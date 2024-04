Buon compleanno Zonda! Alisea è il regalo di Pagani e IED per i 25 anni

Un quarto di secolo fa, nel 1999 (ci credete che è già passato così tanto tempo?), Pagani Zonda - auto appartenuta a numerose celebrità - faceva il suo debutto sotto i riflettori dell'industria automobilistica. 25 anni sono un traguardo importante per l'atelier di San Cesario sul Panaro, che ha deciso di rendere omaggio a questa ricorrenza in collaborazione con l'Istituto Europeo di Design di Torino (IED). Il risultato di questa stimolante sinergia è Pagani Alisea, una concept car che guarda al futuro con occhi audaci e giovani. Concepita dai talentuosi studenti del Master in Transportation Design 2022/2023, le forme eleganti e l'avveniristica tecnologia di Alisea sono state svelate in una cornice regale: la Reggia di Venaria Reale.

Pagani Alisea: lo stile è molto analogico

ANALOGICA In un mondo sempre più dominato dalle linee spigolose e dai display digitali, Pagani Alisea sfida il presente e getta uno sguardo verso i prossimi 25 anni, fortemente ancorato ai suoi principi. Le sue forme sinuose, avvolte da un'ellisse immaginaria, evocano una sensazione di armonia e continuità, collegando idealmente il passato e il futuro della Casa emiliana Ma non è solo una questione di estetica: Pagani Alisea è una fusione di tradizione e innovazione. Le superfici aerodinamiche, integrate nella silhouette, conferiscono alla vettura una presenza decisamente artistica. Lo spoiler attivo, le minigonne e lo splitter, tutti dipinti in tinta, lavorano in armonia per ottimizzare le prestazioni e la stabilità a ogni curva. Bravi ragazzi!

Pagani Alisea: gli interni si distinguono per un equilibrio tra tradizione e innovazione

SEMPRE V12 E se l'esterno stupisce per la sua eleganza senza tempo, gli interni non sono da meno. L'abitacolo, dalle linee essenziali e raffinate, accoglie il guidatore con un equilibrio tra tradizione artigianale e modernità tecnologica. La plancia ellittica, dominata da tachimetri analogici e uno schermo digitale discreto, è un omaggio alla filosofia di design di Horacio Pagani, che valorizza l'esperienza tattile e sensoriale dell'automobile. E poi, il tocco finale: il volante, ricoperto da una raffinata lavorazione in pelle, incarna l'eleganza e la precisione artigianale che contraddistinguono ogni creazione Pagani. Lo davamo per scontato, ma il gran finale non può che essere dedicato a lui: il motore. Perché sebbene sia un concept e sebbene difficilmente lo vedremo circolare su strada, Alisea è equipaggiata con un sontuoso V12 AMG. Come sempre, e per sempre (ci auguriamo).

Pagani Alisea: i quattro scarichi sono collegati al V12

