F1 GP Canada 2025: orari, meteo e segreti del circuito di Montreal

IN F1 LOTTANO SOLO LE MCLAREN?

La Formula 1 si sposta oltreoceano per il GP del Canada, in programma sul circuito cittadino di Montreal. Il Mondiale riparte così dopo la doppietta firmata McLaren nel GP di Spagna F1 2025, con Oscar Piastri davanti a Lando Norris su un tracciato che avrebbe dovuto, almeno sulla carta, mettere un po' in difficoltà la MCL39 per via dell'intervento della direttiva tecnica sulla flessibilità delle ali anteriori.

Attenzione però a trarre conclusioni definitive sul fatto che sarà definitivamente questo il quadro che vedremo per il resto della stagione: il Circuit Gilles Villeneuve è infatti una pista atipica, fatta di rettilinei lunghi, chicane aggressive e muretti a pochi centimetri dalle ruote, dove spesso le gerarchie tecniche si mescolano e i margini di errore sono minimi. Certo è che il momento per la scuderia di Woking è di quelli d'oro e che un'eventuale conferma anche in Quebec non potrebbe che dare al team inglese altra sicurezza e convinzione nei propri mezzi.

Max Verstappen all’inseguimento

Reduce da un weekend difficile a Barcellona, dove ha faticato nel tenere il passo delle McLaren e poi ha perso la testa con una ruotata volontaria a George Russell, Max Verstappen arriva in Canada con l’obiettivo dichiarato di rialzare la testa e provare a tenere aperto il campionato. Il quattro volte campione del mondo sa bene che la Red Bull non è più la macchina dominante di un tempo, ma conta sulle buone prestazioni già mostrate a Imola per mettere i bastoni tra le ruote dei rivali Piastri e Norris.

Con le caratteristiche stop-and-go del tracciato canadese e gli ultimi aggiornamenti per la Red Bull sarà un banco di prova chiave: se anche a Montreal la scuderia di Milton Keynes dovesse faticare, il rischio è di vedere la lotta per il titolo trasformarsi definitivamente in un affare tutto interno tra Norris e Piastri.

Ferrari: Leclerc cerca continuità, Hamilton il riscatto

E poi c’è la Ferrari. Dopo un podio convincente a Monte Carlo, a Barcellona Charles Leclerc ha chiuso al terzo posto approfittando del caos causato dal contatto tra Verstappen e Russell, ma senza mai lottare davvero per la vittoria.

Confermare comunque una SF-25 in lotta per la zona podio potrebbe allentare la pressione sul team di Maranello e sul team principal Frederic Vasseur, specialmente in attesa dei tanto invocati aggiornamenti tecnici alla sospensione posteriore che, almeno sulla carta, dovrebbero sbloccare le performance della Rossa.

Attesa anche per Lewis Hamilton, ancora a caccia del primo podio con la Ferrari dopo l'exploit della Sprint Race in Cina: il sette volte iridato conosce ogni centimetro di questa pista che è una delle piste dove ha sempre reso al meglio. Così l'inglese spera in un weekend pulito per tornare protagonista.

LINK UTILI - GP CANADA 2025

Di seguito tutti i link per non perdersi niente del weekend del GP Canada 2025.

Per il decimo round della stagione la Formula 1 torna ancora in America per una piccola trasferta extraeuropea prima di proseguire il tour nel Vecchio continente. Ecco il dettaglio delle sessioni in pista sulla pista di Montreal:

Venerdì 13 giugno

Prove libere 1 : 19.30 – 20.30

: 19.30 – 20.30 Prove libere 2: 23.00 – 24.00

Sabato 14 giugno

Prove libere 3 : 18.30 – 19.30

: 18.30 – 19.30 Qualifiche: 22.00 – 23.00

Domenica 15 giugno

Gara: 20.00

Tutte le sessioni saranno trasmesse in diretta sul canale 207 di Sky, disponibile per gli abbonati al servizio, e in streaming internet su NOW.

F1 in chiaro, gli orari della trasmissione su TV8

Quello del GP del Canada sarà un evento visibile in chiaro su TV8, ma non in diretta. Le qualifiche e la gara si potranno dunque vedere nelle giornate di sabato e domenica in differita, poche ore dopo la partenza ufficiale dell'evento. Resta invece esclusa la trasmissione delle sessioni di prove libere. Ecco il dettaglio degli orari:

Qualifiche : sabato 14 giugno, ore 23.30

: sabato 14 giugno, ore 23.30 Gara: domenica 15 giugno, ore 21.30

Grazie ai dati forniti da Brembo Brakes, scopriamo le caratteristiche della pista di Montreal, in cui si disputa il GP del Canada 2025 di Formula 1.

Secondo gli ingegneri dell'azienda italiana, il circuito semi-permanente di Montreal, lungo 4.361 metri è un tracciato di livello alto per quanto riguarda la severità delle frenate. I piloti spendono il 17% del tempo sul giro pestando sul pedale sinistro, su un circuito noto per i rettilinei e le frenate violente, che introducono a chicane e tornanti da media e bassa velocità. Le staccate in totale sono 8 in 13 curve della pista e questo è il motivo per cui gli impianti frenanti sono particolarmente sollecitati. Il tracciato è dunque considerato di livello 4 su una scala di stress per i freni che va da 1 a 5.

La frenata più impegnativa

La curva più dura del circuito di Montreal per l’impianto frenante è la 10, quella che porta i piloti al tornantino che è uno dei punti più caratteristi del tracciato canadese. Qui le macchine arrivano da una velocità massima di 292 km/h a soli 69 km/h, con una decelarazione massima di 5.0 g. Lo spazio di frenata è di 107 metri in un tempo di soli 2.82 secondi, con il pilota chiamato a imprimere una forza di 168 kg sul pedale del freno. La potenza frenante è invece di 2.519 kW.

Di seguito le previsioni del tempo per il weekend in Quebec, secondo Google Meteo.

Venerdì 13 giugno - Parzialmente nuvoloso, temperatura 11-17°C, precipitazioni 0%, umidità 56%

- Parzialmente nuvoloso, temperatura 11-17°C, precipitazioni 0%, umidità 56% Sabato 14 giugno - Parzialmente nuvoloso, temperatura 12-22°C, precipitazioni 10%; umidità 35%

- Parzialmente nuvoloso, temperatura 12-22°C, precipitazioni 10%; umidità 35% Domenica 15 giugno - Parzialmente nuvoloso, temperatura 14-24°C, precipitazioni 0%, umidità 30%

Pubblicato da Alessio Ricci, 13/06/2025