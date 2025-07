Ferrari Amalfi: svelata l'erede della Roma, con motore anteriore da 640 CV

Debutta oggi la Ferrari Amalfi, berlinetta V8 2+ a motore centrale-anteriore che prende il posto della Roma nella gamma del Cavallino. Una coupé gran turismo che si inserisce tra quei modelli dedicati alla sportività “senza rinunce”, con prestazioni da brivido, facile da vivere nel tempo libero e con uno stile elegante e sofisticato.

Vista laterale della nuova Ferrari Amalfi

Basta uno sguardo per cogliere i tratti di famiglia: non è uguale a nessun'altra, la nuova Amalfi, ma i volumi richiamano quelli della Roma e il nuovo frontale ha qualcosa della sorella maggiore 12Cilindri (qui la prova in video della Spider).

Incredibile come in Ferrari riescano a definire un chiaro family feeling con somiglianze appena accennate. Sfumate. Sfuggenti.

Il linguaggio estetico tracciato dalla matita di Flavio Manzoni e dal suo team è fluido e minimale: volumi scolpiti, superfici pulite, un frontale aggressivo con ampia presa d’aria e cofano slanciato, che lascia intuire la potenza del V8 sottostante.

Dietro, lo spoiler attivo fa la differenza in curva, generando fino a 110 kg di carico a 250 km/h, mentre i cerchi forgiati e dettagli in carbonio ricordano che, seppur velato da un'abito da sera, quello della Amalfi è il corpo di un atleta.

L'interno della nuova Ferrari Amalfi

Interni da “due cuori”: sport e comfort

L’abitacolo a doppio cockpit propone un design minimale ed elegantissimo, nonostante il volante rappresenti un graditissimo ritorno al passato. I comandi a sfioramento lasciano il posto a un layout classico, con tasti fisici più comodi e intuitivi. E torna pure il tasto di avviamento, anche lui scomparso dalla plancia delle penultime Ferrari.

La configurazione è 2+ con sedili posteriori perfetti per ospitare bagaglio extra o, con minor perfezione, anche piccoli passeggeri: una soluzione che non ne fa un'auto per famiglie (per quello scopo consultare la voce Purosangue) ma che rende l’Amalfi all'altezza delle sfide della vita quotidiana. Tanto più che il solo bagagliaio arriva a 273 litri di volume.

La strumentazione prevede un quadro strumenti digitale da 15,6″ per il pilota, un display touch da 10,25″ a centro plancia e l'ormai irrinunciabile touchscreen da 8,8″ dedicato al passeggero.

Non mancano la compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto, e la ricarica wireless per lo smartphone. Su richiesta, l'impianto audio Burmester porta a bordo 14 altoparlanti e 1.200 W di qualità acustica superiore. Per quelle volte che non puoi far cantare troppo il V8.

Il comando della trasmissione della Ferrari Amalfi

Sotto al cofano pulsa il V8 biturbo da 3.855 cc della famiglia F154, portato a 640 CV a 7.500 giri tramite calibrature avanzate dei turbo. Rispetto alla Roma ci sono 20 CV in più, ma lo stesso valore di coppia massima: 760 Nm, espressi ai medesimi regimi.

Non di meno la Amalfi è più veloce di un decimo nello ''zerocento'': lo sprint si completa in 3,3 secondi e la velocità massima è di 320 km/h.

Il cambio è il noto doppia frizione a 8 rapporti e la tecnologia che gestisce la dinamica del veicolo è stata affinata, con l'introduzione su questo modello di freni di tipo brake-by-wire e del sensore 6D, che permettono una gestione più precisa di ABS Evo e del Side Slip Control (SSC) 6.1.

Del resto lo sappiamo che proprio la raffinatezza della gestione elettronica del veicolo fa la differenza quando le Rosse vengono a confrontarsi con supercar di altri marchi.

Le prime consegne della Nuova Ferrari Amalfi avverranno nel primo trimestre 2026 con prezzi a partire da 240.000 euro: scopri di più su dotazione e optional sul configuratore ufficiale.

Motore 3.855 cc, 8 cilindri, biturbo, benzina Potenza 640 CV a 7.500 giri Coppia 760 Nm da 3.000 a 5.750 giri Trazione posteriore Cambio automatico a doppia frizione, 8 rapporti Velocità 320 km/h Accelerazione da 0 a 100 km/h in 3,3 secondi Peso a secco da 1.470 kg Dimensioni 4,66 x 1,97 x 1,30 m Posti 2+ Bagagliaio 273 litri Prezzo da 240.000 euro

Quanto costa la nuova Ferrari Amalfi?

Il prezzo di partenza della Ferrari Amalfi è di 240.000 euro, con le prime consegne previste nel primo trimestre del 2026.

Quali sono le prestazioni della Ferrari Amalfi?

La Ferrari Amalfi accelera da 0 a 100 km/h in 3,3 secondi e raggiunge una velocità massima di 320 km/h, grazie al motore V8 biturbo da 640 CV.

La Ferrari Amalfi ha sedili posteriori?

Sì, la Ferrari Amalfi adotta una configurazione 2+, con due sedili posteriori adatti a piccoli passeggeri o al trasporto di bagagli.

Cosa cambia rispetto alla Ferrari Roma?

Rispetto alla Roma, la Ferrari Amalfi offre 20 CV in più, un'aerodinamica attiva più evoluta e una gestione dinamica evoluta grazie al sistema frenante brake-by-wire e al sensore 6D.

Quando esce la Ferrari Amalfi?

La nuova Ferrari Amalfi sarà disponibile a partire dal primo trimestre 2026. Il modello è già presente sul configuratore ufficiale Ferrari.

