F1 GP Canada 2025, le pagelle di Montreal: Russell perfetto, Norris da incubo

Ecco le nostre valutazioni della decima gara del Mondiale F1 2025, il Gran Premio del Canada sul tracciato di Montreal. A vincere è George Russell, davanti a Max Verstappen e a uno straordinario Andrea Kimi Antonelli che riporta l'Italia sul podio di Formula 1 dopo più di 15 anni. Ecco le nostre valutazioni del GP del Canada.

George Russell - Voto 10

Dopo la pole position stratosferica, vince senza che la sua leadership sia mai messa in discussione dall'acerrimo nemico Verstappen o da chiunque altro. Stavolta gestisce bene la gomma (grande punto debole della Mercedes di quest'anno) prendendosi il meritato riscatto dopo che nella scorsa stagione era stato infine beffato al traguardo proprio da Max. Un weekend in cui è stato perfetto, e che conferma che con una macchina per lottare al vertice, lui c'è sempre. Smetteremo di sottovalutarlo?

Max Verstappen - Voto 8

L'impressione è che in questo weekend non ci fosse tanto altro da poter spremere. Alla fine lui porta a casa una prima fila insperata e anche la buona notizia di aver rosicchiato punti ai rivali Piastri e Norris. Il brutto segno è che nella gestione gomme ha sofferto rispetto alla Mercedes dovendo quindi di nuovo inventarsi insieme al muretto Red Bull una strategia all'attacco per respingere gli assalti di Antonelli.

Andrea Kimi Antonelli - Voto 8.5

Dopo un trittico di gare difficilissime, torna finalmente a splendere dandoci quella strana impressione di trovarsi meglio sui circuiti che non conosce rispetto a quelli in cui ha già corso, come se avesse quasi una memoria muscolare dalle categorie propedeutiche da resettare. A parte questo, è veloce in qualifica e bravissimo nella gestione gomme in gara. Certo, il compagno fa meglio di lui per tutto il weekend, ma ha solo 18 anni e dieci gare alle spalle in F1. Ci farà divertire.

Oscar Piastri - Voto 6

Piccola battuta d'arresto per l'inarrestabile McLaren, che in questo weekend sembra una brutta copia di quella che ha dominato le prime gare lasciando le briciole agli avversari. Di buono c'è però che perde relativamente pochi punti da Verstappen e, anzi, ne guadagna svariati su Norris. Al netto delle implicazioni in classifica, il suo weekend è però appena sufficiente, tra sbavature varie, difficoltà nel trovare il bilanciamento e una gestione della gomma in gara inferiore a quella del compagno.

Charles Leclerc - Voto 7

Chissà se, con una tattica diversa che lui aveva provato a chiedere via radio, adesso parleremmo di un risultato diverso. Forse no perché la Ferrari a Montreal era comunque quarta forza in pista, seppur vicina alle auto rivali.

Lando Norris - Voto 3

Alla fine il problema è sempre lo stesso: tutte le volte che sembra in grado di fare qualcosa di importante, si scioglie come neve al sole. Così in Q3, dove sbaglia i giri buoni dopo essere stato per tutto il weekend davanti a Piastri, così in gara, dove tampona il compagno mentre sembrava avere lo spunto per superarlo e poter puntare persino al podio, dopo una gara gagliarda in rimonta e con un'eccezionale gestione gomme. Un errore gravissimo che mette ancora più in salita la lotta per il titolo Piloti.

Lewis Hamilton - Voto 5.5

Se dopo la Spagna ha detto di essere sollevato dall'aver scoperto che c'era un problema tecnico sulla sua macchina che gli ha impedito di performare, stavolta sarà sollevato dall'aver investito una povera marmotta che gli ha danneggiato l'aerodinamica impedendogli di competere ad alti livelli. Il problema è che anche prima dello sfortunato incidente non è che stesse facendo chissà che cosa. E dire che questa è sempre stata una delle sue piste preferite...

Fernando Alonso - Voto 7

Gli aggiornamenti ispirati da Adrian Newey iniziano a funzionare e lui è stabilmente il migliore degli altri, almeno in qualifica. E stavolta anche in gara, grazie alla solita cattiveria e alla solita aggressività: il team radio in cui risponde all'ingegnere che gli aveva chiesto di non prendere i cordoli dicendogli ''sto facendo una gara, non dei test'', entra di diritto nella top-10 dei suoi momenti iconici in F1.

I VOTI DEGLI ALTRI

Nico Hulkenberg - Voto 8

Ancora a punti con la Sauber. Ancora a punti, con la Sauber. Ancora a punti. Con la Sauber!

Esteban Ocon - Voto 7.5

Parte a centro gruppo ma poi capitalizza alla perfezione la strategia e le opportunità, regalando una gioia alla Haas nel suo ''quasi'' GP di casa, che era peraltro anche il numero 200 della storia in F1.

Carlos Sainz - Voto 7

Rimontare dal fondo della griglia, dove era finito per colpe non sue ma per l'impeding di Hadjar in Q1, non è stato facile. Ci riesce anche grazie a una bella gara con una sola sosta. Il fatto è però che la Williams sembrava dover essere facilmente la quinta forza in pista, e invece torna a casa con solo un punto.

Oliver Bearman - Voto 6

Sfiora la zona punti ma stavolta ne resta fuori. Peccato, perché come il compagno di squadra ha fatto una bella rimonta dimostrando che la Haas, quantomeno sul passo gara, c'è.

Yuki Tsunoda - Voto 5

Oggettivamente sul piano delle prestazioni questo weekend è stato migliore dei precedenti, ma l'errore nelle FP3 quando ha superato una macchina in regime di bandiera rossa, è imperdonabile. Costretto all'ennesima rimonta dal fondo, ancora una volta resta fuori dalla top-10.

Franco Colapinto - Voto 6.5

Mentre il compagno di squadra arranca, lui tiene a galla l'Alpine. Non basta per i punti, ma di sicuro basta per ritrovare il sorriso e guardare con meno ansia le prossime gare.

Gabriel Bortoleto - Voto 6

Gara ordinata, senza grandi sbavature. Ma il confronto con l'espertissimo Hulkenberg inizia a pesare.

Pierre Gasly - Voto 5

Ultimo in qualifica, fuori dalla zona punti in gara. Weekend difficilissimo, alle spalle anche di un Colapinto che sembrava già sulla graticola.

Isack Hadjar - Voto 5

Sbaglia in qualifica (insieme alla squadra) e ne paga le conseguenze con tre posizioni di penalità per impeding a Sainz. Ma, in generale, è un weekend da netto passo indietro, sia per lui sia per la Racing Bulls.

Lance Stroll - Voto 4.5

Dopo l'ennesima esclusione in Q1 prende pure una penalità in gara per aver spinto fuori pista Gasly. Il compagno è arrivato 7°, lui 17°.

Liam Lawson - Voto 5

Costretto a partire dalla pit-lane dopo una qualifica comunque difficilissima, lotta un po' a centro gruppo ma poi è costretto al ritiro. Il ricordo del pilota che aveva fatto innamorare Helmut Marko è sempre più sbiadito...

Alexander Albon - Voto 6

Lotta come un leone a centro gruppo, resta aggrappato alla zona punti ma poi viene penalizzato da una strategia che per lui non funziona. Infine si ritira per problemi tecnici: un incubo.

