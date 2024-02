In Svizzera non si scherza, una Pagani Huayra milionaria in... manette

C'è una regola che ogni automobilista d'Europa conosce, una sola: attenzione alla Svizzera. Il piccolo paese in mezzo alla Alpi, seppur grazioso e accogliente, non è certamente ''amico'' di chi, diciamo, ha la passione per la guida. E pensare che i suoi meravigliosi passi di montagna ben si presterebbero per qualche gita tra le curve se non fossero pieni di insidie con distintivo e paletta. Lo sa bene uno dei soli cinque proprietari in tutto il mondo di Pagani Huayra Codalunga, dal valore di 7 milioni di euro, che si è visto - come documentato dal video Instagram dell'utente Tfjj - costretto a una ''chiacchierata'' non prevista con le autorità Elvetiche. Un semplice rimprovero? Una sanzione? O un sequestro? Di preciso, non lo sappiamo, ciò che è certo è la straordinaria bellezza dell'auto immaginata, progettata e costruita in Italia.

COSA È SUCCESSO Si sono diffuse varie speculazioni riguardo alle motivazioni del provvedimento della polizia. Alcuni ipotizzano che la targa anteriore della Huayra Codalunga non fosse conforme alla normativa locale in termini di dimensioni e visibilità, mentre altri suggeriscono che il veicolo potesse non essere equipaggiato con pneumatici invernali o per non aver montato catene da neve, violando così le disposizioni regionali. Un'altra possibile spiegazione potrebbe essere una presunta infrazione di velocità (e in Svizzera la multa è in proporzione al reddito...) e per i trasgressori esiste persino il rischio di finire in galera da uno a quattro anni. Nel video si nota persino una Ferrari Testarossa con gli sci trasportati sul tetto. Vedere per credere.

UN V12 DA FAVOLA La Pagani Huayra Codalunga ha debuttato nel 2022 (vi spieghiamo meglio qui) con una produzione limitata a soli cinque esemplari. Questo modello, probabilmente il primo ad essere stato prodotto, è immatricolato in Italia - il che potrebbe far pensare che si tratti di una vettura di proprietà di Pagani stessa - ed è dotata di un possente motore V12 biturbo di origine AMG capace di erogare 840 CV e 1.100 Nm di coppia, trasmette la sua potenza alle ruote posteriori attraverso un cambio automatico a sette marce Xtrac. Un vero gioiello di tecnica e meccanica oltre che di design, considerando la carrozzeria davvero insolita anche per una hypercar da diversi milioni di euro.

Pubblicato da Tommaso Marcoli, 22/02/2024