Video: qual è la più Fast delle auto del Furious?

Craig Lieberman svela in video le reali prestazioni delle auto di Fast and Furious: dalla Supra di Brian alla Mazda RX7 di Toretto

''Le auto dei film non hanno bisogno di essere veloci'', spiega Craig Lieberman, consulente per molti film di Hollywood tra cui Fast and Furious, ed ecco che modelli resi iconici dall'apparizione al cinema potrebbero anche rivelarsi deludenti una volta messi alla prova nel mondo reale. Quanti cavalli hanno la Toyota Supra di Brian, la Mazda RX7 di Dominic Toretto e le altre auto del primo FF? Quanto fanno nello 0-100 km/h e nel quarto di miglio? Craig Lieberman lo racconta nel suo video che potete guardare qui sotto.

ATTENZIONE SPOILER E per spoiler non intendo l'alettone che troneggia sulla coda delle auto sottoposte a tuning. Per chi volesse un assaggio delle cifre - ridicole - comunicate da Lieberman, beh, eccone alcune. La Supra che Brian (Paul Walker) guida all'inizio del primo film della serie non aveva più di 125 CV alla ruota, a dare uno ''zerocento'' in qualcosa più di 9 secondi (roba da tranquilla berlina) e un tempo nel quarto di miglio in 16'' circa. La Mazda RX7 di Dom (Vin Diesel) era invece più performante, con un tuning che le garantiva 305 CV e circa 6 secondi nella partenza da fermo, con 13'' cronometrati sul quarto di miglio.

Letty (Michelle Rodriguez) e la sua Nissan 240 SX

VELOCI PER DAVVERO Per chi se la ricorda, la Nissan Maxima di Vince erogava 221 CV, a dare un crono di poco più di 7'' nello 0-100 km/h e 14,5'' sul quarto di miglio, mentre la Nissan 240 SX guidata da Letty (Michelle Rodriguez, qui sopra) aveva qualcosa come 225 CV, anche se non è mai stata cronometrata, dice Lieberman. Le più veloci del film sono la Nissan GT-R R33 del personaggio Leon, che era una vera auto da corsa usata sia per il drag racing sia in una Pikes Peak e bruciava il quarto di miglio in 10'' circa, e la nuova Supra di Brian, portata a oltre 500 CV, ma preparata più come showcar che come auto da sparo. Infatti era penalizzata da un sistema audio da circa 40 chili e da gomme Yokohama ribassate su cerchi da 19 pollici e copriva il quarto di miglio in 12,2 secondi. Nel video trovate altri dettagli sulle auto dei personaggi secondari e su alcune auto di 2 Fast 2 Furious, tra cui il fatto che la mitica Evo 7 su cui Brian flirta con Eva Mendes era strettamente di serie. Ma chi l'ha guidata sa benissimo che anche ''stock'' regalava emozioni davvero forti. Quanto mi manca!

Pubblicato da Emanuele Colombo, 29/06/2024