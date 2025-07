F1 GP Gran Bretagna 2025: orari, meteo e segreti del circuito di Silverstone

F1 SILVERSTONE 2025: LOTTA IN CASA MCLAREN

La Formula 1 torna in pista per il GP di Gran Bretagna a pochi giorni dai fatti del GP d'Austria al Red Bull Ring. Sulla pista di Silverstone, dove va in scena il round numero 12 del Mondiale 2025 si riapre la lotta serrata tutta interna al box McLaren, con ormai i soli Oscar Piastri e Lando Norris davvero in lotta per il titolo Piloti.

Con la recente vittoria di Spielberg, l'inglese arriva quindi alla gara di casa con la massima fiducia e con ''soli'' 15 punti di ritardo dal giovane compagno di squadra australiano, che pur perdendo il confronto in Austria ha dimostrato grande tenacia e solidità, senza mai darsi per vinto nel corso di tutto il weekend (al punto da essere abbondantemente promosso nelle nostre pagelle). Chi avrà la meglio tra i due? Sarà Oscar a fare uno sgarbo a Lando davanti ai suoi tifosi o il 25enne di Bristol riuscirà a sfruttare il momento positivo per rosicchiare altro terreno in classifica?

A casa di Lewis Hamilton

Ma l'anno scorso a vincere il GP di Gran Bretagna a Silverstone era stato, a sorpresa, Lewis Hamilton, al suo penultimo successo in carriera con la Mercedes. Quella del circuito di casa con il sette volte campione del mondo, oggi in Ferrari, è sempre stato un rapporto speciale. Al punto, che, dal 2013 a oggi, il 40enne è sempre salito sul podio, pure negli ultimi anni in cui non sempre ha avuto una macchina per combattere al vertice.

Inevitabile come dunque tutte le attenzioni sia anche e soprattutto per lui, chiamato a salire sul podio per mettere fine a un digiuno ormai decisamente lungo: che sia la volta buona per il primo squillo di Sir Lewis da quando è arrivato a indossare la tuta rossa della scuderia di Maranello? Possibile, ma occhio a Charles Leclerc, che in tutta la prima parte della stagione si è sempre fatto preferire all'esperto e blasonato compagno di squadra, raccogliendo tutti e quattro gli accessi sul podio della Ferrari.

Verstappen tra le sirene di mercato e il -61 in classifica

E poi c'è Max Verstappen, che dopo il ritiro di Spielberg resta in terza posizione in classifica ma scivola a -61 dal leader Piastri, finendo per essere così di fatto estromesso dalla lotta per la vittoria. Così, mentre sono ancora da analizzare e valutare gli aggiornamenti della Red Bull, si continua a parlare del mercato, con - si dice - i tentativi della Mercedes e di Toto Wolff di ingaggiarlo per il 2026.

A farne le spese potrebbe essere uno tra George Russell e Andrea Kimi Antonelli, che sono ancora a caccia di un rinnovo per la prossima stagione. In entrambi i casi, sarebbe una rinuncia importante e dolorosa: l'inglese sta senza dubbio disputando la sua migliore stagione in Formula 1, mentre il 18enne italiano, con i comprensibili alti e bassi legati alla scarsa esperienza e alla giovane età, sta già dimostrando di essere un talento in grado di aprire un ciclo vincente nel prossimo futuro.

LINK UTILI - GP GRAN BRETAGNA 2025

Di seguito tutti i link per non perdersi niente del weekend del GP Gran Bretagna 2025.

Per il dodicesimo round della stagione la Formula 1 continua la serie di gare europee che adesso proseguirà ininterrotta fino a settembre. Ecco il dettaglio delle sessioni in pista sulla pista di Silverstone, con particolare attenzione soprattutto alla giornata di domenica in cui la gara, per effetto del fuso orario di un'ora, partirà alle 16.00 e non, come di consueto, alle 15.00:

Venerdì 4 luglio

Prove libere 1 : 13.30 – 14.30

: 13.30 – 14.30 Prove libere 2: 17.00 – 18.00

Sabato 5 luglio

Prove libere 3 : 12.30 – 13.30

: 12.30 – 13.30 Qualifiche: 16.00 – 17.00

Domenica 6 luglio

Gara: 16.00

Tutte le sessioni saranno trasmesse in diretta sul canale 207 di Sky, disponibile per gli abbonati al servizio, e in streaming internet su NOW.

F1 in chiaro, gli orari della trasmissione su TV8

Quello del GP di Gran Bretagna sarà un evento visibile in chiaro su TV8, ma non in diretta. Le qualifiche e la gara si potranno dunque vedere nelle giornate di sabato e domenica in differita, poche ore dopo la partenza ufficiale dell'evento. Resta invece esclusa la trasmissione delle sessioni di prove libere. Ecco il dettaglio degli orari:

Qualifiche : sabato 5 luglio, ore 18.30

: sabato 5 luglio, ore 18.30 Gara: domenica 6 luglio, ore 19.00

Grazie ai dati forniti da Brembo Brakes, scopriamo le caratteristiche della pista di Silverstone, in cui si disputa il GP di Gran Bretagna 2025 di Formula 1.

Secondo gli ingegneri dell'azienda italiana, il circuito permanente di Silverstone, lungo 5.891 metri è un tracciato di livello basso per quanto riguarda la severità delle frenate. I piloti spendono il 13% del tempo sul giro pestando sul pedale sinistro, su un circuito noto più che altro per le curve veloci in successione che non per le staccate. I punti di frenata sono in totale 8 per 18 curve, con gli impianti frenanti particolarmente sollecitati principalmente in curva-3 e in curva-16. Il tracciato è dunque considerato di livello 1 su una scala di stress per i freni che va da 1 a 5.

La frenata più impegnativa

La curva più dura del circuito di Silverstone per l’impianto frenante è la 3, quella che porta i piloti nel tratto più lento del circuito. Qui le macchine arrivano da una velocità massima di 295 km/h a soli 130 km/h, con una decelarazione massima di 4.5 g. Lo spazio di frenata è di 115 metri in un tempo di soli 2.33 secondi, con il pilota chiamato a imprimere una forza di 152 kg sul pedale del freno. La potenza frenante è invece di 2.260 kW.

Di seguito le previsioni del tempo per il weekend nel Regno Unito, secondo Google Meteo.

Venerdì 4 luglio - Nuvoloso, temperatura 15-24°C, precipitazioni 10%, umidità 44%

- Nuvoloso, temperatura 15-24°C, precipitazioni 10%, umidità 44% Sabato 5 luglio - Leggera pioggia., temperatura 15-25°C, precipitazioni 25%; umidità 67%

- Leggera pioggia., temperatura 15-25°C, precipitazioni 25%; umidità 67% Domenica 6 luglio - Per lo più nuvoloso, temperatura 12-20°C, precipitazioni 25%, umidità 60%

Pubblicato da Alessio Ricci, 03/07/2025