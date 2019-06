Autore:

Matteo Gallucci

ALTRO CHE CHIUSA IN BOX Un legame indissolubile perché Zonda fa rima con Pagani e privarsene sembra quasi impossibile. La “mamma” delle supercar ha scritto su pietra la sua storia dal 1999 al 2010 grazie a tre capisaldi mai messi in discussione: motore V12 aspirato (Mercedes), fibra di carbonio (tanta e ovunque) e una aerodinamica ricercatissima (grazie ad una linea unica). Ufficialmente è quindi in pensione ma viene saltuariamente ripescata dal mazzo quando facoltosi clienti richiedono di acquistarla rigorosamente personalizzata. Un vero e proprio asso per Pagani riservato ad una elitarissima cerchia che potrà sbizzarrirsi nelle più svariate richieste. Tanto che un doppione praticamente non esiste, come richiede questa vera e proprio opera d’arte su quattro ruote.

LAST BUT NOT LEAST? L’ultima nata si chiama Pagani Zonda Zun ed è stata richiesta dal facoltoso cliente Mr. Ma. Fa parte del ristretto gruppo delle “Zonda 760 One-off Series” (già costruite in una dozzina di esemplari unici) e si parte sempre da un’auto esistente spogliata delle sue parti originali per essere completamente trasformata a richiesta del cliente. La Zonda Zun fa del colore viola il suo punto caratteristico che troviamo per la livrea e per i dettagli interni. Prese d’aria, splitter in carbonio e una grande ala posteriore completano il profilo da roadster molto racing. Ricorda vagamente la Pagani Zonda 760 LH del pilota di Formula1 Lewis Hamilton. Il motore è il V12 aspirato da 7.3 litri di Mercedes-AMG capace di 760 CV e gestito da un cambio manuale. Scelta old style per il fortunamto cliente. Il prezzo dell’ultimo gioiello di Horacio? Potete scommetterci, supererà di certo il milione di euro.