F1 GP Austria 2025: orari, meteo e segreti del circuito di Spielberg

F1 AUSTRIA 2025: MCLAREN ANCORA FAVORITA?

La Formula 1 torna in Europa per il GP d’Austria, undicesima tappa del Mondiale 2025 in programma nel weekend tra le verdi colline della Stiria. Sul circuito del Red Bull Ring, pista di casa per il team del pilota campione del mondo in carica Max Verstappen, l’attenzione è tutta rivolta sulla McLaren: dopo le ultime uscite vittoriose, la scuderia di Woking ha un po' faticato - a sorpresa - nella gara di Montreal.

In Canada, anzi, abbiamo visto una lotta molto equilibrata tra i due leader della classifica piloti, Oscar Piastri e Lando Norris - poi ritirato in seguito proprio a un contatto con il compagno di squadra - in cui si sono inseriti anche il già citato Verstappen e soprattutto le due Mercedes di George Russell e Andrea Kimi Antonelli. Su una pista stop&go ma molto differente quanto a variazioni altimetriche, vedremo ancora un gruppo così compatto in lotta per la vittoria, o sarà di nuovo la McLaren a prendere il largo come visto sino a Barcellona?

Verstappen e Russell all’attacco

Il GP d’Austria rappresenta poi ancora un punto di svolta per Max Verstappen. Il pilota olandese arriva al Red Bull Ring con la minaccia di restare a piedi per via dell'unico punto a disposizione sulla Superlicenza FIA (nel caso in cui dovesse perderlo, salterebbe per squalifica la prossima gara a Silverstone), ma forte della consapevolezza di poter battere i due piloti di casa McLaren e voglioso di riaprire la lotta per il titolo Piloti.

E poi c'è il fresco vincitore di casa Mercedes, George Russell che vuole ripetere il successo ottenuto nella stagione 2024 quando negli ultimi giri riuscì a beneficiare del contatto in vetta tra Verstappen e Norris per raccogliere un primo posto insperato. Le condizioni oggi sono persino migliori di allora, visto che la W16 è in crescita e ha dimostrato di poter lottare per le pole position e le vittorie non più tardi di due settimane fa. È quello che spera anche Kimi Antonelli che, dopo il primo podio raccolto in Canada e dopo aver superato l'esame di maturità tra i banchi di scuola, vuole ripetersi in vetta.

Ferrari tra dubbi e speranze

In cerca di risposte anche la Ferrari. Assente ingiustificata nella lotta di vertice tra Mercedes, Red Bull e McLaren, la SF-25 arriva in Canada con un primo pacchetto di aggiornamenti che dovrebbe rimettere la macchina di Charles Leclerc e Lewis Hamilton nella giusta carreggiata. Difficile che il nuovo fondo di cui è previsto il debutto al Red Bull Ring possa riportare, da solo, la Rossa in lotta per la vittoria, ma di sicuro si capirà presto se la direzione intrapresa per correggere i problemi della macchina di quest'anno è quella giusta.

LINK UTILI - GP AUSTRIA 2025

Di seguito tutti i link per non perdersi niente del weekend del GP Austria 2025.

Per l'undicesimo round della stagione la Formula 1 torna in Europa per continuare la serie di gare europee che adesso proseguirà ininterrotta fino a settembre. Ecco il dettaglio delle sessioni in pista sulla pista del Red Bull Ring:

Venerdì 27 giugno

Prove libere 1 : 13.30 – 14.30

: 13.30 – 14.30 Prove libere 2: 17.00 – 18.00

Sabato 28 giugno

Prove libere 3 : 12.30 – 13.30

: 12.30 – 13.30 Qualifiche: 16.00 – 17.00

Domenica 29 giugno

Gara: 15.00

Tutte le sessioni saranno trasmesse in diretta sul canale 207 di Sky, disponibile per gli abbonati al servizio, e in streaming internet su NOW.

F1 in chiaro, gli orari della trasmissione su TV8

Quello del GP d'Austria sarà un evento visibile in chiaro su TV8, ma non in diretta. Le qualifiche e la gara si potranno dunque vedere nelle giornate di sabato e domenica in differita, poche ore dopo la partenza ufficiale dell'evento. Resta invece esclusa la trasmissione delle sessioni di prove libere. Ecco il dettaglio degli orari:

Qualifiche : sabato 28 giugno, ore 18.00

: sabato 28 giugno, ore 18.00 Gara: domenica 29 giugno, ore 18.30

Grazie ai dati forniti da Brembo Brakes, scopriamo le caratteristiche della pista di Spielberg, in cui si disputa il GP d'Austria 2025 di Formula 1.

Secondo gli ingegneri dell'azienda italiana, il circuito permanente di Spielberg, lungo 4.318 metri è un tracciato di livello medio per quanto riguarda la severità delle frenate. I piloti spendono il 13% del tempo sul giro pestando sul pedale sinistro, su un circuito noto per i rettilinei e i tornantini che offrono spesso punti spettacolari per sorpassi e controsorpassi. Le staccate in totale sono 6 in 10 curve della pista, con gli impianti frenanti particolarmente sollecitati nella prima parte del giro ma meno sotto pressione nella più sinuosa fase finale. Il tracciato è dunque considerato di livello 3 su una scala di stress per i freni che va da 1 a 5.

La frenata più impegnativa

La curva più dura del circuito di Spielberg per l’impianto frenante è la 3, quella che porta i piloti in salita verso il tornantino che è uno dei punti più caratteristi del tracciato che sorge sulle verdi colline della Stiria. Qui le macchine arrivano da una velocità massima di 306 km/h a soli 78 km/h, con una decelarazione massima di 4.6 g. Lo spazio di frenata è di 112 metri in un tempo di soli 2.58 secondi, con il pilota chiamato a imprimere una forza di 142 kg sul pedale del freno. La potenza frenante è invece di 2.355 kW.

Di seguito le previsioni del tempo per il weekend in Stiria, secondo Google Meteo.

Venerdì 27 giugno - Parzialmente nuvoloso, temperatura 15-26°C, precipitazioni 25%, umidità 50%

- Parzialmente nuvoloso, temperatura 15-26°C, precipitazioni 25%, umidità 50% Sabato 28 giugno - Parzialmente nuvoloso, temperatura 13-26°C, precipitazioni 15%; umidità 47%

- Parzialmente nuvoloso, temperatura 13-26°C, precipitazioni 15%; umidità 47% Domenica 29 giugno - Parzialmente nuvoloso, temperatura 16-29°C, precipitazioni 5%, umidità 40%

VEDI ANCHE

Pubblicato da Alessio Ricci, 25/06/2025