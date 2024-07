Pagani Utopia Roadster, due ragioni per le quali è (ancora più) speciale

L'ingegnosità della squadra di Horacio emerge dai dettagli. Se Pagani Utopia Roadster è speciale (e qui si intende ''più speciale di una qualsiasi Pagani'', che è speciale per definizione), è proprio perché la distinguono uno-due particolari molto insoliti. Dai, sfoglia prima la gallery, che poi ne riparliamo.

Pagani Utopia Roadster, sai perché è super speciale?

PESO FORMA Prima delle sue ''specialità'': versione open-top della squisita Utopia coupé, nuova Pagani Utopia Roadster pesa esattamente come la variante chiusa, cioè solo 1.280 kg. Questo è dovuto essenzialmente al fatto che la decappottabile è stata sviluppata in contemporanea alla coupé. Questo diversamente dalle versioni Roadster della Zonda prima e della Huayra poi, entrambe progettate solo in seguito alle originali. Quindi: monoscocca in materiali compositi, tra cui Carbo-Titanium e Carbo-Triax (una forma di fibra di carbonio simile al tessuto) e nessun bisogno di alcun rinforzo aggiuntivo durante la rimozione del tetto fisso. Idem per le caratteristiche portiere ''a farfalla'', che restano lì al proprio posto.

Una Roadster che pesa come una coupé? Non è una Utopia...

SOFT TOP O HARD-CORE? Seconda specialità: in alternativa al tetto in tela, ripiegabile all'interno di una valigetta su misura dietro alle sedute, Utopia Roadster puoi configurarla anche in versione hard-top. Per una sensazione simile a quella di una coupé, ma... migliore. Questo perché il tetto ha un grande pannello di vetro che permette alla luce di inondare la cabina, come se fosse un gioiello (e non lo è?).

Tettuccio in tela, oppure tetto rigido

VEDI ANCHE

INDIVIDUALISTA Altre modifiche rispetto a Utopia standard includono i tappetini ''con una trama specifica che ricorda una barca fuoribordo'' e il portachiavi a forma di hypercar ripreso sul profilo della capote (in modo da non prendere accidentalmente la chiave sbagliata, quando scegli cosa guidare una bella giornata estiva). Come sempre, il grado di personalizzazione di materiali e finiture è così vasto che non ci saranno due Utopia Roadster uguali.

Il motore? Che domande...

MOTORE, AZIONE Dietro gli occupanti, il solito V12 biturbo da 6,0 litri di origine Mercedes-AMG da 851 CV a 6.000 giri al minuto e 1.110 Nm di coppia da 2.800 a 5.900 giri. Tanta abbondanza può essere sfruttato sia con trasmissione manuale a 7 marce, sia con cambio automatizzato Xtrac a 7 rapporti. Il propulsore alimenta le ruote posteriori, mentre a tutti e quattro gli angoli alloggiano ruote in alluminio forgiato avvolte nella versione Pirelli Cyber ​​Tire del Pirelli P Zero Corsa, misura 265/35 R21 all'anteriore e 325/30 R22 al posteriore.

A buon intenditor, cambio manuale

IL PREZZO Si parte da 3,1 milioni di euro. Escluse le tasse, escluse le finitura in carbonio a vista dell'esemplare del servizio fotografico, escluso infine lo Sport Pack, che aggiunge sedili in Carbo-Titanio più leggeri del 20%, ma anche paddle del cambio, leva del cambio e tappetini realizzati nello stesso materiale. Ah, anche scarico in titanio, deflettori delle ruote Aeroblade in fibra di carbonio e pneumatici Pirelli P Zero Trofeo RS. Anteprima per il pubblico alla Monterey Car Week dal 9 al 18 agosto, metti che sei in zona.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 31/07/2024