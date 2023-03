Fast X con Aldo, Giovanni e Giacomo: il deepfake fa morire dal ridere

Diciamocelo, Aldo Baglio nei panni di Vin Diesel/Toretto ce lo sognavamo da tempo e ora la magistrale parodia Subaru X, realizzata con la tecnologia deepfake, ha reso possibile vedere Aldo, Giovanni e Giacomo protagonisti del video trailer di Fast X, decimo capitolo del franchise Fast and Furious. Guardalo qui sotto.

A CIASCUNO IL SUO RUOLO Il trailer di Fast & Furious X è perfetto per questa contaminazione per la presenza di Jason Momoa nel cast, che ben si presta a indossare il volto di Giacomo Poretti. Anzi, finalmente Giacomino sfoggia sullo schermo quella fisicità possente che un pubblico fiin troppo distratto non ha mai notato e celebrato nella realtà. Potenza della tecnologia! Prossimo passo, fargli interpretare Aquaman, in cui Giovanni potrebbe vestire i panni di re Nereo/Dolph ''Ti Spiezzo In Due'' Lundgren. Non sarebbe perfetto?