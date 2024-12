Xiaomi YU7, puro SUV elettrico cinese. O meglio: Purosangue?

Dalla berlina al SUV il passo è breve, ma ancora più breve è la distanza che a una prima occhiata sembra separare Xiaomi YU7 dal SUV Ferrari, dal quale il secondo prodotto del brand cinese noto per gli smartphone pare, ehm... trarre ispirazione. Dopo SU7, ecco la controparte a guida alta. Prime immagini già in rete, tramite portale Ministero Industria e IT Cinese (MIIT). È un'eresia, secondo voi, paragonarla a Purosangue?

ALLORA È UN VIZIO Xiaomi YU7 è un SUV iper-tecnologico che dalla sedan SU7 prende in prestito il linguaggio di design, ma lo mescola con non troppo sottili riferimenti al SUV di Maranello. D'altra parte, dalla terra dei motori il marchio del Dragone sembra ossessionato, avendo scelto in passato, per la propria prima auto, il nome Modena. Per poi dover ripiegare su un piano B, in seguito a una disputa col Governo italiano stesso.

METTITI IN POSA I passaruota pronunciati, il cofano armonioso, le fiancate scolpite: Purosangue riecheggia da più di una prospettiva, specie quella di tre quarti. YU7 riacquista una personalità propria nei dettagli: come gli affilati fari a LED anteriori, i gruppi ottici di coda a tutta larghezza, lo spoiler posteriore ''a becco d'anatra''. Come SU7, un sensore LiDAR montato sul tetto è spia di funzionalità di guida autonoma molto avanzate, cioè funzionalità con le quali Xiaomi è ansiosa di stupire il mondo.

VEDI ANCHE

CIFRA TONDA In termini di dimensioni, la nuova EV cinese misura 4,99 metri di lunghezza, 1,99 metri di larghezza e 1,60 metri in altezza, con un passo di 3,00 metri esatti. Xiaomi non ha ancora svelato gli interni, anche se è lecito aspettarsi lo stesso display touch da 16,1 pollici della berlina (vedi foto sotto), completato da display per i passeggeri posteriori e un'estetica minimalista.

LA CARICA DEGLI 800 Secondo i dati MIIT, Xiaomi YU7 è alimentata da una configurazione a doppio motore, con motore anteriore da 299 CV e unità posteriore da 392 CV, per una potenza combinata di 691 CV. Pacco batteria di origine CATL, ma dalle specifiche ancora ignote: per farsi un'idea, le batterie di SU7 si spingono fino alla capacità di 101 kWh e a un'autonomia CLTC (omologazione locale) di 800 km. In Cina, il lancio è previsto per metà 2025. Ma torniamo alle similitudini con Purosangue (V12 a parte): hai voglia di dire la tua nello spazio commenti?

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 09/12/2024