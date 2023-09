Luxeed S7: Huawei prepara il lancio della rivale di Tesla Model S

Metti in cantiere un'auto elettrica e tutti i giornalisti si metteranno a scrivere articoli che parlano di una rivale della Tesla Model S. Colpevole, vostro onore! Ma in questo caso il riferimento non lo fa il sottoscritto, bensì Richard Yu Chengdong, capo di Luxeed, la casa automobilistica formata da Chery Automobile e Huawei, che a novembre 2023 svelerà il suo nuovo modello Luxeed S7: “Sarà superiore alla Model S di Tesla sotto vari aspetti”, dice Yu Chengdong. Ora, va da sé che chiunque oggi produca auto elettriche deve in qualche modo misurarsi con i modelli di Elon Musk, ma cosa sappiamo della nuova auto che potrebbe sostanziare tale affermazione?

Luxeed S7, 3/4 anteriore

COLOSSI CINESI “Chery è una potenza automobilistica e finora il partner più forte di Huawei nello sviluppo di auto intelligenti”, dice l'analista Gao Shen di Shanghai. “Grandi speranze sono state riposte in Luxeed a causa del connubio tra il peso tecnologico di Huawei e il peso produttivo di Chery”. In sostanza sarebbero le tecnologie di bordo e quelle più strettamente legate alla guida assistita l'asso nella manica del costruttore cinese. Del resto, Luxeed sta già vendendo veicoli attraverso il marchio Aito formato con Seres e sta anche fornendo sensori LiDAR per le guida autonoma, chip e altra componentistica a produttori di automobili tra cui Arcfox e Avatar Technology, riferiscono fonti locali. Quanto a connettività e infotainment, Luxeed S7 debutterà con il nuovo software HarmonyOS 4 di Huawei, che pare le darà di serie una miriade di funzionalità.

Luxeed S7, 3/4 posteriore dall'alto

BATTERIE E AUTONOMIA La dotazione tecnologica dovrebbe includere l'ultimo sistema di guida intelligente Huawei ADS 2.0 con sensore LiDAR montato sul tetto (una sorta di radar che funziona con un laser), 12 sensori a ultrasuoni, 11 telecamere ad alta definizione e radar. Se sulle tecnologie qualche succosa informazione è già disponibile, più difficile è sbilanciarsi sulla meccanica e sulle prestazioni dell'auto. Si sa che la piattaforma su cui nasce è la Chery E0X, che si prevede venga dotata di una coppia di motori elettrici. Il pacco batterie dovrebbe essere fornito da CATL e dovrebbe garantire un’autonomia fino a 700 km. Chissà se anche lo 0-100 km/h in meno di 2 secondi della Tesla Model S Plaid è nel mirino dei costruttori cinesi?

Pubblicato da Emanuele Colombo, 28/09/2023