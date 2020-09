ULTIMI TEST Circa un anno fa, Pagani presentava la Huayra Roadster BC, una hypercar esclusiva prodotta in soli 40 esemplari da 3 milioni di dollari l’uno. Per validare le straordinarie potenzialità dell’erede della Zonda, i tecnici Pagani hanno deciso di portarla sullo storico tracciato di Spa Francorchamps: occasione ideale per mettere alla frusta componenti meccaniche e studiare la resa aerodinamica della vettura. E - perché no - stabilire il primato sul giro per vetture di serie. Prima di arrivare sul circuito belga, la Huayra Roadster BC è stata sottoposta a un regime di collaudo particolarmente intenso. L’auto ha infatti percorso 45.000 chilometri su pista, macinando nel complesso qualcosa come 350.000 chilometri. La Roadster BC è ora pronta per essere consegnata ai legittimi proprietari.

FORTI EMOZIONI Spinta da un 6 litri bitrubo V12 realizzato dalla AMG, Pagani Huayra Roadster BC sviluppa una potenza massima di 800 CV e una coppia di ben 1.050 Nm. Numeri eccezionali, che hanno trovato conferma in performance davvero sbalorditive. Lo scorso 4 settembre infatti il team di collaudo, dopo un breve consulto con il fondatore Horacio Pagani, ha infatti deciso di tentare un time attack portando la Roadster BC al massimo delle sue capacità. Nonostante la pista leggermente umida, l’hypercar guidata dal Development Test Driver Andrea Palma, ha fermato il cronometro a 2:23,08 - siglando così il nuovo record del circuito per vetture stradali. Per rivivere tutte le emozioni del giro di pista, con il commento dei protagonisti vi basta cliccare sul link a centropagina.