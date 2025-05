Targa Florio Rally 2025: Crugnola si esalta in condizioni difficili, sua la Power Stage

Condizioni ancora più insidiose per le ultime due speciali del venerdì mattina del Targa Florio Rally 2025. La pioggia è ancora variata aumentando di intensità e poi diminuendo di nuovo, rendendo l'asfalto molto scivoloso. Negli ultimi tratti de La Generosa si è poi aggiunta anche la nebbia a ridurre la visibilità. In base alla situazione nel momento di transito gli equipaggi hanno trovato dunque condizioni più o meno sfavorevoli, con i distacchi che sono variati molto da una prova all'altra. Nella PS3 Roberto Daprà ha realizzato il miglior tempo staccando di circa 2 secondi la coppia formata da Bostjan Avbelj e Giandomenico Basso, mentre Andrea Crugnola ha perso quasi 6 secondi. Il varesino si è però riscattato nella PS4, valida come Power Stage, realizzando il miglior tempo davanti a Basso e Antonio Rusce. In questa speciale la pioggia ha smesso di cadere dopo il passaggio delle prime vetture, favorendo in particolare i due leader del CIAR 2025 che hanno realizzato due tempi clamorosi in condizioni di grip comunque davvero complesse. Su una prova di 1'45'' circa, sono oltre 5 i secondi rifilati al resto dei concorrenti! Alla pausa di metà giornata, Crugnola comanda con 6 secondi su Basso e 7 su Avbelj che aveva lo stesso tempo del campione in carica dopo la PS3 ma che ha avuto molte difficoltà nella Power Stage.

TARGA FLORIO RALLY 2025, CLASSIFICA DOPO PS4

Pos. Pilota Auto Distacco 1 Andrea Crugnola Citroen 22:15.2 2 Giandomenico Basso Skoda +6.6 3 Bostjan Avbelj Skoda +7.5 4 Simone Campedelli Skoda +9.4 5 Roberto Daprà Skoda +20.9 6 Marco Signor Toyota +22.5 7 Marco Pollara Skoda +25.0 8 Fabio Andolfi Toyota +30.0

CIAR 2025, Rally Targa Florio: Bostjan Avbelj (Skoda)

PS1-2 È iniziato sotto un cielo grigio ma senza i temuti temporali il Targa Florio Rally 2025. La pioggia ha comunque disturbato l'azione, rendendo il fondo stradale molto insidioso. Nelle prime due speciali subito botta e risposta tra i due principali protagonisti del Campionato Italiano Assoluto Rally, Giandomenico Basso e Andrea Crugnola. Il veneto ha realizzato il miglior tempo nella PS1, mentre il varesino ha risposto con la miglior prestazione nella PS2 che gli ha permesso di salire al comando. In questa prova, condizionata da un più intenso scroscio di pioggia, Basso ha perso quasi 10 secondi, scivolando in quarta posizione alle spalle anche di Bostjan Avbelj, protagonista ancora una volta di un ottimo avvio, e di Simone Campedelli. Distacchi già pesanti per gli altri protagonisti del campionato, con Marco Signor quinto a oltre 16 secondi, seguito da Roberto Daprà. La mattina si concluderà con il primo passaggio sulla Scillato e sulla breve La Generosa valida come Power Stage.

TARGA FLORIO RALLY 2025, CLASSIFICA DOPO PS2

Pos. Pilota Auto Distacco 1 Andrea Crugnola Citroen 12:24.5 2 Bostjan Avbelj Skoda +3.9 3 Simone Campedelli Skoda +6.6 4 Giandomenico Basso Skoda +9.6 5 Marco Signor Toyota +16.6 6 Roberto Daprà Skoda +17.2 7 Fabio Andolfi Toyota +18.5 8 Marco Pollara Skoda +22.4

PROGRAMMA TARGA FLORIO RALLY 2025

Terzo appuntamento del Campionato Italiano Assoluto Rally 2025 con il classico Targa Florio Rally, giunto alla sua 109esima edizione. Si tratta di un weekend particolarmente importante in ottica classifica generale, in quanto il punteggio sarà con coefficente 1,5 mettendo dunque in palio un maggior numero di punti. Al via tutti i principali protagonisti del CIAR e del CIRP, con Andrea Crugnola che si presenta da leader dopo aver scavalcato per un punto Giandomenico Basso con il successo al Rally Piemonte. Il Targa Florio sarà anche il primo appuntamento ufficiale per il rinato Trofeo Lancia che vede al via le nuove Ypsilon Rally4 HF. Programma anticipato rispetto al precedente appuntamento, con 8 speciali previste per venerdì e quattro per sabato. Attenzione al meteo della prima giornata, con temporali e precipitazioni sparse che potrebbe aggiungere ulteriori insidie. Nello shakedown di giovedì, miglior tempo per la Skoda di Roberto Daprà.

Venerdì 9 maggio

Ora Prova Km 09:34 1 Targa 1 8.75 10:29 2 Campofelice-Collesano 'La Montedoro' 1 12.50 11:03 3 Scillato 1 13.15 11:25 4 La Generosa 1 2.25 17:14 5 Targa 2 8.75 18:09 6 Campofelice-Collesano 'La Montedoro' 2 12.50 18:43 7 Scillato 2 13.15 19:05 8 La Generosa 2 2.25

Sabato 10 maggio

Ora Prova Km 10:49 9 Targa 3 8.75 11:44 10 Campofelice-Collesano 'La Montedoro' 3 12.50 12:18 11 Scillato 3 13.15 12:40 12 La Generosa 3 2.25

VEDI ANCHE

Pubblicato da Luca Manacorda, 09/05/2025