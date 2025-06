GP Austria 2025, Spielberg: risultati prove libere

F1, I RISULTATI DEL GP AUSTRIA 2025

La Formula 1 torna in pista a Spielberg per il GP d'Austria che riapre la stagione europea dopo la breve escursione in America per la tappa di Montreal. Di seguito tutte le classifiche e i risultati del fine settimana sul circuito permanente del Red Bull Ring dove si corre l'undicesima prova del Mondiale 2025 di F1.

RISULTATI GP AUSTRIA 2025

Domenica 29 giugno ore 15.00 - Clicca qui per il resoconto della gara

Sabato 28 giugno, ore 16.00 - Clicca qui per il resoconto della sessione

Sabato 28 giugno, ore 12.30

Venerdì 27 giugno, ore 17.00 - Clicca qui per il resoconto della sessione

La McLaren torna a comandare con tempi inarrivabili per tutti i rivali: il più veloce nelle FP2 sul circuito di Spielberg è Lando Norris, seguito dal compagno di squadra Oscar Piastri. Terzo, ma con tre decimi di gap, è Max Verstappen, mentre il rientrante Charles Leclerc è quinto. Soltanto decimo tempo per Lewis Hamilton, nonostante la sostituzione del cambio che lo aveva messo in difficoltà nelle libere 1.

Spielberg F1, classifica FP2

Pos Pilota Team Tempo / Gap Giri 1 Lando Norris McLaren-Mercedes 1:04.580 35 2 Oscar Piastri McLaren-Mercedes +0.157 35 3 Max Verstappen Red Bull-Honda RBPT +0.318 24 4 Lance Stroll Aston Martin-Mercedes +0.442 32 5 Charles Leclerc Ferrari +0.610 32 6 George Russell Mercedes +0.649 34 7 Yuki Tsunoda Red Bull-Honda RBPT +0.712 31 8 Gabriel Bortoleto Sauber-Ferrari +0.831 31 9 Fernando Alonso Aston Martin-Mercedes +0.877 31 10 Lewis Hamilton Ferrari +0.931 34 11 Kimi Antonelli Mercedes +0.957 35 12 Liam Lawson Racing Bulls-Honda RBPT +0.963 31 13 Isack Hadjar Racing Bulls-Honda RBPT +0.967 34 14 Pierre Gasly Alpine-Renault +1.033 36 15 Esteban Ocon Haas-Ferrari +1.118 31 16 Alexander Albon Williams-Mercedes +1.185 37 17 Carlos Sainz Williams-Mercedes +1.234 37 18 Oliver Bearman Haas-Ferrari +1.255 35 19 Nico Hulkenberg Sauber-Ferrari +1.338 35 20 Franco Colapinto Alpine-Renault +1.596 34

Venerdì 27 giugno, ore 13.30

George Russell è il più veloce nella prima sessione di prove libere del weekend del GP Austria 2025 di F1. Alle sue spalle, tutti molto vicini nei tempi, Max Verstappen e Oscar Piastri. Sorprende in positivo il giovane di casa McLaren Alex Dunne, che solo per questa sessione ha sostituito Lando Norris, 4°.

Inizio di weekend in salita, invece, per la Ferrari: Lewis Hamilton è rallentato da problemi al cambio e chiude solo 9°, mentre Dino Beganovic, giovane dell'Ferrari Driver Academy, è 18° con la macchina di Charles Leclerc.

Spielberg F1, classifica FP1

Pos Pilota Team Distacco Giri 1 George Russell Mercedes 1:05.542 34 2 Max Verstappen Red Bull-Honda RBPT +0.065 30 3 Oscar Piastri McLaren-Mercedes +0.155 33 4 Alexander Dunne McLaren-Mercedes +0.224 29 5 Pierre Gasly Alpine-Renault +0.238 34 6 Gabriel Bortoleto Sauber-Ferrari +0.332 35 7 Alexander Albon Williams-Mercedes +0.404 35 8 Carlos Sainz Williams-Mercedes +0.475 33 9 Lewis Hamilton Ferrari +0.557 20 10 Isack Hadjar Racing Bulls-Honda RBPT +0.568 33 11 Kimi Antonelli Mercedes +0.588 35 12 Nico Hulkenberg Sauber-Ferrari +0.598 32 13 Lance Stroll Aston Martin-Mercedes +0.618 32 14 Fernando Alonso Aston Martin-Mercedes +0.628 32 15 Liam Lawson Racing Bulls-Honda RBPT +0.647 34 16 Franco Colapinto Alpine-Renault +0.704 34 17 Yuki Tsunoda Red Bull-Honda RBPT +0.720 30 18 Dino Beganovic Ferrari +0.827 32 19 Esteban Ocon Haas-Ferrari +0.968 32 20 Oliver Bearman Haas-Ferrari +1.196 30

Ecco il dettaglio di tutti gli orari tv, le informazioni meteo e tutti i segreti del circuito del Red Bull Ring di Spielberg dove si disputa il GP d'Austria, undicesimo round della stagione 2025 di Formula 1.

Pubblicato da Alessio Ricci, 27/06/2025