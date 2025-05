Rally Due Valli 2025: programma e aggiornamenti

Il Campionato Italiano Assoluto Rally arriva a metà stagione con il Rally Due Valli, quarto dei sette appuntamenti in calendario quest'anno. Il percorso dell'edizione 2025 presenta molte interessanti novità, oltre alla particolarità di avere una sola prova ripetuta più di una volta. Si tratta della breve Alcenago-Up Rent che venerdì apre il programma con l'assegnazione dei punti della Power Stage e che verrà percorsa altre due volte sabato. Il venerdì si completa invece con il ritorno della PS Erbezzo, lunga quasi 28 km. La PS5 di sabato nei suoi 23 km riproporrà comunque una parte di questa speciale. Al via ci saranno tutti i protagonisti principali del CIAR, a partire dal leader Andrea Crugnola e dal suo primo rivale Giandomenico Basso. Ad arricchire il campo partenti del rally veneto anche Umberto Scandola. Tornerà il Trofeo Lancia con 24 equipaggi iscritti. I motori si accenderanno nella mattina del venerdì con il consueto shakedown, mentre la Power Stage dalle 15 darà il via ufficiale alla competizione.

PROGRAMMA RALLY DUE VALLI 2025

Venerdì 30 maggio

Ora Prova Km 15:00 1 Alcenago 1 - Up Rent - Power Stage 2.33 16:36 2 Erbezzo - Tomasi Auto 27.89

Sabato 31 maggio

Ora Prova Km 07:59 3 Alcenago 2 - Up Rent 2.33 08:27 4 San Francesco 1 - Wingamm 12.16 09:16 5 Cappella Fasani 1 - Banca Valsabbina 23.30 13:39 6 Alcenago 3 - Up Rent 2.33 14:07 7 San Francesco 2 - Wingamm 12.16 14:56 8 Cappella Fasani 2 - Banca Valsabbina 23.30

VEDI ANCHE

Pubblicato da Luca Manacorda, 30/05/2025