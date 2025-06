GP Austria F1 2025, prove libere 2: Norris davanti a tutti, McLaren al comando

NORRIS IL PIÙ VELOCE, MCLAREN AL TOP

Lando Norris chiude davanti a tutti la seconda sessione di prove libere del GP d’Austria 2025, confermando l’ottimo stato di forma della McLaren su un circuito storicamente favorevole alla monoposto britannica. Il pilota inglese, nonostante l’assenza in FP1 per far spazio al giovane esordiente Alex Dunne, ha fatto registrare il miglior tempo nelle prove libere 2 del GP al Red Bull Ring, fermando il cronometro sull’1:04.580.

NORRIS MEGLIO DI PIASTRI

La McLaren F1 si è confermata squadra da battere sulla pista di Spielberg, grazie anche al secondo tempo di Oscar Piastri, leader del Mondiale che ha chiuso la sessione a circa un decimo e mezzo dal compagno di squadra. Il team di Woking ha dimostrato solidità anche nei long run, suggerendo buone prospettive in vista della gara di domenica.

VERSTAPPEN 3°, LECLERC CHIUDE COL 5° TEMPO

Il primo degli “inseguitori” è Max Verstappen, terzo con la Red Bull a tre decimi da Norris. Il pilota olandese, idolo del pubblico sul circuito di casa per la scuderia di Milton Keynes, ha faticato più del previsto nel trovare il bilanciamento ottimale della macchina ma è comunque il più minaccioso e pericoloso dei rivali delle monoposto papaya. Lance Stroll sorprende con il quarto tempo, confermando segnali di ripresa per l'Aston Martin.

Charles Leclerc, anche lui sostituito in FP1 dal giovane Dino Beganovic, ha ritrovato subito il ritmo chiudendo al quinto posto. Una leggera escursione nella ghiaia alla curva 6 non ha compromesso la sua sessione, conclusa comunque davanti alla Mercedes di George Russell, sesto, ma autore del miglior tempo nelle FP1.

HAMILTON SOSTITUISCE IL CAMBIO

Sessione complicata per Lewis Hamilton, alle prese con noie tecniche sulla sua Ferrari SF-25. Dopo aver sostituito il cambio in seguito a problemi emersi nella mattinata, l’inglese ha chiuso decimo, a circa un secondo dal miglior tempo. Davanti a lui anche Yuki Tsunoda, Gabriel Bortoleto e Fernando Alonso, mentre il giovane italiano Andrea Kimi Antonelli è 11° a pochi millesimi dal suo blasonato predecessore sul secondo sedile della Mercedes.

CLASSIFICA FP2 GP AUSTRIA 2025 F1 (TOP-10)

Di seguito i primi dieci della classifica della seconda sessione di prove libere del venerdì al Red Bull Ring:

L. Norris (McLaren) – 1:04.580 O. Piastri (McLaren) – +0.157 M. Verstappen (Red Bull) – +0.318 L. Stroll (Aston Martin) – +0.442 C. Leclerc (Ferrari) – +0.610 G. Russell (Mercedes) – +0.649 Y. Tsunoda (Red Bull) – +0.712 G. Bortoleto (Sauber) – +0.831 F. Alonso (Aston Martin) – +0.877 L. Hamilton (Ferrari) – +0.931

ANALISI FP2 F1 AUSTRIA 2025: COSA ASPETTARSI DA QUALIFICHE E GARA

I dati raccolti nelle prove libere 2 del GP Austria 2025 sembrano indicare un weekend favorevole per la McLaren F1, anche se le incognite come al solito non mancano su un circuito corto e veloce, con ben tre zone DRS, come quello che sorge sulle verdi colline della Stiria. Attenzione poi a Verstappen, il cui team è spesso in grado di ribaltare l'assetto trovando il miglior compromesso nella notte tra venerdì e sabato, e a Mercedes e Ferrari, che potrebbero avere qualcosa da dire in qualifica e in gara.

GLI APPUNTAMENTI: LE PROSSIME SESSIONI DELLA F1 AL RED BULL RING

L'appuntamento per gli appassionati è per sabato 28 giugno, con le prove libere 3 in programma alle 12.30 e le qualifiche che decideranno la griglia di partenza numero 11 della stagione al via alle 16.00. Entrambe le sessioni saranno trasmesse in diretta su Sky e NOW, per gli abbonati al servizio, con le prove ufficiali in differita su TV8.

Su MotorBox trovate tutti gli orari tv , le info meteorologiche e i segreti del circuito, ma anche il dettaglio dei risultati del weekend di Spielberg e le classifiche generali del campionato.

