Non è Photoshop: la Fiat Panda larga appena mezzo metro esiste davvero!

Scopri la Panda più stretta al mondo: creata dall’italiano Andrea Marazzi in 50 cm è degna del Guinness World Record

Quando le foto hanno cominciato a girare sui social media, la Panda supersottile formato sogliola sembrava la classica immagine fake creata con Photoshop. Invece si tratta di un oggetto reale, creato di un italiano, che potrebbe entrare nel Guinness dei Primati.

La Fiat Panda di Andrea Marazzi è larga appena mezzo metro

Autore del tuning più bizzarro del mondo è tale Andrea Marazzi, che per più di un anno ha smontato, tagliato e ricostruito la sua Panda portandola ad appena un terzo della larghezza originale.

E a guardarla, confonde le idee. Faro singolo, indicatori di direzione ai lati; la targa no, perché non ci sta. E del resto, un'auto del genere non potrebbe mai circolare legalmente.

Il risultato è qualcosa di così striminzito che sembra impossibile possa ospitare un essere umano. Invece la Panda ''slim fit'' by Marazzi ha persino posto per un passeggero: seduto dietro, ovvio, praticamente sopra i passaruota posteriori. Molto scomodo, probabilmente.

Colpisce che la maggior parte delle componenti siano originali. Ritagliate, è chiaro: dalla carrozzeria alla plancia, dai tappetini ai sedili, con quello del guidatore che è praticamente fatto solo dai fianchetti, ma che conserva il manettino per poter basculare in avanti e consentire l'accesso al sedile posteriore.

Fa eccezione il volante. Quello originale sarebbe stato troppo grande ed ecco che il Marazzi ha ripiegato su un volantino da automobilina per bambini.

Larga meno di una moto o di uno scooter, la Panda di Marazzi ha ancora le quattro ruote originali: minuscole e sottilissime. Carreggiate così strette obbligano alla massima prudenza in curva, nonostante la velocità massima sia di circa 15 km/h. Ribaltarsi è un attimo.

Il motore, chiaramente, non è quello di serie e non si trova sotto al cofano anteriore. Si tratta di un motore elettrico da 24 V montato direttamente su una delle due ruote posteriori, mentre sulla ruota opposta è montato l'unico freno del veicolo.

Tutti i dettagli, le foto e i “dietro le quinte” sono raccolti nel build diary Instagram di Andrea, “Tutti Pazzi Per Marazzi”. Ora attendiamo solo la consacrazione nel Guinness World Record, ma per noi Andrea ha già vinto.

Come è nata la Panda supersottile di Andrea Marazzi?

La Panda è stata smontata e ricostruita in oltre un anno, riducendo la larghezza a soli 50 cm, con ancora due posti e componenti originali adattate.

Com’è fatto l’interno della Panda “slim fit”?

Il guidatore siede su un sedile minimale ricavato dai fianchetti originali con il volante di un'auto giocattolo, mentre il passeggero sta sopra i passaruota posteriori.

Quanto può andare veloce la Panda striminzita?

Dotata di un motore elettrico da 24 V su una ruota posteriore e un solo freno, la Panda raggiunge una velocità massima di circa 15 km/h. Ma la stabilità non è il suo forte.

Panda slim fit è pronta per il Guinness?

Andrea Marazzi ha postato il build diary su Instagram (@TuttiPazziPerMarazzi) e avrebbe le carte in regola per entrare nel Guinness dei Primati: intanto è già un successo virale e artigianale.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 01/07/2025