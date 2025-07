Ferrari svela la 296 GT3 Evo: una nuova arma per il mondo GT

Ferrari ha ufficialmente presentato la nuova 296 GT3 Evo, evoluzione della sua vettura da competizione GT3 che debutterà in pista nel 2026. La nuova versione nasce dal bagaglio tecnico accumulato con la 296 GT3 e la 296 LMGT3 nei campionati GT World Challenge Endurance Cup e FIA WEC. Il progetto punta a massimizzare performance, affidabilità e facilità di utilizzo, offrendo anche un kit di aggiornamento per i team clienti già in possesso della GT3 attuale.

Evoluzione tecnica e aerodinamica

La 296 GT3 Evo conserva l’architettura V6 a 120° con turbo all’interno della “V”, ma introduce una nuova cascata di rapporti nel cambio per migliorare la risposta a tutti i regimi. Il pacchetto aerodinamico è stato radicalmente ottimizzato: splitter, diffusore posteriore e paraurti sono stati ridisegnati per stabilità del carico in scia e minor sensibilità alle variazioni d’aria, elemento cruciale nelle gare endurance.

Ferrari 296 GT3 Evo

Due prese d’aria sul cofano anteriore migliorano raffreddamento e flussi, mentre un nuovo alettone posteriore con regolazione rapida – ereditato dalla LMGT3 – rende più rapide le operazioni ai box. Anche l’aerodinamica interna è stata affinata con nuove prese NACA per la pompa dello sterzo e un impianto freni anteriori rivisitato, che migliora il flusso d’aria del 20%.

Contributi dalla versione LMGT3

L’esperienza nel WEC ha inciso anche sul design: la carrozzeria posteriore è mutuata dalla LMGT3 per adattarsi a pneumatici di diversi costruttori, mentre i retrovisori sono stati rivisti per ridurre vibrazioni e migliorare visibilità. Sospensioni e cinematica sono state aggiornate per ridurre i carichi e favorire la messa a punto in pista, semplificando il lavoro dei tecnici nei weekend di gara.

Comfort e funzionalità

L’abitacolo resta fedele al principio di intuitività e accessibilità, con un impianto di aria condizionata potenziato da una ventola supplementare, pensato per affrontare condizioni climatiche estreme tipiche delle gare di durata.

Ferrari 296 GT3 Evo

Debutto nel 2026

La Ferrari 296 GT3 Evo, che sta ultimando l’iter di omologazione, scenderà in pista a partire dal 2026. Il costruttore ha confermato che sarà disponibile anche come kit di evoluzione per le vetture attualmente in gara. La 296 GT3 vanta oggi 140 vittorie e 405 podi in 343 gare, con successi alla 24 Ore del Nürburgring e di Daytona: la Evo punta a raccogliere e superare questo importante testimone.

Ferrari 296 GT3 Evo: scheda tecnica

MOTORE

Tipo F163CE, 6 cil. V 120°, 4 valvole per cilindro, 2992 cm3, GDI Turbo

Alesaggio/corsa: 88 x 82 mm

Potenza massima: circa 600 CV* (447 kW) a 7250 giri/min

Coppia massima: circa 710 Nm* a 5500 giri/min

* Soggetto a BoP



CAMBIO

Cambio trasversale sequenziale, 6 velocità

E-clutch, attuatore elettronico della frizione con palette al volante

Cambio in magnesio con serbatoio recupero olio integrato



TELAIO

Carreggiata: 1726 mm anteriore / 1710 mm posteriore

Larghezza: 2050 mm max (senza specchietti)

Passo: 2660 mm

Peso a secco: 1250 kg

Sospensione anteriore e posteriore: doppio triangolo sovrapposto, bracci delle sospensioni in acciaio tubolare

Ammortizzatori regolabili a 5 vie

Cerchi: anteriore 12,5” x 18”, posteriore 13” x 18”

Pneumatici: anteriore 30/68/18, posteriore 31/71/18

Dischi freno: anteriore Ø 400x36, posteriore 332x32

Pinze freno: anteriore 6 pistoncini, posteriore 4 pistoncini

Pastiglie freno: anteriore 30 mm, posteriore 26.5 mm

VEDI ANCHE

Pubblicato da Luca Manacorda, 01/07/2025