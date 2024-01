2 Fast 2 Furious... 2 Much! In video gli incidenti di produzione

Non importa quanto pianifichi in anticipo, c'è sempre qualcosa che può andare storto quando lavori a un'acrobazia di Hollywood. Craig Lieberman, consulente tecnico di 2 Fast 2 Furious, parla di quattro stunt andati male durante la realizzazione del film. Qui sotto il video pubblicato da Lieberaman sul suo canale YouTube, se poi vuoi qualche spiegazione in più, continua a leggere.

VOLEVA FARE LO SBORONE Due degli incidenti di produzione si sono verificati durante la scena notturna del salto sul ponte mobile. Nel primo la Nissan Skyline superava in salto la Toyota Supra, passandogli sopra. A schiantarsi in modo diverso da quanto previsto è stata la Supra, che per la velocità eccessiva ha perso il controllo finendo contro un cartello. Motivo dell'errore? Lo stuntman voleva fare bella figura davanti al direttore degli stunt, aumentando di sua iniziativa la velocità prevista per la manovra. Nessun ferito, beninteso, e la scena è stata tenuta nel montaggio finale, ma la Supra ne è uscita davvero malconcia.

2 Fast 2 Furious: l'auto della troupe di ripresa cade dalla rampa

SI SCHIANTA COL TELECOMANDO IN MANO Il salto della Honda S2000 rosa è stato invece quasi fatale per la troupe delle riprese che seguiva la Honda per filmarla da dietro e per radiocomandarla durante il salto. Sul ponte mobile era infatti stata allestita una rampa e il salto della S2000 sarebbe stato troppo pericoloso con delle persone a bordo, per questo si è deciso di controllarla a distanza tramite un volante simile a quelli della PlayStation. Sfortunatamente la superficie del ponte in metallo nudo zigrinato non ha permesso alla Dodge Durango cameracar di fermarsi in tempo, ed ecco che questa è caduta dal fondo della rampa. L'impatto del muso col terreno ha fatto scoppiare tutti gli airbag, ma alla fine nessuno è rimasto gravemente ferito e il Durango è stato riparato a sufficienza da poterlo restituire all'agenzia di noleggio.

VEDI ANCHE

2 Fast 2 Furious: quella Corvette non si doveva cappottare

CAPPOTTONE FUORI PROGRAMMA Il terzo incidente è avvenuto durante l'inseguimento in autostrada, nella scena del provino. Qui una Corvette decappottabile si doveva schiantare contro i rottami di una Mustang che era stata precedentemente investita e schiacciata da un semirimorchio. Sebbene l'incidente fosse stato accuratamente studiato e coreografato, ciò che non era previsto è che la Corvette si cappottasse all'impatto. I capottamenti non si fanno con le spider a meno che non siano montati robusti rollbar e che il pilota non indossi il casco. Non era questo il caso. Fortunatamente il direttore degli stunt - l'espertissimo Terry Leonard - aveva fatto installare sulla Corvette un'apposita cinghia di sicurezza davanti al sedile del passeggero a cui lo stuntman ha potuto aggrapparsi per abbassarsi sotto al livello del cruscotto e del parabrezza, mentre il tetto collassava sotto il peso dell'auto.

2 Fast 2 Furious: nella fuga dal magazzino, uno stuntman sbaglia l'uscita

E L'ULTIMO CHIUDA LA PORTA La quarta scena che ha riservato un imprevisto è stata la fuga di massa delle auto elaborate dal magazzino. In quel caso, uno stuntman ha imboccato la porta sbagliata ed è caduto dalla banchina di carico, danneggiando una Mazda RX-7 arancione. Ops! Fortunatamente nessuno è rimasto ferito nell’incidente, ma lo stuntman non è stato invitato a tornare sul set. Chissà come mai?

Pubblicato da Emanuele Colombo, 01/01/2024