP3 vs Pagani Huayra, guarda il video della drag race

Sfida tra hypercar italiane: da un lato la Ferrari Daytona SP3 in serie limitata a 599 esemplari; dall'altro la Pagani Huayra Roadster BC, che con soli 40 esemplari costruiti non teme confronti quanto a rarità. Le due icone dalle prestazioni estreme si confrontano nella più classica delle drag race. Il video della prova di accelerazione Ferrari vs Pagani dal canale Youtube di CarWow.

Di Pagani Huayra Roadster BC ne hanno costruite solo 40

Entrambe costruite in Italia e dotate della sola trazione posteriore, le due sfidanti seguono filosofie costruttive differenti. Soprattutto per quanto riguarda il motore: aspirato sulla Ferrari e bi-turbo, invece, sulla Pagani.

La Ferrari Daytona vanta l'aerodinamica passiva ''con il più alto valore di efficienza finora raggiunto'', mentre la Pagani Huayra sottolinea la sua esclusiva aerodinamica attiva, che sfrutta due alettoni mobili all'anteriore e due al posteriore per generare spinte differenziate, che aiutano l'auto a girare più piatta in curva.

L'aerodinamica è di tipo passivo sulla Ferrari Daytona SP3

Motori e prestazioni: chi parte favorita?

Il bolide di Maranello è accreditato di 840 CV e 697 Nm di coppia, erogati da un V12 di 6,5 litri e scaricati a terra da un cambio a doppia frizione e 7 rapporti. Il peso è di circa 1.600 kg.

La meraviglia uscita dalle officine di San Cesario sul Panaro vanta invece un V12 da 6,0 litri biturbo firmato AMG, con meno potenza (802 CV) ma più coppia: 1.050 Nm espressi già a 2.000 giri. Il cambio è automatizzato a 7 rapporti.

Teoricamente proprio la coppia potrebbe avvantaggiarla nei primi metri della competizione. Soprattutto considerando che il peso è ridotto a 1.350 kg in condizioni di prova e le garantisce un vantaggio di due quintali e mezzo sulla Rossa.

Guarda il video della sfida più in basso, per scoprire se teoria e pratica vanno a braccetto anche questa volta.

Modello Ferrari Daytona SP3 Pagani Huayra Roadster BC Motore 12 cilindri, 6,5 litri, benzina, aspirato 12 cilindri, 6,0 litri, benzina, biturbo Potenza 840 CV a 9.250 giri 802 CV a 5.900 giri Coppia 697 Nm a 7.250 giri 1.050 Nm da 2.000 a 5.600 giri Cambio doppia frizione a 7 marce automatizzato a 7 marce Trazione posteriore posteriore Velocità oltre 340 km/h oltre 370 km/h Da 0 a 100 km/h 2,85 secondi circa 3,0 secondi Dimensioni 4,69 x 2,05 x 1,14 m 4,61 x 2,04 x 1,17 m Peso 1.485 kg (con kit di alleggerimento) 1.250 kg

Attenzione spoiler: se non vuoi rovinarti la sorpresa, guarda il video prima di leggere. Altrimenti... Sappi che a vincere la sfida è stata la macchina firmata dal costruttore che dei due è il più titolato in Formula 1.

La vittoria è stata schiacciante tanto nella drag race con partenza da fermo quanto in quella con partenza lanciata. E pure nella prova di frenata.

Da quello che si vede nel video, sono i primi metri a penalizzare la sconfitta, che solo dopo un certo lancio trova il passo per non farsi ulteriormente distanziare.

I quattro tubi di scarico, marchio di fabbrica Pagani sulla Huayra Roadster BC

L'arma della vittoria

Ciò porta a concludere che sia la migliore gestione elettronica della potenza a fare la vera differenza. Tutto merito del controllo di trazione, in pratica.

Del resto, a Maranello sono molti anni che sottolineano quanto i loro sistemi di gestione del veicolo siano raffinati e traggano a piene mani dalle competenze sviluppate nel mondo delle corse.

Ecco, mai prima d'ora ne avevamo avuto una rappresentazione così chiara e tangibile. Buon video, se non l'hai ancora guardato.

Pagani Huayra Roadster BC e Ferrari Daytona SP3 affiancate sulla drag strip

Pubblicato da Emanuele Colombo, 23/06/2025