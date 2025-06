F1 GP Canada 2025: George Russell in pole a Montreal, Leclerc sbaglia ed è 8°!

Il circuito Gilles Villeneuve regala ancora una volta una sessione di qualifica tutt’altro che scontata: le qualifiche del GP del Canada 2025 di F1 offrono uno spettacolo tecnico e tattico che merita attenzione. A svettare su tutti è George Russell, che centra la pole position con un giro preciso e ben gestito, sfruttando le gomme Medium nel momento decisivo della Q3.

MERCEDES CRESCE, RUSSELL CAPITALIZZA

Il britannico della Mercedes conferma di essere sempre particolarmente in forma sul Circuit Gilles Villeneuve di Montreal, mostrando anche di aver trovato un equilibrio migliore nella gestione degli pneumatici e nel bilanciamento meccanico. Russell replica così la pole già ottenuta nel 2024, mostrando lucidità nella scelta delle coperture e freddezza nell'esecuzione. Accanto a lui, in prima fila, Max Verstappen: anche il campione del mondo ha optato per le Pirelli caratterizzate dalla spalla ''gialla'', pagando un distacco ridotto nel confronto diretto con il suo acerrimo rivale.

MCLAREN SOTTOTONO: PIASTRI SALVA LA GIORNATA

Non brilla la McLaren, apparsa competitiva nel corso delle libere ma incapace di concretizzare nella Q3. Oscar Piastri si piazza in terza posizione, mentre Lando Norris si ferma a un deludente settimo tempo, dopo una Q3 priva di spunti e con qualche sbavatura di troppo. Il team di Woking dovrà analizzare con attenzione il comportamento della macchina che è stata oggetto di un corposo pacchetto di aggiornamenti ma ha faticato a trovare il giusto bilanciamento.

ANTONELLI SORPRENDE, LECLERC DELUSO

In quarta posizione chiude Andrea Kimi Antonelli, protagonista di una qualifica solida e intelligente. Anche il giovane italiano ha scelto le Medium per l’ultimo run, riuscendo a sfruttarle con efficacia. Più complessa, invece, la sessione per Charles Leclerc: il pilota della Ferrari ha commesso un errore in curva 6 durante l’ultimo tentativo, perdendo il posteriore e abortendo il giro. Alla radio, il monegasco ha attribuito parte della responsabilità al traffico, in particolare alla presenza della Racing Bulls di Isack Hadjar, che però non sembra aver influito in modo decisivo.

HAMILTON E ALONSO: ESPERIENZA A CENTRO CLASSIFICA

La terza fila è completata da due veterani della Formula 1: Lewis Hamilton precede Fernando Alonso in una delle rare occasioni in cui entrambi si trovano vicini in classifica. I due hanno gestito la sessione senza particolari errori, ma senza neppure poter ambire alle prime posizioni.

HADJAR E ALBON CHIUDONO LA TOP-10

Nona e decima posizione rispettivamente per il già citato Hadjar e per Alex Albon. Quest’ultimo è stato protagonista dell’unica interruzione della sessione, a causa della rottura del cofano motore sulla sua Williams durante la Q1. Nonostante l’esplosione di detriti in pista, il thailandese è riuscito comunque a riportare la monoposto ai box e a completare la qualifica.

GRIGLIA DI PARTENZA – GP CANADA 2025 (TOP 10)

George Russell (Mercedes) Max Verstappen (Red Bull) Oscar Piastri (McLaren) Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) Lewis Hamilton (Ferrari) Fernando Alonso (Aston Martin) Lando Norris (McLaren) Charles Leclerc (Ferrari) Isack Hadjar (Racing Bulls) Alex Albon (Williams)

RIFLETTORI PUNTATI SUL GP, PARTENZA DOMENICA ALLE 20.00

Con tre team diversi nelle prime tre posizioni e strategie gomme già differenziate in qualifica, il GP del Canada si preannuncia imprevedibile. Mercedes, forte della pole di Russell e di una buona forma complessiva, dovrà però guardarsi da Verstappen, dal leader Piastri e da eventuali rimonte di Leclerc e Norris.

L'appuntamento per gli appassionati è per domenica 15 giugno, con la gara sul circuito di Montreal che partirà alle 20.00 e sarà trasmessa in diretta su Sky e NOW, per gli abbonati al servizio, e in differita su TV8.

Su MotorBox trovate tutti gli orari tv , le info meteorologiche e i segreti del circuito, ma anche il dettaglio dei risultati del weekend di Montreal e le classifiche generali del campionato.

Pubblicato da Alessio Ricci, 15/06/2025