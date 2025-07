Rally Roma Capitale 2025: programma e aggiornamenti

Appuntamento di prestigio per il Campionato Italiano Assoluto Rally CIAR 2025, con il Rally Roma Capitale che ancora una volta sarà valido anche per il Campionato Europeo Rally ERC. Questo, se da un lato arricchirà il campo partenti di tanti nomi di prestigio, dall'altro cambierà il programma che segue le abitudini della competizione continentale. Dunque venerdì mattina si terrà la Free Practice dalle 8 alle 10, a cui farà seguito la Qualifying Stage che determinerà l'ordine di partenza di sabato. Per quanto riguarda i punteggi del campionato nazionale, i piloti stranieri dell'ERC saranno trasparenti ai fini della classifica, mentre potranno togliere punti gli italiani non iscritti abitualmente al CIAR. Presenti al via tutti i big della serie tricolore, con Giandomenico Basso che ha ritrovato la leadership dopo il Rally Due Valli, mentre Andrea Crugnola cercherà riscatto dopo il raro errore in cui è incappato nell'appuntamento veneto.

ERC 2025: Andrea Mabellini (Skoda)

Tra i protagonisti dell'ERC troviamo il leader della generale Miko Marczyk e tanti nomi noti agli appassionati italiani: Mads Ostberg, Efren Llarena, Emil Lindholm, i nostri Andrea Mabellini e Simone Tempestini e anche Jos Verstappen, papà di Max, che da quest'anno partecipa con regolarità al campionato. Si parte come di consueto con la prova spettacolo attorno al Colosseo in programma venerdì sera, poi due giornate con tre speciali da ripetere due volte. Sia sabato sia domenica sono previste due prove lunghe oltre 30 km: la Torre di Cicerone di 34,5 km e la Canterano-Subiaco di 30,5.

PROGRAMMA RALLY ROMA CAPITALE 2025

Venerdì 4 luglio

Prova Nome Lunghezza Ora SS1 Colloseo ACI Roma 1.3 km 20:05

Sabato 5 luglio

SS2 Collepardo Pozzo d'Antullo 1 6.47 km 08:30 SS3 Torre di Cicerone 1 34.57 km 09:40 SS4 Santopadre 1 13.05 km 11:10 SS5 Collepardo Pozzo d'Antullo 2 6.47 km 14:45 SS6 Torre di Cicerone 2 34.57 km 15:55 SS7 Santopadre 2 13.05 km 17:25

Domenica 6 luglio

Prova Nome Lunghezza Ora SS8 Guarcino - Altipiani 1 11.58 km 08:25 SS9 Canterano - Subiaco 1 30.59 km 09:20 SS10 Jenne - Monastero 1 7 km 11:05 SS11 Guarcino - Altipiani 2 11.58 km 13:45 SS12 Canterano - Subiaco 2 30.59 km 14:40 SS13 Jenne - Monastero 2 - POWER STAGE 7 km 17:05

Pubblicato da Luca Manacorda, 03/07/2025