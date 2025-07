Scopri Pebble Flow: la roulotte solare che parcheggi col telecomando

La startup americana della mobilità elettrica Pebble ha ufficialmente avviato le consegne della Flow, la sua rivoluzionaria roulotte elettrica e solare. Tra le novità più curiose il parcheggio telecomandato e un sistema automatico per lo scarico dei rifiuti, battezzato Auto Dump. Una vera e propria anteprima assoluta nel mondo dei camper.

La cucina e la zona living della roulotte Pebble Flow

Presentato per la prima volta nell’autunno del 2023, dotato di quattro posti letto, bagno, doccia, ufficio e zona living, questo caravan futuristico è tre volte più aerodinamico rispetto a un trailer tradizionale, con tutti i vantaggi in termini di autonomia e consumi per il veicolo trainante, sia esso elettrico o termico.

E se non bastasse, la roulotte Flow può essere equipaggiata con un sistema di propulsione attiva a doppio motore, che alleggerisce il carico sul veicolo trainante e ottimizza la gestione dei consumi. Un assistente alla trazione, insomma, integrato direttamente nella roulotte. Qui sotto un video che illustra le principali novità.

Il design di produzione definitivo, svelato a gennaio 2025, ha introdotto migliorie negli spazi interni e nella gestione funzionale: ora tutto si controlla da un singolo tablet tramite un'app dedicata. Anche, per esempio, i vetri Smart Glass, che come il tetto panoramico Solarbay delle Renault di ultima generazione si opacizzano elettronicamente, tramite un dispositivo a cristalli liquidi.

Gli ambienti sono modulari e cambiano funzione secondo le necessità: sollevando il letto matrimoniale, ad esempio, si crea una zona studio con tavolo da lettura, prese di corrente per il pc e connettività Starlink a Internet integrata (che richiede un abbonamento a parte).

L’autonomia off-grid, cioè scollegati da una presa di corrente, arriva fino a sette giorni, grazie alla batteria da 45 kWh integrata nel pianale. Che può essere ricaricata dalla rete o dai pannelli solari di bordo, e può a sua volta alimentare qualunque tipo di utenza, compresa la ricarica di un'auto elettrica.

La roulotte è dotata anche di robotica avanzata e funzioni software-defined, che automatizzano operazioni normalmente scomode: ad esempio l’aggancio al veicolo trainante o – per l’appunto – lo smaltimento dei liquami.

Anche questa operazione è infatti comandata via tablet e permette di svuotare il serbatoio delle acque nere senza rischiare di sporcarsi (vedi la nostra guida alle vacanze in camper).

Come funziona? Basta inserire in un tombino il tubo integrato, quindi premere “Dump” sull’app Pebble. Poi il sistema fa tutto da sé provvedendo anche al risciacquo del serbatoio tramite acque grigie di recupero dalla doccia e dal lavandino.

Al termine dell'operazione, il tubo torna automaticamente nel suo alloggiamento. Qui sotto un video che mostra la differenza tra il sistema automatico del Pebble Flow e quello di un camper tradizionale, con la linea di scarico da montare.

La produzione della roulotte hi-tech, nell'esclusivo allestimento Fouder's Edition, è iniziata lo scorso aprile nello stabilimento di Fremont (California). Il prezzo parte da 175.000 dollari (poco meno di 149.000 euro, al cambio attuale).

I primi clienti stanno ricevendo i loro esemplari Founder’s Edition. Un traguardo importante per Pebble, che punta a una mobilità turistica più sostenibile, simile a quella promossa anche da Lightship e altri brand emergenti.

La versione Founder’s Edition include:

Serbatoio acque nere da 18 galloni (68 litri)

WC maceratore per una gestione igienica dei rifiuti

Tubazione a pompa attiva (niente più scarichi a gravità)

Ciclo di risciacquo automatico con acqua grigia riciclata

Tutte soluzioni pensate per ridurre sprechi e rendere l’esperienza più pulita, sostenibile e a prova di errore umano.

Pebble Flow, la piantina della roulotte

Cos'è la Pebble Flow?

La Pebble Flow è una roulotte elettrica e solare con design aerodinamico, trazione autonoma e tecnologie smart, pensata per il turismo sostenibile.

Quanto costa la Pebble Flow?

Il prezzo di partenza della Pebble Flow in versione Founder’s Edition è di 175.000 dollari, con possibilità di prenotazione con un deposito rimborsabile di 500 dollari.

Quanto è autonoma la Pebble Flow?

Grazie ai pannelli solari e alle batterie integrate, la Pebble Flow permette di vivere off-grid per un massimo di 7 giorni consecutivi.

Come funziona il sistema Auto Dump?

Il sistema Auto Dump consente lo scarico automatico delle acque reflue in tre semplici passaggi tramite app, riducendo al minimo il contatto e il rischio di errori.

La Pebble Flow può muoversi autonomamente?

Sì, è dotata di un sistema di propulsione attiva a doppio motore che la aiuta a muoversi e alleggerisce il carico sul veicolo trainante, migliorando l'efficienza.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 03/07/2025