Qualifiche GP Austria 2025: Norris è imbattibile, Leclerc fa sognare i tifosi Ferrari

MCLAREN DOMINANTE, NORRIS IMPECCABILE SUL GIRO SECCO

Lando Norris conferma il suo momento di forma sul tracciato del Red Bull Ring, centrando nel GP d'Austria 2025 la 12esima pole position della carriera in Formula 1. Il pilota McLaren è stato costantemente il più veloce di tutti sin dalle FP2, dopo aver ceduto il volante nelle prime libere ad Alex Dunne.

La McLaren MCL39 si è dimostrata estremamente competitiva, soprattutto nel primo e terzo settore, dove il carico aerodinamico e la stabilità in frenata hanno fatto la differenza. Il distacco inflitto agli inseguitori, superiore al mezzo secondo, certifica la supremazia dell’inglese in qualifica.

FERRARI PIÙ VICINA: LECLERC IN PRIMA FILA

Alle spalle di Norris, Charles Leclerc chiude secondo con una Ferrari SF-25 finalmente più competitiva sul giro singolo. Il nuovo fondo introdotto dalla Scuderia di Maranello sembra funzionare, migliorando il bilanciamento complessivo della monoposto.

Nonostante il gap ancora ampio dalla vetta, il monegasco ha mostrato maggiore fiducia nella gestione della macchina rispetto alle ultime uscite. La Ferrari ritrova la prima fila, ma la vera sfida sarà confermare il ritmo anche in gara.

PIASTRI BLOCCATO DA BANDIERA GIALLA: TERZO IN GRIGLIA

Oscar Piastri, leader del campionato piloti 2025, si deve accontentare della terza posizione a causa di un episodio sfortunato sul finale della Q3.

Il testacoda di Pierre Gasly all’ultima curva ha provocato l’esposizione della bandiera gialla, impedendo al pilota McLaren di lanciarsi per il suo ultimo tentativo veloce. Una beffa per l’australiano, che sembrava l'unico potenzialmente in grado di contendere la pole a Norris, anche se bisogna ammettere che il giovane talento di Melbourne non è mai stato per ttuto il fine settimana davanti al compagno di squadra.

VERSTAPPEN IN AFFANNO, HAMILTON E LAWSON SORPRENDONO

Max Verstappen ha vissuto una qualifica difficile, segnalandosi via radio per una Red Bull “inguidabile” in Q2. Il campione del mondo in carica ha chiuso solo settimo, lontano dai riferimenti dei rivali e persino battuto da George Russell (5°) e Liam Lawson (6°), sorprendente con la Racing Bulls.

Lewis Hamilton, invece, ottiene il miglior piazzamento stagionale in qualifica (escludendo la Sprint in Cina), portando la seconda Ferrari in quarta posizione: un segnale del fatto che i miglioramenti del fondo potrebbero aver messo la Rossa sulla strada giusta in vista del prosieguo della stagione.

ESORDIENTI IN CRESCITA: BORTOLETO E ANTONELLI IN TOP 10

Tra i protagonisti inattesi della sessione figura Gabriel Bortoleto, capace di centrare il suo primo storico accesso in carriera in Q3 e di chiudere le qualifiche con un ottimo nono ottavo posto.

Andrea Kimi Antonelli, nono al termine della sessione, è stato per tutta la giornata piuttosto vicino al compagno di squadra Russell ma non ha potuto infine completare il suo ultimo tentativo con gomme nuove avendo preso la bandiera a scacchi per essere uscito troppo tardi dai box a fine Q3.

Pierre Gasly, autore del testacoda che ha condizionato il Q3, chiude decimo ma è protagonista suo malgrado di un episodio che ha compromesso la sessione di Piastri e Verstappen.

CLASSIFICA QUALIFICHE GP AUSTRIA 2025 – TOP 10

Lando Norris (McLaren) Charles Leclerc (Ferrari) Oscar Piastri (McLaren) Lewis Hamilton (Ferrari) George Russell (Mercedes) Liam Lawson (Racing Bulls) Max Verstappen (Red Bull) Gabriel Bortoleto (Sauber) Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) Pierre Gasly (Alpine)

COSA ASPETTARSI DALLA GARA

La McLaren parte favorita, ma la variabile strategica e il degrado gomme potrebbero rimescolare le carte. Ferrari in cerca di conferme, mentre Verstappen dovrà rimontare per non perdere terreno nella corsa al titolo.

Attenzione anche al meteo, che potrebbe complicare le strategie. E ai giovani: Bortoleto e Antonelli hanno già dimostrato di saper approfittare di ogni opportunità.

L'appuntamento per gli appassionati è per domenica 29 giugno, con il GP d'Austria 11° round della stagione 2025 di F1 al via alle 15.00 e trasmesso in diretta su Sky e NOW, per gli abbonati al servizio, e in differita in chiaro su TV8.

Su MotorBox trovate tutti gli orari tv, le info meteorologiche e i segreti del circuito, ma anche il dettaglio dei risultati del weekend sul circuito di Spielberg e le classifiche generali del campionato.

Pubblicato da Alessio Ricci, 28/06/2025