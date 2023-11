Xiaomi SU7, ecco la prima vera "smartphone car". Di nome e di fatto

Mentre attendiamo con pazienza una (sempre più improbabile) Apple Car, un nuovo veicolo elettrico di un altro gigante tecnologico è appena uscito dall'ombra. Si chiama Beijing Xiaomi SU7 e non è un caso di omonimia: è proprio un'automobile prodotta dalla divisione auto del marchio di smartphone Xiaomi. Per Tesla Model 3, un'altra futura possibile competitor? A un assedio dalla Cina, dopotutto, Model 3 deve essersi abituata.

MINISTERIALE Conosciuta in precedenza con il nome in codice MS11, Beijing Xiaomi SU7 si presenta come berlina elettrica compatta e sarà costruita su licenza da BAIC (Beijing Automotive Industry Holding Co Ltd). A rivelarne aspetto e dati tecnici, non è stata Xiaomi: come ogni nuova auto destinata al mercato cinese, la SU7 ad annunciarla è il Ministero cinese dell’Industria e della Tecnologia dell’Informazione (MIIT), che ha pubblicato una selezione di immagini e alcune specifiche.

Xiaomi SU7, stile vagamente Porsche Taycan (Credit: MIIT)

MINI TAYCAN Un muso basso con parafanghi anteriori leggermente appuntiti, maniglie porte a raso, fianchi stretti e passaruota posteriori muscolosi: avventurarsi in un parallelismo con Porsche Taycan non è un delitto. Una prima rudimentale scheda tecnica parla di una lunghezza di 5 metri e un passo di 3 metri esatti, corrispondente a quello di Hyundai Ioniq 5 e assai maggiore dei 2,876 metri di interasse di Tesla Model 3 stessa. La si può configurare con ruote da 19 o 20 pollici e aggiungere un sensore Lidar dietro il parabrezza per incrementare le funzionalità di assistenza alla guida.

Il sensore LiDAR di cui sopra (Credit: Xiaomi)

NON SOLO ELETTRICA? In Cina, nuova Beijing Xiaomi SU7 sarà in vendita entro fine 2023 in tre allestimenti – SU7, SU7 Pro e SU7 Max – e in due motorizzazioni. La versione base è dotata di un singolo motore elettrico da 300 cv che aziona solo le ruote posteriori e raggiunge una velocità massima di 210 km/h, mentre la variante bimotore AWD dovrebbe fornire la bellezza di 673 cv e raggiungere i 265 km/h. Un report precedente suggeriva come SU7 sarebbe stata disponibile anche in formato ibrido ''range extender'' con motore benzina da 1,5 litri, tuttavia il comunicato MIIT non lo conferma.

Xiaomi SU7: a motore singolo, o a trazione integrale elettrica (Credit: MIIT)

INFOTAINMENT PROPRIETARIO Proprietà dinamiche, ma anche esperienza digitale. Riferisce Car News China che Beijing Xiaomi SU7 integrerà a bordo HyperOS, un sistema operativo sviluppato internamente da Xiaomi, in grado di dialogare con il proprio smartphone in un modo ancora più diretto e fluido di quanto siamo abituati oggi. Aspettiamoci entro breve una video dimostrazione.

Xiamo SU7: da fine 2023, in Cina. Per ora (Credit: MIIT)

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 15/11/2023