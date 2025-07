Qualifiche F1 Silverstone 2025: Verstappen fa una magia delle sue, McLaren e Ferrari inseguono

RISULTATI QUALIFICHE FORMULA 1 SILVERSTONE 2025

Max Verstappen ha conquistato la pole position del GP di Gran Bretagna 2025, smentendo i pronostici della vigilia che davano McLaren e Ferrari in netto vantaggio. Il pilota della Red Bull F1 ha fermato il cronometro sull’1:24.892, ottenendo la sua 44ª pole in carriera e la terza sul circuito inglese.

Nonostante una Red Bull non dominante nelle prime fasi del weekend, Verstappen ha saputo sfruttare il momento giusto nel Q3, beneficiando di un’uscita box ottimale e di condizioni di pista favorevoli. Un colpo di classe che ha messo in fila le due McLaren e anche le Ferrari, che si approcciavano alla Q3 con il miglior tempo in Q2 e puntavano con forza alla pole position.

VERSTAPPEN PERFETTO, L'ANALISI DI UNA POLE PAZZESCA

Il punto chiave delle qualifiche di Formula 1 a Silverstone è stata la capacità di Verstappen di estrarre il massimo dalla monoposto quando era più importante farlo, minimizzando gli errori e le piccole sbavature che, invece, hanno condizionato la prestazione di tutti i rivali.

Nonostante una Red Bull F1 che aveva faticato nei primi due segmenti delle qualifiche, il campione del mondo ha reagito con freddezza, mentre le McLaren F1, dominatrici del venerdì, non hanno capitalizzato l’occasione.

FERRARI ANCORA DELUDENTE

Delusione in casa Ferrari F1. Dopo un'ottima Q2, sia Charles Leclerc sia Lewis Hamilton hanno commesso errori nell’ultimo settore. Il monegasco, in particolare, ha perso il riferimento nella parte conclusiva, mancando una seconda fila che sembrava alla portata.

Lo stesso può dirsi per il 40enne inglese, che per tutto il weekend ha assaporato la possibilità di tornare a lottare al vertice e che invece si deve accontentare del premio di consolazione di aver battuto il compagno di squadra in una delle qualifiche più tirate e con i distacchi più risicati della stagione.

Lewis è infatti quinto per pochi millesimi davanti a Charles, ma le due Rosse sono alle spalle anche delle due McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris e persino della Mercedes di un George Russell che conferma l'ottimo stato di forma in questo campionato.

CLASSIFICA QUALIFICHE F1 SILVERSTONE 2025: LA TOP-10

Pos. Pilota Team Tempo 1 Max Verstappen Red Bull 1:24.892 2 Oscar Piastri McLaren +0.103 3 Lando Norris McLaren +0.118 4 George Russell Mercedes +0.137 5 Lewis Hamilton Ferrari +0.203 6 Charles Leclerc Ferrari +0.225 7 Kimi Antonelli* Mercedes +0.482 8 Oliver Bearman** Haas +0.579 9 Fernando Alonso Aston Martin +0.729 10 Pierre Gasly Alpine +0.893

* Penalità post-Austria per Antonelli

** Bearman penalizzato: partirà 18°

Penalità e retrocessioni in griglia per Bearman e Antonelli

Il giovane Oliver Bearman, in evidenza con l’ottavo tempo assoluto, partirà dalla 18ª posizione per una penalità di 10 posizioni inflitta dai commissari, a causa di una violazione sotto bandiera rossa nelle FP3.

Penalità anche per l'italiano Andrea Kimi Antonelli, che scivola in decima piazza nonostante la buona prestazione in Q3 per scontare l'incidente al via dello scorso GP in Austria.

COSA ASPETTARSI DALLA GARA

Con le Ferrari costrette a partire più indietro e Red Bull che ha ritrovato lucidità, il Gran Premio diSilverstone2025 si preannuncia aperto e imprevedibile.

La McLaren resta competitiva, mentre la Mercedes potrebbe inserirsi nella lotta per il podio grazie a Russell in seconda fila e alle temperature che si preannunciano fresche. Le prime curve saranno decisive, così come la gestione strategica dei pit stop su un tracciato noto per l’elevata usura gomme.

Programma e appuntamenti del GP Silverstone 2025

L'appuntamento per gli appassionati è per domenica 6 luglio, con il GP di Gran Bretagna 12° round della stagione 2025 di F1 al via alle 16.00 e trasmesso in diretta su Sky e NOW, per gli abbonati al servizio, e in differita in chiaro su TV8.

Su MotorBox trovate tutti gli orari tv, le info meteorologiche e i segreti del circuito, ma anche il dettaglio dei risultati del weekend sul circuito di Silverstone e le classifiche generali del campionato.

