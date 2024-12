Pagani Huayra Tempesta invenduta all'asta milionaria. Ora chi se l'aggiudica?

La rara Pagani Huayra pacchetto Tempesta con poco più di 8.000 km non è stata aggiudicata all'asta poiché l'offerta di oltre 2 milioni di dollari non è bastata

La Pagani Huayra rappresenta uno degli esempi più illustri di ingegneria automobilistica. Celebre per la sua combinazione unica di potenza, raffinatezza artigianale e design esclusivo, questa supercar italiana costruita a San Cesario sul Panaro (MO), nella Motor Valley italiana, incarna uno status symbol ambito dai collezionisti di tutto il mondo. Il prezzo di listino di una Huayra nuova supera facilmente diversi milioni di dollari, piazzandola direttamente nell’olimpo delle auto più costose e ricercate sul mercato.

Pagani Huayra Tempesta: non è stata aggiudicata all'asta multimilionaria

PAGANI HUAYRA IN 100 ESEMPLARI

Di recente, un raro esemplare, arricchito dall’esclusivo pacchetto Tempesta è stato al centro di un'interessante asta durante la quale, nonostante un'offerta massima di 2.275.000 dollari, non è stata venduta. L'auto in questione è una delle sole cento unità coupé prodotte, rendendola di per sé un oggetto di grande valore collezionistico.

Pagani Huayra Tempesta: l'abitacolo della supercar costruita in Italia

PAGANI HUAYRA: UN MOTORE V12 BY MERCEDES-AMG

Sotto il cofano della Pagani Huayra, si trova un motore V12 biturbo di 6,0 litri di cilindrata Mercedes-AMG, accoppiato a un cambio manuale automatizzato a sette rapporti. Questa configurazione garantisce una potenza straordinaria di circa 710 cavalli (521 kW), scaricati sulle sole ruote posteriori. Ciò che rende questo esemplare particolarmente ambito è il suo ridotto utilizzo; tuttavia, con poco più di 8.000 km all'attivo, dimostra che non è stata relegata a un semplice pezzo da esposizione.

Pagani Huayra Tempesta: motore Mercedes-AMG V12 da oltre 700 CV

VEDI ANCHE

Qui sotto, in breve, le caratteristiche tecniche principali e i dettagli esclusivi della Huayra all'asta:

Motore: V12 biturbo, 6,0 litri Mercedes-AMG

Cambio: manuale automatizzato a sette rapporti

Potenza: circa 710 cavalli (521 kW)

Produzione: 100 esemplari coupé

Pacchetto Tempesta:

Scarico in titanio

Sospensioni Öhlins regolabili

Cerchi di diametro differenziato

Splitter anteriore riprogettato

Pannelli sottoscocca e diffusore posteriore in fibra di carbonio

PAGANI HUAYRA: KIT ESCLUSIVO PER UN'EDIZIONE LIMITATA

Uno degli elementi più rilevanti di quest'auto è proprio nell'integrazione del pacchetto Tempesta, un insieme di aggiornamenti montati direttamente da Pagani nel 2018, quattro anni dopo la produzione dell'auto. Questo kit comprende miglioramenti significativi in termini di aerodinamica, dinamica di guida e prestazioni, conferendo ulteriore unicità a un'auto già di per sé esclusiva. Oltre agli upgrade tecnici, il pacchetto include dettagli stilistici che accentuano il carattere modernissimo del design.

Pagani Huayra Tempesta: il pacchetto esclusivo con elementi in fibra di carbonio

ASTE SUPERCAR: UN MERCATO COMPLESSO

Durante l'asta, la competizione tra gli offerenti è stata serrata, con rilanci che hanno raggiunto un picco di 2.275.000 dollari. Tuttavia, nonostante l'entusiasmo e l'interesse suscitati, il prezzo di riserva fissato dal venditore per la Pagani Huayra Tempesta non è stato raggiunto. Questo risultato sottolinea la complessità del mercato delle auto di lusso, dove fattori come la rarità, la configurazione specifica e la storia del veicolo influenzano significativamente il valore percepito.

Pagani Huayra Tempesta: il miglior offerente dell'asta potrà fare un'offerta al proprietario

OFFERTA PRIVATA PER IL MIGLIOR OFFERENTE

In seguito alla chiusura dell’asta, il miglior offerente ha ottenuto l'opportunità esclusiva di negoziare direttamente con il venditore. Sebbene ciò possa comportare un aumento del prezzo finale, tale possibilità rappresenta comunque un privilegio per i partecipanti a questo tipo di mercato elitario. Questo episodio illustra chiaramente non solo l'importanza dell'artigianalità e delle prestazioni nel determinare il valore delle supercar, come la Pagani Huayra Tempesta, ma anche il ruolo che questi rari esemplari rivestono come oggetti d'arte e investimento.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 25/12/2024