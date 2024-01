Una Pagani Huayra low cost? Solo nei sogni, a meno che... (video)

Chissà se il buon Horacio, nel vedere questa replica – perché la vedrà sicuramente, credeteci – si arrabbierà moltissimo oppure la prenderà con filosofia e, magari, inviterà uno o tutti i ragazzi di Taiwan che hanno realizzato questa Pagani Huayra nella sua azienda per conoscerli e mostrare loro la vera casa della Hypercar. Guardatela bene e diteci se, a colpo d’occhio, non sembra uno dei gioielli veri realizzati a San Cesario sul Panaro. Noi, abbiamo dovuto soffermarci su alcuni dettagli per capire, ma dobbiamo ammettere che il lavoro è stato fatto davvero bene. Una replica quasi perfetta, frutto di tanto lavoro e di grande fantasia. La sosia della hypercar italiana sembra convincente e potrebbe facilmente ingannare un occhio inesperto. Ma come è arrivato il team asiatico a un esemplare così ben riprodotto? Iniziamo con un bel video.

DISTINGUERLA È DIFFICILE, MA ALCUNI ELEMENTI… Il design dell’auto è basato su un modello in scala della preziosa Pagani, con foto e modelli 3D dettagliati usati come riferimenti. Tutto è iniziato con un telaio in acciaio e un sagoma in creta a grandezza naturale della carrozzeria che fungesse da base per i pannelli in fibra di vetro. Dettagli realizzati con cura e su misura come i fari funzionanti, i flap aerodinamici attivi, i quattro tubi di scarico, le porte ad ali di gabbiano e il cofano a conchiglia fanno risaltare il risultato finale rispetto alle altre repliche. Tuttavia, un confronto diretto con una Pagani Huayra autentica rivela alcune imperfezioni come la proporzione ruote/pneumatici, gli specchietti leggermente sovradimensionati e l’equilibrio non perfetto della zona posteriore, ma nel complesso la realizzazione è davvero impressionante.

VEDI ANCHE

SOTTO PELLE TUTTE LE DIFFERENZE Lo stesso vale per gli interni che sono una copia dell'originale. Tuttavia, fare uno sforzo in più per creare un cruscotto, un volante, dei sedili e un quadro strumenti personalizzati è la prova della determinazione del costruttore a creare qualcosa dal nulla. Il telaio, la carrozzeria e gli interni della replica sono realizzati da zero, ma il motore, i freni e gli altri componenti meccanici provengono da una vecchia Daewoo Espero. Si trattava di una berlina di medie dimensioni progettata da Bertone negli anni '90. Non conosciamo le specifiche esatte di quell’auto, ma nella replica, il motore è stato spostato in posizione centrale, imitando il V12 twin-turbo di origine AMG della Huayra. D’altro canto, sarebbe stato quasi impossibile replicare il gioiello di meccanica che spinge la hypercar italiana… Il team del canale YouTube NHET TV ha filmato l'intero processo di costruzione dell'auto dei propri sogni, dimostrando che il duro lavoro alla fine ripaga. Possiamo solo immaginare quanto i ragazzi si sentissero orgogliosi di guidare la sosia dell'hypercar sulle strade del Vietnam dopo aver dedicato così tanto tempo al progetto. E oggi potete vedere altri video, che evidenziano la quantità di lavoro necessaria per creare una copia a grandezza naturale della splendida Pagani.

LA PAGANI NON È L'UNICA REPLICA Anche se c'è ancora spazio per miglioramenti, questa Pagani è probabilmente la replica meglio riuscita dal team, e supera tutte le loro precedenti creazioni, tra cui una Lamborghini Aventador, una Bugatti Chiron e una La Ferrari. Se andate sul loro canale social potrete vederle tutte.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 15/01/2024