F1 Montreal 2025: Mercedes sugli scudi, trionfa Russell, primo podio per Antonelli!

Trionfo di Russell dietro alla Safety Car! Antonelli primo podio!

George Russell conferma il feeling con la pista di Montreal vincendo la sua prima gara dell'anno, la prima anche per una Mercedes eccezionalmente competitiva quest'oggi che corona una giornata da ricordare con la terza piazza di Andrea Kimi Antonelli, al primo podio in carriera in Formula 1 alla sua decima gara iridata. Tra i due si piazza un Max Verstappen sempre competitivo in Canada, che scende di un gradino rispetto agli ultimi tre anni e recupera di botto 18 punti a Norris in classifica e 6 su Piastri, rilanciando le sue ambizioni di confermarsi campione del mondo. I tre sono passati sotto alla bandiera a scacchi in processione alle spalle della Safety Car, uscita a tre giri dalla fine per via dell'incidente tra Piastri e Norris, ma queste sarebbero con ogni probabilità state le posizioni anche senza l'intervento dell'auto di servizio. Tutti su una strategia a due soste, Russell ha mantenuto la testa al via e poi a ogni pit-stop, tenendo sempre a distanza di sicurezza Verstappen e Antonelli. Kimi ha costruito il suo podio al via, co una gran manovra su Piastri che poi non è riuscito più a recuperare la posizione per tutto il resto del GP.

George Russell gets the launch he was hoping for 🚀



The lights go out in Canada! 💪#F1#CanadianGPpic.twitter.com/XlER3vHZOq — Formula 1 (@F1) June 15, 2025

Disastro Norris! Tampona Piastri a 3 giri dal termine e si ritira

Nel finale le due McLaren di Piastri e Norris, su strategia simile e speculare (Medium-Hard per il primo e Hard-Medium per il secondo), si stavano avvicinando al podio, senza però riuscire ad attaccare con efficacia Antonelli. Ne è uscita una lotta fratricida che dopo un paio di giri tiratissimi si è conclusa nel peggiore dei modi, con Norris che, dopo una super difesa di Piastri, ha provato a passare all'interno sulla retta del traguardo, colpendo il compagno e disintegrando la sua ala anteriore. Fortunatamente si è subito arrestata la monoposto numero 4 senza danni per il pilota, se non nel morale, e senza danni anche per il leader iridato Piastri, che poteva uscirne con una foratura. E invece i 12 punti conquistati rafforzano la sua leadership iridata, ma non certo l'umore degli uomini di Woking. Dal canto suo, Norris, ha subito ammesso via team radio l'errore, chiedendo scusa al muretto e tornando in silenzio nel suo motorhome.

Piastri and Norris come together in Canada! 😱



Here's the collision between the two McLarens 💥#F1#CanadianGPpic.twitter.com/sKo3GRQ63Q — Formula 1 (@F1) June 15, 2025

Delusione Ferrari. Leclerc ha il passo ma la strategia non va

Solo quinto e sesto i due piloti di Maranello, Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Il monegasco, dopo un'introduzione lenta della sua gomma Hard al via, entra nel ritmo e sembra poter tentare la strategia su sosta singola, ma il team non si fida delle sue valutazioni sulle gomme e lo richiama in anticipo, montandogli una seconda Hard e costringendolo a scegliere la Medium per il finale. E così, dopo aver seguito tutta la gara Norris, si ritrova sesto con un divario troppo ampio da colmare rispetto al trenino dei primi cinque, polemizzando più volte via team radio con il muretto di Maranello. Discorso diverso per Hamilton, che nei primi giri centra in pieno una marmotta e danneggia la sua auto, perdendo ben 20 punti di carico (circa 7-8 decimi al giro). Ci mancava questa sfortuna per il britannico, in uno dei weekend nei quali poteva fare meglio, e invece la sua gara è nella terra di nessuno, restando settimo e lontano da chiunque per la maggior parte dei 70 giri.

LAP 15/70



Norris makes up another place! This time on the Ferrari of Hamilton who then heads to the 📦 for fresh tyres 🔧#F1#CanadianGPpic.twitter.com/ll5bGQeOQJ — Formula 1 (@F1) June 15, 2025

Alonso migliore degli altri, Stroll il peggiore anche in casa

Fernando Alonso, nonostante un alto consumo dei pneumatici, riesce a portare in settima piazza la sua Aston Martin, davanti al sempre veloce Nico Hulkenberg con la Sauber che gli era vicino anche prima della Safety Car. A punti anche Esteban Ocon con la Haas, bravo a risalire partendo dalla 14° posizione, e Carlos Sainz su Williams, mentre fuori dalla zona punti restano Bearman e un deludente Tsunoda, che nonostante partisse ultimo era atteso a una rimonta almeno in zona punti. Discreto il 13° posto di Colapinto, davanti a Bortoleto e ai due delusi di giornata, Gasly e Hadjar, alle prese con vari problemi strategici e di usura. Ultimo tra i classificati il padrone di casa Lance Stroll, 17° e penalizzato di 10'' per aver chiuso fuori pista Gasly, danneggiandone l'auto. Ritirati sia Lawson sia Albon per problemi alle power unit.

LAP 32/70



📻 ''We are racing, not testing'' 😅



Alonso gives a typically Alonso response to his race engineer's feedback to ''be gentle'' at Turns 3 and 8 👀#F1#CanadianGPpic.twitter.com/iEdQao2Qiz — Formula 1 (@F1) June 15, 2025

F1 GP CANADA 2025, LE CLASSIFICHE:

In virtù dei risultati odierni, Oscar Piastri rafforza la sua leadership nella classifica iridata, portando a 24 i punti di margine sul compagno Lando Norris. Si avvicina alla seconda posizione Max Verstappen, ora lontano 21 punti dal britannico, mentre il vincitore odierno George Russell paga 22 punti dall'olandese. Andrea Kimi Antonelli resta settimo, ma avvicina Lewis Hamilton, sesto dietro al compagno Charles Leclerc.

L'ordine d'arrivo della gara (prime dieci posizioni)

Ecco l'ordine d'arrivo del GP Canada 2025:

1. George Russell (Mercedes)

2. Max Verstappen (Red Bull)

3. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes)

4. Oscar Piastri (McLaren)

5. Charles Leclerc (Ferrari)

6. Lewis Hamilton (Ferrari)

7. Fernando Alonso (Aston Martin)

8. Nico Hulkenberg (Kick Sauber)

9. Esteban Ocon (Haas)

10. Carlos Sainz (Williams)

PROSSIMO ROUND: LA F1 APPRODA A SPIELBERG

Il prossimo appuntamento del Mondiale F1 2025 è previsto per il weekend conclusivo di giugno sul circuito del Red Bull Ring di Spielberg, con il GP d'Austria, già undicesima tappa dell'anno in calendario.

La McLaren vi arriverà da assoluta favorita con Lando Norris e Oscar Piastri che si stanno giocando il mondiale 2025, con Max Verstappen che proverà a dar loro fastidio sulla pista di casa della Red Bull, e i piloti di Ferrari e Mercedes pronti a cogliere ogni minima opportunità si presenti loro tra le colline della Stiria.

Pubblicato da Simone Valtieri, 15/06/2025