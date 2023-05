Una Lambo e un'Alfa Giulia incidentate contro gli emuli di Fast X

A 24 ore dal lancio negli USA del film Fast X (qui il trailer in italiano), decimo capitolo della saga Fast & Furious, la California Highway Patrol ha lanciato un'estesa campagna di sensibilizzazione contro la guida spericolata. Protagoniste anche supercar del calibro della Lamborghini Huracan (qui il nostro video) che vedete nella foto di copertina: parcheggiata a bella posta contro un palo e in bella vista per ricordare a tutti i rischi dell'alta velocità.

The CHP is accelerating its efforts to halt illegal street racing and sideshows plaguing the state’s roadways and destroying the lives of innocent victims. To combat this trend, the CHP has been working with its public safety partners and community-based organizations. pic.twitter.com/AdXQonf5ME — CHP Headquarters (@CHP_HQ) May 19, 2023

50 SFUMATURE DI CRASH La Lambo - incidentata - è in buona compagnia, visto che sono ben 50 le installazioni predisposte in tutto lo Stato americano, per attirare l'attenzione sulla pericolosità dei cosiddetti ''sideshow'', ossia quelle esibizioni improvvisate dagli appassionati in occasione di altre manifestazioni ufficiali (in questo caso il riferimento è al lancio nei cinema di FF10, guarda qui la parodia deepfake con Aldo Giovanni e Giacomo). Anche una Chevrolet Camaro Convertible è parte della campagna, messa in mostra accanto alle foto di alcune vittime della strada. Protagonista pure la ''nostra'' Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, ritratta nel cartellone affisso dietro al seggio della conferenza stampa tenuta dal capo della CHP accanto alla Huracan della foto in copertina.

L'Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio fa da sfondo alla conferenza stampa della California Highway Patrol

I NUMERI DEL FENOMENO La campagna della CHP (sì è lo stesso corpo di polizia del telefilm CHiPs degli anni 80, quello con gli agenti sulle Harley!) è uno dei molti tentativi per arginare il fenomeno dei raduni e delle corse clandestine su strada, che dal 2015 hanno visto quadruplicare in California il numero degli incidenti. Il picco è stato di 7.300 sinistri e poco meno di 123.000 partecipanti registrati nel 2021. Da allora questi numeri sono diminuiti in modo significativo, con un calo del 50% lo scorso anno, ma continua la campagna di sensibilizzazione di un problema che è sentito come legato alla comunità, prima ancora che di legalità.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 23/05/2023