F1 GP Silverstone 2025: Norris trionfa nel caos, penalità per Piastri. Hulkenberg da record

Il GP di Gran Bretagna 2025 di F1, disputato sul circuito di Silverstone, si conclude con la vittoria di Lando Norris, abile nel capitalizzare una penalità inflitta al compagno di squadra Oscar Piastri, leader del campionato. Il pilota britannico della McLaren conquista così la sua ottava vittoria in carriera, la seconda consecutiva dopo il GP d’Austria.

A fare la differenza è stato un episodio sotto regime di Safety Car, in cui Piastri è stato giudicato colpevole di un’irregolarità prima della ripartenza: l’australiano ha infatti rallentato improvvisamente in rettilineo, causando confusione dietro di sé. Per questo motivo, i commissari hanno assegnato 10 secondi di penalità, scontati poi al pit stop: una sanzione infine decisiva per aprire le porte al successo del compagno-rivale Norris, che adesso riparte con soli 8 punti di ritardo in classifica Piloti.

F1 SILVERSTONE 2025: METEO VARIABILE E COLPI DI SCENA

La gara è stata condizionata da condizioni meteo estremamente variabili, con pioggia intermittente che ha complicato la strategia gomme e la gestione della pista. Le McLaren si sono dimostrate le più efficaci in questo contesto, mantenendo un passo superiore soprattutto grazie all'asfalto umido e scivoloso.

Piastri, nonostante la penalità, ha chiuso secondo, mantenendo comunque la vetta del Mondiale F1 2025, ma con un margine ridotto proprio su Norris. Da valutare però le implicazioni sportive e psicologiche di una sanzione che alimenterà polemiche nel paddock.

PODIO INASPETTATO: HULKENBERG 3° PARTENDO 19°

Il grande protagonista di giornata è però Nico Hulkenberg, che ottiene un insperato terzo posto partendo dalla diciannovesima posizione in griglia. Il pilota tedesco della Sauber-Ferrari - il team guidato da Mattia Binotto che nel 2026 diventerà squadra ufficiale Audi - è stato impeccabile nella gestione delle varie fasi della corsa, aiutato anche da un muretto box lucido nei momenti decisivi per i cambi gomme.

Hulkenberg ha resistito nel finale al ritorno di Lewis Hamilton, quarto al traguardo ma visibilmente deluso per aver mancato il podio. Per un record che cade, con il tedesco della Sauber che centra la prima top-3 dopo 239 GP disputati, ce n'è un altro che si interrompe: Sir Lewis fino a oggi era sempre salito sul podio di Silverstone sin dal lontano 2013...

VERSTAPPEN FUORI DAI GIOCHI, LECLERC CROLLA

Weekend da dimenticare per Max Verstappen, autore della pole position ma penalizzato da una Red Bull difficile da gestire con l’asfalto scivoloso. Dopo diversi errori in uscita dalle Becketts, l’olandese ha perso il controllo alla Stowe, finendo in testacoda e spalancando così le porte alla doppietta McLaren. L'olandese chiude comunque quinto, ma lontano dalla zona podio.

Ancora peggio è andata a Charles Leclerc, solo 14° all’arrivo. Il monegasco ha pagato scelte strategiche discutibili da parte del box Ferrari, decidendo di iniziare la gara partendo dalla pit-lane ma con gomme d'asciutto: una scelta che si è rivelata sbagliata perché solo pochi giri dopo la pioggia è tornata a cadere sull'asfalto dello storico circuito inglese.

CLASSIFICA GP GRAN BRETAGNA 2025 (TOP-10)

Lando Norris (McLaren) Oscar Piastri (McLaren) Nico Hulkenberg (Sauber) Lewis Hamilton (Ferrari) Max Verstappen (Red Bull) Pierre Gasly (Alpine) Lance Stroll (Aston Martin) Alexander Albon (Williams) Fernando Alonso (Aston Martin) George Russell (Mercedes)

Su MotorBox il dettaglio dei risultati del weekend sul circuito di Silverstone e le classifiche generali del campionato

ANTONELLI KO, RUSSELL IN DIFFICOLTÀ

Ritiro sfortunato per Andrea Kimi Antonelli, coinvolto in un contatto con Isack Hadjar durante il momento di massima intensità della pioggia. Weekend difficile anche per la Mercedes, con George Russell solo decimo, penalizzato da strategie poco efficaci e un ritmo poco competitivo.

FORMULA 1 2025: PROSSIMA GARA IN BELGIO

La Formula 1 tornerà in pista nel weekend del 27 luglio 2025 per il GP del Belgio a Spa-Francorchamps, con il ritorno del format Sprint Race. Una pausa di due settimane utile per team e piloti per analizzare quanto accaduto in questa complessa trasferta britannica.

