F1 GP Gran Bretagna 2025, le pagelle di Silverstone: Norris esulta, Leclerc insufficiente

LE PAGELLE DEL GP DI GRAN BRETAGNA F1 2025

Silverstone regala un’altra gara imprevedibile e pazza. Vince Lando Norris, ma solo grazie alla penalità inflitta al compagno Oscar Piastri mentre il vero eroe è Nico Hulkenberg, terzo a sorpresa ma con merito dopo essere partito dal fondo. Pioggia intermittente, Safety Car e strategie rebus hanno regalato una gara non certo priva di colpi di scena. Ecco le nostre pagelle del GP di Gran Bretagna 2025 di F1.

Lando Norris - Voto 8

Si prende la seconda vittoria consecutiva e lo fa in casa, con l’intero pubblico di Silverstone in delirio. Soprattutto nelle prime fasi di gara, con la pioggia più consistente, forse non era il più veloce in pista, ma ha avuto il merito di restare concentrato, vicino al compagno e pronto ad approfittare di eventuali colpi di fortuna. Così è stato con la penalità a Piastri, che gli ha consegnato il successo nella gara di casa su un piatto d'argento. Una volta tanto è lui opportunista bravo a non fare errori...

Oscar Piastri - Voto 5

Nella prima fase di gara, con la pioggia più battente e le condizioni di asfalto più insidiose, è un diavolo inarrestabile. Prima fa impazzire Verstappen, poi guadagna in pochi giri un'eternità sulla coppia composta dallo stesso Max e dal compagno Norris, involandosi verso un altro successo senza storia. Poi, però, butta via tutto con un errore inspiegabile, e anche la richiesta al muretto di riavere la posizione indietro da Lando è una bassezza non da lui. Un blackout inspiegabile...

Nico Hulkenberg - Voto 10

Partiva 19°, è finito 3°, al volante di una Sauber che fino a poche settimane fa sembrava irrimediabilmente fanalino di coda del gruppo. Cosa potevamo chiedergli di più? Un’impresa da leggenda, che mette fine a quell'antipatico record del pilota con più gare in F1 senza un podio: al 239esimo tentativo, finalmente la prima vera gioia di una carriera che sembrava ormai destinata a concludersi nell'anonimato di fondo classifica. Classe, velocità ed esperienza: l'Audi ha puntato sull'uomo giusto per il suo esordio nel paddock dei GP.

Lewis Hamilton - Voto 6.5

Si accende, si rispegne e si riaccende un po' come fosse la lampadina intermittente di un albero di Natale. Si addormenta in ripartenza facendosi infilare da Russell, ma poi lo supera all'esterno in curva-3, mangiandosi poi anche Ocon nello stesso boccone. Poi vola con la pista che via via si asciuga fino a riprendere il posteriore della Sauber dello spauracchio Hulkenberg (che già in Spagna lo aveva passato negli ultimi giri), ma commette troppi errori nel giro di uscita dopo il pit-stop per montare le gomme slick. Nel complesso non è insufficiente e basta guardare il naufragio di Leclerc con la stessa macchina per capirlo, ma oggi ha perso - anche per colpe proprie - la più limpida occasione per il primo podio con la Ferrari. Peccato.

Max Verstappen - Voto 6

Il testacoda in ripartenza non è da lui ma bisogna anche capire che, con una Red Bull dall'assetto così estremo con cui aveva centrato la pole position grazie a quell'ultimo giro magico in Q3, era difficile fare di meglio soprattutto con la pioggia. Un rischio che non ha pagato, anche se alla fine salva la baracca su pista asciutta arrivando a un quinto posto che comunque gli permette di non perdere troppo terreno (solo 8 punti) da Piastri in classifica.

Lance Stroll - Voto 7.5

Quando la pista inizia a bagnarsi, lui quasi all'improvviso sembra ricordarsi quanto guidare una macchina di Formula 1 possa essere divertente. Insieme alla strategia perfetta del muretto, risale la corrente grazie all'intuizione delle gomme Soft nella fase iniziale, anche se poi comunque arretra un po' sul finale. In ogni caso, il suo è un settimo posto che fa morale.

Charles Leclerc - Voto 4

Sbaglia la scelta delle gomme al via e, da lì in poi, si incasina la giornata dovendo correre una gara sempre all'inseguimento e in ''aria sporca'' (e cioè in una condizione che le macchine di F1 di questa generazione non digeriscono granché, figuriamoci sul bagnato). Sbaglia tanto, rischia in un paio di occasioni di finire per insabbiarsi, bisticcia con l'ex compagno Carlos sainz e alla fine conclude meritatamente fuori dalla zona punti, lontanissimo (14 secondi) dal 10° posto. Un disastro, proprio nel weekend in cui la Ferrari sembrava improvvisamente tornata in grado di lottare al vertice...

