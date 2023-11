Nuova Pagani Huayra Imola Roadster? Quella foto, quegli indizi

Capolinea o altro giro di giostra? Già, perché se è vero che Pagani Huayra, lanciata nel lontano 2011, già nel 2022 ha ceduto il testimone a nuova Pagani Utopia, sembra ora che non abbia ancora esaurito le cartucce. Sembra, almeno, a giudicare da un'immagine che Pagani posta su Facebook. Tutto porta a Huayra Imola Roadster: sportello speculazioni aperto sino a data (ignota) del reveal.



CIELO, CHE IMOLA! La foto mostra quello che inizialmente sembra proprio il posteriore di una Huayra Imola, tuttavia il diffusore è stato visibilmente modificato, così come le protezioni attorno alle luci posteriori sono più audaci. La maggiore differenza, tuttavia, è il tettuccio. Che non c'è. Mancando un tetto a scorrerre sopra il vano motore, anche le presa d'aria vengono così ridisegnate per armonizzarsi alla trasformazione.

Pagani Huayra Imola, la versione ''standard''

COMPLICATAMENTE SEMPLICE Dopotutto, progettare una Imola Roadster non dovrebbe essere una mission impossibile per Horacio Pagani, dal momento che la Huayra stessa, nel corso della sua vita, ha avuto diverse varianti a tetto aperto. Scopriremo presto se abbiamo ragione, nel frattempo il piccolo grande Costruttore di San Cesario sul Panaro rivela giusto che l'auto è stata sviluppata dalla divisione Grandi Complicazioni, la divisione cioè concentrata sulla creazione di Pagani speciali in serie limitata. Tipo la Huayra Codalunga del 2022.

NON MI PESI Presentata nel 2020, la Imola è una delle derivate più specializzate della Huayra, sebbene non così orientata alla pista come Huayra R. È alimentata dal V12 biturbo 7,0 litri in configurazione 815 CV e 1.100 Nm di coppia. Tra le modifiche esteriori (riportate tali e quali, sembra, anche sull'esemplare in foto): un’enorme ala posteriore fissa, la presa d’aria sul tetto, un grande diffusore. Huayra Imola segnava un peso a vuoto di 1.246 kg: con tetto rimovibile, aspettiamoci qualche decina di kg in più. Ma con scarso effetto sulla rigidità torsionale, grazie al telaio composito in fibra di carbonio e carbonio-titanio.

Gli interni di Pagani Imola

SOVRAPPREZZI Pagani prezzò i modelli Imola a 4,7 milioni di euro ciascuno: nonostante ciò, Huayra Imola andò esaurita in men che non si dica. Una ipotetica Imola Roadster costerà di più, ma finirà sold out in un baleno pure lei. Stay tuned.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 23/11/2023