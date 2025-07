Folle teoria dagli USA: le bottigliette d'acqua incendiano le auto [VIDEO]

Scopri perché una bottiglia d’acqua trasparente lasciata al sole in auto può diventare un pericolo: l'esperimento in video

Una bottiglietta d'acqua lasciata a bordo dell'auto potrebbe causare un incendio: questo l'incredibile allarme che arriva dagli USA e che si basa su un video che fa il giro del Web ormai dal 2019. Cosa c'è di vero? Quanto dobbiamo preoccuparci?

Una bottiglia d'acqua concentra i raggi solari come una lente di ingrandimento - Foto di Sam su Unsplash

Una bottiglia di plastica trasparente piena d’acqua può diventare una lente solare improvvisata: questa la teoria messa in giro dai vigili del fuoco americani, secondo cui i raggi del sole, filtrando attraverso il parabrezza, vengono concentrati dalla bottiglia e possono finire per surriscldare il rivestimento dei sedili, la tappezzeria o la plastica del cruscotto: proprio come con una lente d’ingrandimento.

Prima dell'allarme, un caso reale accaduto nel 2017, quando un collaboratore di Idaho Power tornato all'auto dalla pausa pranzo ha visto del fumo provenire dall'interno del suo furgone.

Il pronto intervento per spostare la bottiglia avrebbe impedito lo scoppio di un incendio, ma nel sedile si era già formata una bruciatura tale da bucare la selleria in vinile, riporta newson6.com.

Il Midwest City Fire Department, simulando l’accaduto, è riuscito a incendiare una semplice pagina di carta, come mostra il video qui sotto.

In realtà il rischio che una bottiglietta d'auto causi un incendio è davvero molto basso (anche se non nullo). Vero è che non è mai una buona idea lasciare al sole le bottiglie d'acqua, poiché il calore può favorire il rilascio di microplastiche dal contenitore e contaminare l'acqua. Qualche consiglio pratico?

Utilizzare bottiglie riutilizzabili di qualità, più sicure e sostenibili.

di qualità, più sicure e sostenibili. Non lasciare bottiglie trasparenti sotto al sole: meglio riporle sotto il sedile o nel bagagliaio che lasciarle nel portabicchieri.

Scegliere bottiglie opache: Coca Cola o Fanta non creano l'effetto lente di ingrandimento. E neanche il Barolo!

Il vino rosso scongiura l'effetto lente :-) - Foto di photo nic su Unsplash

Una bottiglia d’acqua può davvero causare un incendio in macchina?

Sì: una bottiglia trasparente piena d’acqua può concentrare luce solare su tessuti interni e causare il surriscaldamento dell’abitacolo, come dimostrato dai vigili del fuoco dell’Idaho.

Quanto è pericoloso il rischio di incendio?

Pochissimo, ma non zero: serve la combinazione di sole intenso, bottiglia trasparente e materiale infiammabile. In un caso reale, si sono formati buchi per le bruciature nei sedili.

Come evitare rischi?

Non lasciare bottiglie trasparenti alla luce diretta. Meglio usare borracce opache o riporre la bevanda al buio, per esempio nel baule.

L’acqua può diventare tossica se scaldatasi in auto?

L’esposizione prolungata al calore può favorire il rilascio di microplastiche e sostanze chimiche, motivo in più per scegliere borracce riutilizzabili di buona qualità.

Le bottiglie opache o in vetro presentano lo stesso rischio?

Le bottiglie opache non rappresentano un rischio, mentre quelle in vetro trasparente sì.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 01/07/2025