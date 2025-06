F1 Austria 2025: doppietta McLaren, Norris batte Piastri. Ferrari terza con Leclerc

Monologo McLaren, Norris batte Piastri dopo un bel duello!

Lando Norris trionfa nel Gran Premio d'Austria, il suo terzo successo stagionale dopo quelli ottenuti a Melbourne e a Monte Carlo. Non è stata una passeggiata di salute per il britannico, che è stato messo costantemente sotto pressione dal suo compagno di team e leader del mondiale, Oscar Piastri. L'australiano - che conserva 15 punti di margine in classifica - ha provato un paio di volte ad attaccare Lando, incrociando le traiettorie una volta e andando molto vicino al contatto in curva 4. Una strategia leggermente divergente tra i due, con Norris prima ai box rispetto a Piastri, ha rimandato la resa dei conti ai giri finali, quando quest'ultimo, con gomme più fresche, è tornato vicino al rivale, ma senza riuscire mai veramente ad agganciarlo. E allora il monologo McLaren si è chiuso così, con loro due sotto i riflettori e il resto del mondo a 20 secondi.

Ferrari, bicchiere mezzo pieno. Podio Leclerc, Hamilton 4°

E il resto del mondo, in questo caso, è tinto di rosso Ferrari. Charles Leclerc è stato beffato alla prima curva da Piastri con la complicità involontaria di Norris, che avrebbe gradito un altro pilota tra sé e il compagno almeno a inizio gara, così da poter spingere e aprire il gap. Invece, per stringere all'interno Leclerc, ha spalancato un portone in cui si è infilato Piastri. Da quella terza posizione, però, Charles non si è più tolto, rendendola sempre più consistente giro dopo giro, pit-stop dopo pit-stop. Anche Lewis Hamilton ha fatto una gara discreta, sebbene sia finito a 10'' esatti dal compagno, facendo divertire soprattutto nel corso del primo giro con un magnifico controsorpasso all'esterno su Russell, chiudendo la porta in faccia all'ex compagno di team prima di staccarlo in pista. Non è certo per cogliere 27 punti che a Maranello si lavora, ma grazie a questo bottino la Ferrari torna seconda nel mondiale costruttori, sfruttando anche la giornata nera dei rivali diretti.

Lap 61/7: Heading into the final stages of the race, and positions remain the same 💪 @Charles_Leclerc - P3@LewisHamilton - P4 pic.twitter.com/1MEBIEkkWb — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) June 29, 2025

Male Mercedes, Red Bull... peggio di così!

La giornata nera di Mercedes e Red Bull inizia presto, alla terza curva del primo giro, quando Kimi Antonelli sbaglia la staccata e va lungo, finendo dritto contro la posteriore destra di Max Verstappen. Doppio ritiro e mondiale quasi ormai utopistico da difendere per l'olandese, che quando siamo a quasi metà strada, paga ua sessantina di punti dalla vetta. George Russell ha chiuso in quinta posizione, lottando con Hamilton solo nel primo giro e poi finendo staccatissimo anche dalle rosse. Ma in Mercedes sapevano già che sarebbe stata una giornata complicata, perché più si alzano le temperatura, più sembrano venire meno le performance delle auto di Stoccarda. E poi c'è Yuki Tsuonda, che oggi ne ha combinata una più di Bertoldo, finendo ultimo a due giri tra incidenti e penalità.

Il giorno di Lawson e Bortoleto, ma Alonso è ancora un top!

Ad approfittare del ritiro di Verstappen, Antonelli, ma anche delle due Williams di Caros Sainz (prima del via per problemi al retrotreno) e di Alex Albon (che aveva rimontato 6 posizioni prima di rientrare mestamente ai box, richiamato dal muretto) è stato Liam Lawson, che si è preso una piccola rivincita sulla dirigenza Red Bull, finendo sesto con la sua RB e neanche troppo lontano da Russell. Driver of the Day è stato eletto, invece, Gabriel Bortoleto, ottavo e più giovane brasiliano a punti nella storia della Formula 1. Nel finale il giovane rookie della Kick Sauber si è reso protagonista di una bellissima battaglia con il suo mentore e manager, Fernando Alonso, che gli ha però ricordato cosa voglia dire essere un campione infinito, respingendo con maestria due attacchi nel finale, sfruttando anche il doppiaggio subito dalle McLaren per difendersi. Una delle cose più belle viste oggi, in una gara tutto sommato un po' piatta, al di là di tre o quattro picchi. A punti chiudono anche Nico Hulkenberg (Sauber) ed Esteban Ocon (Haas), mentre continua la crisi della Alpine, con la strategia di Pierre Gasly che non ha pagato, e con Franco Colapinto mandato sulla ghiaia da Tsunoda.

LAP 69/70



Bortoleto, who's on for his first points finish, takes P7 off Alonso



But the Spaniard retakes the position at Turn 4#F1#AustrianGPpic.twitter.com/cvzSicg4EN — Formula 1 (@F1) June 29, 2025

F1 GP AUSTRIA 2025, LE CLASSIFICHE:

In virtù dei risultati odierni, la classifica iridata cambia poco, con Piastri che perde sette punti da Norris, ma mantiene la vetta con 15 lunghezze di distanza. Alle spalle dei due McLaren resiste Max Verstappen, ma lontano 61 punti dalla vetta, poi Russell a -70 e Leclerc a -97. Hamilton è sesto davanti ad Antonelli, mentre Albon, Ocon e Hulkenberg chiudono la top ten. Tra i costruttori, la McLaren già vede il titolo, con 207 punti di margine sulla Ferrari. Bella la lotta per la piazza d'onore, con Mercedes a -1 dalla casa di Maranello e Red Bull, più staccata, a una quarantina.

L'ordine d'arrivo della gara (prime dieci posizioni)

Ecco l'ordine d'arrivo del GP Austria 2025:

1. Lando Norris (McLaren)

2. Oscar Piastri (McLaren)

3. Charles Leclerc (Ferrari)

4. Lewis Hamilton (Ferrari)

5. George Russell (Mercedes)

6. Liam Lawson (RB)

7. Fernando Alonso (Aston Martin)

8. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber)

9. Nico Hulkenberg (Kick Sauber)

10. Esteban Ocon (Haas)

PROSSIMO ROUND: LA F1 APPRODA A SILVERSTONE

Il prossimo appuntamento del Mondiale F1 2025 è previsto per il prossimo weekend di inizio luglio sul circuito di Silverstone, con il GP della Gran Bretagna, dodicesima tappa dell'anno in calendario.

La McLaren arriva alla gara di casa con i favori del pronostico, anche per via delle caratteristiche della pista, ma di sicuro Ferrari, Mercedes e la Red Bull di Max Verstappen cercheranno di non rendergli facile il compito, tutt'altro. Dipenderà dalle temperature, dagli upgrade e dalla voglia di rivalsa dei rivali.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Simone Valtieri, 29/06/2025