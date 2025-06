GP Canada 2025, Montreal: risultati prove libere

F1, I RISULTATI DEL GP CANADA 2025

La Formula 1 torna in pista e lo fa a Montreal per il GP del Canada, decima tappa della stagione 2025 del Mondiale. Di seguito tutte le classifiche e i risultati del fine settimana sul circuito cittadino dedicato a Gilles Villeneuve.

RISULTATI GP CANADA 2025

Domenica 15 giugno, ore 20.00 - Clicca qui per il resoconto della gara

Sabato 14 giugno, ore 22.00 - Clicca qui per il resoconto della sessione

Sabato 14 giugno, ore 18.30

Venerdì 13 giugno, ore 23.00

Venerdì 13 giugno, ore 13.30

Max Verstappen è il più veloce alla fine della prima sessione di prove libere del GP del Canada 2025 di F1, davanti alle due sorprendenti Williams di Alex Albon e Carlos Sainz. Chiudono la top-5 George Russell e la Ferrari di Lewis Hamilton.

Inizio di weekend anomalo per la McLaren, che ha portato aggiornamenti tecnici e ha faticato a trovare il giusto bilanciamento in pista, con Lando Norris solo 7° e Oscar Piastri 14°. Male Charles Leclerc, finito contro il muro in curva-3 dopo essere arrivato lungo in frenata: il monegasco ha distrutto la sua SF-25 chiudendo la sessione dopo neanche 20 minuti.

Montreal F1, la classifica delle FP1

Pos Pilota Team Tempo Distacco Giri 1 Max Verstappen Red Bull-Honda RBPT 1:13.193 28 2 Alexander Albon Williams-Mercedes 1:13.232 +0.039 28 3 Carlos Sainz Williams-Mercedes 1:13.275 +0.082 31 4 George Russell Mercedes 1:13.535 +0.342 29 5 Lewis Hamilton Ferrari 1:13.620 +0.427 30 6 Isack Hadjar Racing Bulls-Honda RBPT 1:13.631 +0.438 31 7 Lando Norris McLaren-Mercedes 1:13.651 +0.458 30 8 Liam Lawson Racing Bulls-Honda RBPT 1:13.737 +0.544 30 9 Pierre Gasly Alpine-Renault 1:13.817 +0.624 29 10 Charles Leclerc Ferrari 1:13.885 +0.692 9 11 Yuki Tsunoda Red Bull-Honda RBPT 1:13.927 +0.734 27 12 Fernando Alonso Aston Martin-Mercedes 1:13.972 +0.779 25 13 Kimi Antonelli Mercedes 1:14.002 +0.809 30 14 Oscar Piastri McLaren-Mercedes 1:14.198 +1.005 28 15 Lance Stroll Aston Martin-Mercedes 1:14.203 +1.010 25 16 Gabriel Bortoleto Sauber-Ferrari 1:14.324 +1.131 30 17 Oliver Bearman Haas-Ferrari 1:14.520 +1.327 30 18 Esteban Ocon Haas-Ferrari 1:14.605 +1.412 23 19 Franco Colapinto Alpine-Renault 1:14.645 +1.452 29 20 Nico Hulkenberg Sauber-Ferrari 1:14.821 +1.628 28

Ecco il dettaglio di tutti gli orari tv, le informazioni meteo e tutti i segreti del circuito Gilles Villeneuve di Montreal dove si disputa il GP del Canada, decimo round della stagione 2025 di Formula 1.

