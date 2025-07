Fuoco e fiamme per Xiaomi YU7 Max, ma il SUV elettrico accende… i freni (video)

Durante un test in pista, l’impianto frenante dello Xiaomi YU7 Max ha preso fuoco. Il costruttore cinese rassicura: nessun guasto

Quando un SUV elettrico da 691 CV entra in pista, ci si aspettano scintille. Ma nel caso dello Xiaomi YU7 Max (leggi tutto su nuovo Xiaomi YU7), sono arrivate fiamme vere. Durante un test riservato alla stampa, i freni anteriori dello sport utility a batterie hanno preso letteralmente fuoco, come mostrato in un video circolato sul web. Guardiamo insieme cosa è successo dalla clip di YouTube.

Pastiglie in materiale organico

Un’immagine poco rassicurante per un modello che ha già raccolto oltre 289.000 preordini. Xiaomi è intervenuta rapidamente: nessuna rottura, solo l’effetto dei materiali organici nelle pastiglie, portati a 619 °C.

Xiaomi YU7: il SUV elettrico ha raccolto circa 289.000 preordini

Niente frenata rigenerativa

Un dettaglio interessante? Xiaomi afferma che l'auto in questione non stava utilizzando correttamente i suoi freni rigenerativi con ''Enhanced Energy Recovery''. Quando si utilizza questo sistema, i freni convenzionali non devono lavorare così tanto, poiché la rigenerazione può fornire fino a 0,2 G di forza frenante, che avrebbe ridotto lo sforzo sull’impianto idraulico.

Xiaomi YU7 Max: fiamme dalle pinze e temperatura fino a 619° C (foto dal video YT)

Per Xiaomi è tutto ok

Il peso del veicolo – circa 2,3 tonnellate – e l’assenza del sistema di recupero energia hanno messo alla prova l’impianto frenante. Xiaomi assicura che tutto ha funzionato come previsto e che i componenti installati sono pensati per l’uso intenso.

Diversamente da passati episodi legati alla berlina SU7, qui non si parla di guasti strutturali (guarda i problemi avuti da Xiaomi SU7). Ma è chiaro che, con queste potenze, il tema “freni” resta assai delicato. E su un SUV elettrico di questa stazza, ogni dettaglio conta. Voi cosa ne dite?

