La prima BEV di Xiaomi potrebbe onorare l'Italia e la terra dei motori

Il colosso cinese Xiaomi potrebbe diventare il primo a lanciare un veicolo 100% elettrico costruito da zero, anticipando la rivale Apple, che seguirà le sue orme nel 2025 o 2026 nonostante le voci da Cupertino lasciassero intendere che la BEV americana era in avanzata fase di sviluppo. E sappiamo che Huawei è attualmente coinvolta nel settore della produzione automobilistica, ma i cinesi sono più operativi nella realizzazione della componente elettronica, fornendo i software per potenziare i sistemi infotainment.

Nuova BEV Xiaomi: la berlina elettrica potrebbe chiamarsi ModenaUN NOME EVOCATIVO TUTTO ITALIANO Invece, la prima auto nativa di Xiaomi potrebbe essere quasi pronta e - rullo di tamburi – rendere omaggio all’Italia. Infatti, più di una voce dall’oriente fa sapere che potrebbe chiamarsi Modena, anche se precedenti report interni indicavano che il produttore di telefonia si riferisse all’auto come MS11. Tuttavia, chiunque sa che la nostra Motorvalley esercita un grande fascino a ogni angolo del globo ed evidentemente anche a Pechino non sono rimasti insensibili all’attrazione esercitata dalla città emiliana e dal suo hinterland, che vantano una lunga storia nell’automotive e nel motorsport in particolare. Qui trovano spazio costruttori leggendari tra cui Lamborghini, Maserati, Ferrari e Pagani. Tuttavia, non è chiaro il motivo per cui Xiaomi utilizzerebbe Modena come nome dell'auto e, soprattutto, se l'azienda abbia mai collaborato con qualcuna di queste case automobilistiche italiane per sviluppare il suo veicolo e giustificarne il nome.

Nuova BEV Xiaomi: un rendering dell'abitacolo super tecnologicoOBIETTIVO DI VENDITE AMBIZIOSO I media cinesi riferiscono che Xiaomi sta lavorando h24 per preparare il veicolo alla produzione, con una nuova fabbrica a Pechino che dovrebbe produrre 100.000 unità l’anno prossimo. La costruzione dei modelli di prova è già iniziata, ma è limitata a circa cinquanta prototipi a settimana. Xiaomi sta ancora aspettando il via libera da parte del Ministero dell'Industria e dell'Informatica prima di poter iniziare la produzione. Infatti, le informazioni sul lancio della BEV sono misteriosi, poiché da Xiaomi arrivano notizie piuttosto contraddittorie. Alcune fonti hanno indicato che in Cina potrebbero svelare il veicolo insieme al nuovo smartphone Xiaomi 14, presumibilmente poiché il dispositivo mobile è dotato di una profonda integrazione con il sistema multimediale dell’auto. Si parla di n evento a ottobre, che potrebbe fare da vetrina per questi due attesi debutti, anche se altri rumor ritengono che Xiaomi potrebbe aspettare fino a novembre per il lancio. Ma i ben informati propendono per quest’ultima ipotesi per tutta una serie di questioni burocratiche in attesa del benestare del MIIT (Ministero dell’Industria e della Tecnologia Cinese) che è previsto solo tra circa due mesi; quindi, Xiaomi probabilmente aspetterà fino a novembre per svelare la Modena, o come si chiamerà.

Nuova BEV Xiaomi: un dettaglio della coda con i fari a LED

SOLO IL MASSIMO PER LA SUA BEV Detto questo, sappiamo che Xiaomi è attualmente alla ricerca di nuove figure professionali per il suo stabilimento di assemblaggio di Pechino. Il colosso della tecnologia è particolarmente interessato ai lavoratori con esperienza nel settore automobilistico. L'azienda vuole solo il meglio del meglio, poiché considera la Modena un prodotto prioritario la cui qualità deve essere di prim'ordine. Xiaomi posizionerà la sua auto come concorrente di Tesla e potenzialmente anche della Apple Car. Infine, l'auto a batterie dovrebbe arrivare sulle strade i configurazione berlina con due versioni di batteria. La variante da 101 kWh garantirà un'autonomia massima di circa 800 km, ma l'auto potrebbe anche arrivare con una versione orientata alle prestazioni la cui autonomia scenderebbe da 100 a 200 km. La versione più economica potrebbe costare circa 200.000 yuan (circa 27.500 dollari o 26.000 euro), con Xiaomi che prevede anche un lancio internazionale nei maggiori mercati americani ed europei.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 13/09/2023