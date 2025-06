Il clamoroso annuncio di Vin Diesel sul capitolo finale di Fast & Furious

Nel fine settimana, al raduno Fuel Fast di Los Angeles, Vin Diesel/Dom Toretto è salito sul palco e ha fatto tre annunci riguardanti il film che concluderà la saga di Fast and Furious. L'ultimo, e più importante, è che tornerà Brian O'Conner: il personaggio dell'attore Paul Walker, scomparso per un brutto incidente nel 2013.

Paul Walker, l'attore che interpretava Brian O'Conner in Fast and Furious

Walker ha interpretato Brian O'Conner nei primi sei film di Fast and Furious (scopri quante auto hanno distrutto per la saga). Il settimo capitolo della saga era a metà delle riprese quando Walker morì su una Porsche Carrera GT gudata dall'amico e pilota Roger Rodas.

Per poter concludere le riprese, il film Furious 7 è stato riprogettato e modificato per dare al personaggio di Walker una degna uscita di scena, con il contributo di Cody Walker, fratello di Paul, che ha interpretato le ultime scene di Brian O'Conner con l'aiuto della grafica computerizzata CGI.

Paul Walker in Fast and Furious

Diesel ha dichiarato di aver incontrato gli Universal Studios venerdì 27 giugno e di aver ricevuto la richiesta di poter realizzare il finale di Fast and Furious in uscita il 20 aprile 2027.

Diesel ha detto davanti al pubblico festante di aver accettato la proposta a tre condizioni: riportare il franchise a Los Angeles, tornare alla cultura automobilistica delle corse clandestine e, infine, riunire il suo personaggio Dominic Toretto con quello di Walker, O'Conner.

Guarda qui sotto il video da Instagram dell'intervento di Vin Diesel al raduno Fuel Fast di Los Angeles.

Diesel non ha fornito dettagli su come queste tre cose si realizzeranno, ma è assai probabile che sarà Cody Walker a tornare in scena per vestire i panni del fratello scomparso, con il solito e ormai irrinunciabile contributo della CGI.

Del resto Cody Walker era in piedi sul palco accanto a Vin Diesel durante l'annuncio, insieme con Tyrese Gibson, che interpreta Roman Pearce nel franchise.

Anche se il titolo non è ancora stato ufficializzato, si ritiene che l'ultimo capitolo della saga, che sarà l'undicesimo film, potrebbe intitolarsi Fast X Part Two.

The Rock, Vin Diesel e Paul Walker in Fast and Furious 7

Quando uscirà l'ultimo film di Fast and Furious?

Il capitolo finale della saga di Fast and Furious, intitolato ''Fast X Part Two'', uscirà nelle sale il 20 aprile 2027.

Tornerà Brian O'Conner nell'ultimo Fast and Furious?

Sì, Vin Diesel ha confermato il ritorno di Brian O'Conner, il personaggio di Paul Walker, grazie all'uso della CGI e con l'aiuto del fratello Cody Walker.

Chi ha annunciato il ritorno di Brian O'Conner?

L'annuncio è stato fatto da Vin Diesel durante il raduno Fuel Fast di Los Angeles, davanti a un pubblico entusiasta.

Come verrà riportato Brian O'Conner nel film?

Si prevede che Cody Walker interpreterà nuovamente il fratello Paul, con il supporto della CGI, come già avvenuto in ''Furious 7''.

Quali sono le condizioni poste da Vin Diesel per il finale della saga?

Vin Diesel ha accettato di concludere la saga a tre condizioni: riportare l'ambientazione a Los Angeles, tornare alle corse clandestine e riunire Dominic Toretto con Brian O'Conner.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 30/06/2025