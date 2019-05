Autore:

Giulia Fermani

PAGANI OPEN DAY Un po' per celebrare il ventesimo anniversario di Zonda, un po' perché ogni occasione è buona per condividere la propria passione per le supercar e portare in scena alcune auto iconiche come le Pagani. L'open Day Pagani che si terrà il prossimo 2 giugno a Monza sarà il più grande evento di sempre della Casa modenese: ospiti d'onore decine di esemplari provenienti da tutto il mondo e il fondatore del marchio Horacio Pagani in persona.

ZONDA COLLECTION L'evento andrà in scena al circuito di Monza, “il tempio della velocità”, e rappresenta anche una delle prime tappe della Zonda Collection: un'esposizione itinerante di cinque modelli iconici che andrà in giro per il mondo durante tutto il 2019. Il primo di questi appuntamenti sta andando in scena proprio in questi giorni, durante il Motor Valley Fest di Modena, dal 16 al 19 maggio 2019. Domani, 18 maggio, in piazza Grande a Modena sarà esposta una Huayra Roadster, che si esibirà in pista il giorno successivo.

IL CONTEST L'Open Day Pagani prevede l'esibizione in pista di decine tra le hypercar più esclusive del Marchio e la possibilità di partecipare a un cocnorso a premi. Il 2 giugno, infatti, Pagani ha previsto un Contest aperto a tutti, che permetterà di provare a vincere un giro del Monza Eni Circuit a bordo di una vettura Pagani e di consocere personalmente il fondatore della Casa di San Cesario sul Panaro.

INFORMAZIONI UTILI L'Open Day Pagani si terrà il 2 giugno a partire dalle 11 del mattino al Circuito di Monza in Via Vedano, 5 - 20900 Monza (MB). L'ingresso all'evento è gratuito ed è possibile richiedere il proprio biglietto compilando il form di registrazione direttamente sul sito dedicato. Sempre sul sito troverete il regolamento del contest Pagani. Per partecipare è necessario seguire sui social il canale Pagani e pubblicare sul proprio profilo Instagram, entro il 26 maggio, un elaborato -foto, video, disegno- che racconti la propria visione della fusione tra arte e scienza taggando il profilo ufficiale della Casa e accompagnandolo con l' hashtag #PaganiOpenDay. Che vinca il migliore!