I VOTI DEGLI ALTRI

Pierre Gasly - Voto 7.5

Finalmente una gara convincente. Approfitta delle disgrazie altrui, ma è solido, non sbaglia e azzecca tutte le chiamate nei momenti chiave. Il sesto posto vale oro per l’Alpine fanalino di coda della classifica. Aveva bisogno di un buon piazzamento dopo qualche gara un po' in ombra.

Alexander Albon - Voto 6.5

Sempre lì, sempre costante. Non fa rumore, non sbaglia, e approfitta delle lotte davanti per infilarsi tra i punti. Ultimamente la Williams non è una meraviglia, né sotto la pioggia né sull'asciutto. Ma il ritorno a punti nella gara di casa permette di respirare un po'.

Fernando Alonso - Voto 6.5

Si infuria con il muretto e fa bene: l'Aston Martin ha avuto una super intuizione tattica ma non c'ha creduto al punto da mettere entrambi i piloti in condizione di sfruttarla. Se gli avessero dato la stessa strategia che ha permesso al compagno Stroll di risalire dal fondo per poi chiudere 7°, lui - che era già in zona saldamente in zona punti - sarebbe stato in lotta per il podio. Chiude con un nono posto che ha il sapore di grande occasione sprecata.

George Russell - Voto 5

La Mercedes aspettava il freddo e la pioggia, ma la realtà è che il pacchetto complessivo non era all'altezza della sfida. Prova a lottare con Hamilton, ma poi crolla con le gomme e, infine, sceglie di rientrare troppo presto per montare le slick. Brutta battuta d'arresto anche sul piano della guida in una stagione fin qui super.

Oliver Bearman - Voto 5

Anche se dai risultati non è sembrato così, la Haas a Silverstone ha funzionato molto bene. Così, nonostante la partenza dal fondo per la follia in regime di bandiera rossa in FP3 e un paio di testacoda (di cui uno dopo aver centrato il compagno di squadra Ocon), riesce a sfiorare la zona punti. La velocità c'è, la solidità ancora no.

Carlos Sainz - Voto 7

È sempre stato in zona punti e davanti al compagno di squadra, ma alla fine un contatto incolpevole con Charles Leclerc lo ha fatto scivolare fuori dalla top-10. Sfortunato.

Esteban Ocon - Voto 6.5

È protagonista per tutta la gara, anche grazie a una strategia super studiata per lui dal muretto. Il contatto finale con il compagno di squadra lo estromette però dalla lotta per la zona punti.

Yuki Tsunoda - Voto 3

Ok che la Red Bull è una macchina difficilissima da guidare anche per il compagno di squadra, ma lui in questo weekend non ne imbrocca una neanche per sbaglio. Causa indirettamente il ritiro di Lawson al via infilandosi all'interno di Ocon in curva-5, poi manda per prati Bearman prendendosi una meritata penalità. La sua gara è un'agonia: ultimissimo all'arrivo è anche l'unico doppiato. Come potrà mantenere il sedile fino alla fine dell'anno?

Andrea Kimi Antonelli - Voto 6

Va fuori gara per colpe non sue, tamponato da Hadjar nel momento in cui la visibilità in pista era praticamente nulla. Prima di allora, però, era finito anche lui, come Russell, nella spirale delle decisioni cervellotiche del muretto Mercedes.

Isack Hadjar - Voto 4

La sua fase di involuzione continua e quindi, pur avendo a disposizione una macchina che sembra pienamente in grado di lottare per i punti, da qualche weekend a questa parte è finito un po' fuori dai radar. Salvo poi farsi vedere, suo malgrado, in occasione della tamponata all'incolpevole Kimi Antonelli, in seguito alla quale finisce con l'auto a pezzi contro il muro. Sorge il dubbio che l'acqua non sia il suo elemento...

Gabriel Bortoleto - Voto 4

Sette giorni dopo i primi punti in carriera in F1, un ritiro che fa male considerando il risultato monstre del compagno di squadra. Paga l'inesperienza e la scelta di andare in pista con le slick in condizioni di asfalto ancora troppo umido.

Liam Lawson - Voto SV

La sua gara dura quattro curve, prima di essere spedito fuori pista da Ocon, a sua volta spinto ad allargarsi da un'entrata molto aggressiva di Tsunoda.

Franco Colapinto - Voto SV

Dopo l'incidente in Q1 e la scelta del team di andare in penalità per sostituirgli tutta la power unit, non riesce neanche a partire. Chissà se potrà farlo nelle prossime gare visto che, teoricamente, il suo contratto con l'Alpine doveva scadere proprio a Silverstone...

Pubblicato da Alessio Ricci, 06/07/2025