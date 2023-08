La Pagani Zonda appartenuta a Hamilton finisce contro un muro: la profezia del britannico

Brutte notizie per la Pagani Zonda 760 appartenuta in passato a Lewis Hamilton. La vettura è rimasta coinvolta in un incidente avvenuto nel tunnel Penmaenbach a Conwy, nel Galles. Secondo le ricostruzioni, il conducente ha perso il controllo della potente auto dotata di motore V12, finendo per picchiare contro il muro e danneggiando non solo la carrozzeria, ma anche le sospensioni anteriori e posteriori. Sui social network sono state diffuse alcune immagini che confermano la pesante entità dei danni.

The Pagani Zonda 760 LH, which was previously owned by Lewis Hamilton, was crashed yesterday in Wales.



The car was sold two years ago for 10 million Euros.



Thankfully, the owner is unharmed.



[via Ethan Gale on IG]#F1 pic.twitter.com/Y4VI9jn3nh